“Difendevo la legalità. Ora la Digos li sgomberi”. Parla il preside anti-okkupanti entrato dalla finestra

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Il preside del liceo Montale di Roma, FrancescoRossi, mi ricorda il suo omologo di un racconto di Fantozzi che si barricava terrorizzato finché gli studenti non davano fuoco alla scuola e poi facevano il girotondo sulle ceneri. Villaggio era uno col coraggio della disperazione ma chi lo leggeva o lo vedeva al cinema rideva, non coglieva la preveggenza nell’incubo, non voleva capirla.

Preside, come sta, innanzitutto? Noi saremmo piuttosto preoccupati…. “Sto come uno che dopo 14 ore filate di tentativi di mediazione, coinvolgendo occupanti, personale, Digos, e vedendo che non serviva a niente, si è sentito male. Ma sono anche uno che non può permettersi di ritirarsi in malattia. Adesso comunque sono a casa, ho tentato fino all’ultimo di difendere un presidio di legalità, poi ho capito che il pericolo era l’incolumità come minimo”. Già, gli occupanti si contano in non più di una cinquantina di giorno e non più di 15 quelli che si fermano a presidiare la scuola conquistata di notte. Non tutta, un solo plesso su tre. Tutti incappucciati, vestiti come guerriglieri d’ordinanza e, a quanto risulta, armati, in modo informale ma armati con mazze, spranghe, attrezzi buoni per scassare, per sfasciare. “Probabilmente, anzi sicuramente maggiorenni, almeno alcuni, dunque gente anche esterna alla scuola”.

Glielo sento nella voce, non tremante, non esitante, ma di quella fermezza esausta, arresa, la voce di uno che può anche aspettarsi un infarto, un ictus da un momento all’altro. “Guardi, io non mi sento né un eroe né niente, solo uno che nel ruolo in cui sta, nella situazione in cui si trova, è tenuto, è obbligato a prendere determinate decisioni”. Come quella di scalare la scuola, entrare per una finestra come il ladro nella notte della Bibbia, ma al contrario? A volte l’emergenza, l’esasperazione giocano brutti scherzi: nel gesto deamicisiano di questo dirigente, come li si chiama oggi, sta la disperazione di un funzionario che in qualche modo non si arrende in un Paese che pare essersi arreso. “Guardi, però, che insieme ai miei collaboratori siamo uniti. Un gruppo di una ventina di operatori, e riscuotiamo una solidarietà direi totale: sono letteralmente subissato di mail che ci incoraggiano. Da colleghi di altri istituti, da genitori, famiglie, dagli stessi studenti. Mentre non risulta appoggio per chi occupa…”.

Lei dice, preside? Ma se Repubblica, se altri giornali li trattano come martiri, li incitano, neanche tanto surrettiziamente, a insistere, a tenere la casamatta. “Abbiamo a che fare con un collettivo anarchico di sinistra che non sembra rappresentare altri che se stesso”. Il preside ci va piano ma mi sta dicendo una cosa che si capisce benissimo: che questi con la scuola c’entrano poco, sono per lo più abusivi e agiscono in base a logiche distanti, organizzati ed eterodiretti. Ma, a proposito, l’ha letto il comunicato su Instagram dove lo dipingono più o meno come un torturatore fascista? “Mi pare con tutta evidenza un intervento non scritto da loro, comunque non dagli studenti del liceo. Troverei strano, oltretutto, che un preside capace di simili brutalità restasse al suo posto come niente fosse. Mentre, torno a ripeterlo, qui la solidarietà che riceviamo è praticamente totale. Almeno quella…”.

Lo stile dell’intervento social oscilla tra il sindacalese e il brigatese di cinquant’anni fa, magari inzuppato nella cultura del piagnisteo attuale, che fa punteggio, che spalanca poi le porte alle candidature e alle sistemazioni comode e facili del parastato: “Ah, c’è il regime, il preside non ci ascolta, ci schiaccia in una repressione totale, ci sanziona se entriamo alla seconda ora, ci distingue in studenti di serie A e serie B…”. “Non so a cosa si riferiscano, probabilmente al fatto che i consigli di classe – non il preside – mettono note nei casi di indisciplina e palese, ripetuta violazione dei regolamenti scolastici”. Però, preside Rossi, quello sfidarli così, arrampicandosi su per una finestra; lei, poi, sostiene di considerarsi, di sentirsi “non un eroe ma un padre che difende la sua casa”: non le sembra un po’ retorico? “Forse anche patetico, in questo tempo. Ma io non ho sfidato nessuno: semplicemente, per come la vedo, per come la intendono tantissimi miei colleghi di tutta Italia, la scuola è davvero una casa: la casa di tutti, a partire dai miti, dai deboli; lei lo sa che chi ha occupato ha impedito di entrare anche a studenti disabili, le cui famiglie hanno dovuto venire a riprenderseli? E adesso comincia anche a fare freddo, tra l’altro”.

Già, come pensa che si evolverà la situazione, quando e come si sbloccherà? “Non possiamo fare altro che attendere gli eventi. Insieme a tutti i miei colleghi abbiamo chiesto lo sgombero da parte della Digos: ipotizziamo una situazione di stallo per una, due settimane. Ma vorrei dirle questo: siamo soli. Soli e impotenti. Non dipende da noi”. Lei, preside, vuol dire che dipende dalla polizia, dal governo, dallo Stato? “Noi qui siamo impotenti. Ovvero non possiamo fare di più. Con la morte nel cuore, a rischio della salute, ma, davvero, che altro potremmo fare?”.

Mentirei se raccontassi di un preside o se vi pare dirigente indomito e impavido, con la forza d’animo di chi non si arrende, un Uomo Ragno o don Chisciotte che scala le finestre e “lo so che alla fin fine voi mi darete il matto; che importa? Io mi batto, io mi batto, io mi batto”. No, la voce è quella rotta dalla stanchezza, dalla preoccupazione, dalla disillusione di chi si chiede che senso abbia tutto questo, e dove porti, se non, prima o dopo, in una stanza d’ospedale, se va bene. Sapendo che domani sarà uguale a ieri, che Il partito comunista dilaga, il capo del sindacato comunista può bloccare a piacere il Paese, la sua parola è legge, arriva fin dentro le scuole, tutte “occupate” da Bolzano a Piana dei Turchi, tutte bombardate da allarmi risibili ma che funzionano, frantumano il Paese dei balocchi, mentre i libri didattici dipingono il governo come una banda di criminali di guerra e il governo appare stordito, confuso, Valditara prima ha detto che era inaccettabile, poi, di fronte al vittimismo aggressivo, beffardo, di Laterza, dell’estensore propagandista, ha ripiegato, ha detto fate come vi pare, terrorizzato all’idea di apparire ciò che comunque sta già scritto sui libri di testo. Eppure non è come la raccontano i giornali e le Gabanelli, i presidi che come possono resistono, che ricordano di essere funzionari dello Stato e non si consegnano alla propaganda dello sfascio non sono isolati, c’è molta meno disposizione di quanto si pensi ad “ascoltare le ragioni” di chi non ne ha, a credere ai capricci teppistici di chi viene spedito in avanguardia per la sovversione polverizzata. Solo che non si riparte da questa consapevolezza, va tutto a farsi fottere.

Max Del Papa, 12 novembre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).