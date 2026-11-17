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Piena campagna elettorale in Spagna in vista del voto anticipato del 29 novembre. Per Pedro Sánchez, tra le priorità per il Paese c’è il riconoscimento dell’amicizia nel codice civile spagnolo: la “Unión de amistad” che potrebbe garantire, a livello amministrativo, tutele simili a quelle previste per i matrimoni e le unioni civili. Con tutti i guai giudiziari per corruzione, traffico di influenze e presunti finanziamenti illeciti che il Psoe si trova ad affrontare in questo periodo, si vede che nel suo partito l’amicizia è importante, molto importante; talmente tanto che così facendo i malesseri non potranno più nemmeno utilizzare il “siamo solo amici”.

Scherzi a parte, oltre l’opportunità politica di appropriarsi nell’immaginario collettivo di uno spazio ultra progressista, il tema è interessante, e lo è ancor di più se la proposta combacia specularmente, nientepopodimeno, con quella di Roberto Vannacci. Infatti, da Futuro Nazionale arriva un’idea che in Italia scavalca tutti “a sinistra”: come ha spiegato il Generale nell’intervista concessa a Formigli su La7, se le unioni civili sono nate per questioni legate alla cura, al patrimonio e all’eredità, anche due amici dovrebbero poter scegliere di “tutelarsi a vicenda”, a prescindere dalla convivenza. Il partito non ha dubbi: unioni civili estese a tutti, anche agli eterosessuali non sposati che vogliono designare una persona di loro affetto. «Siamo più libertari dei libertari», scrive sui social riportando la citazione del leader.

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Negli scorsi mesi abbiamo evidenziato, nel socialismo di destra e in quello spagnolo di sinistra, come spesso – seppur con retoriche diverse – le posizioni finiscano per sovrapporsi: sulla remigrazione, per esempio; pareri agli antipodi tra Sanchez e Vannacci, vero? Poi succede che 70 mila clandestini sfondano i confini Ue e invadono Ceuta in 24 ore, Pedro li impacchetta con solerzia per rispedirli al mittente e la sinistra europea che odia il cattivo Vannacci si prostra in adorazione innanzi alla gloriosa remigrazione Sancheziana. Prepariamoci in anticipo e stabiliamo le regole, stavolta: non c’è differenza tra gli amici di destra e quelli di sinistra. Vi piace l’idea, progressisti? Tributate l’applauso all’inclusivo Sánchez? Bene, fatelo anche al cattivissimo e fascistissimo Generale.

Francesco Catera, 17 novembre 2026

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