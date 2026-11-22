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A Bruxelles arriva una sforbiciata da 180 miliardi di euro, ma la montagna di spesa europea resta. La nuova proposta negoziale del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa porta il quadro finanziario pluriennale 2028-2034 a 1.582,5 miliardi di euro a prezzi 2025. Sono 180,6 miliardi in meno rispetto alla proposta della Commissione, pari a un taglio del 10,2%. Ma rispetto al bilancio europeo attuale, da 1.270,5 miliardi a prezzi 2025, significa comunque oltre 300 miliardi in più.

Insomma, Bruxelles non sta davvero dimagrendo: sta soltanto cercando di contenere l’aumento di peso. E per farlo prepara anche nuove tasse europee.

Arriva la digital tax sulle Big Tech

La novità più pesante è una digital tax del 3% sui ricavi di determinate attività digitali delle grandi società. Il prelievo riguarderebbe i gruppi con almeno 750 milioni di euro di fatturato globale e oltre 50 milioni di ricavi digitali nell’Ue. Secondo le stime, potrebbe portare nelle casse europee 5,2 miliardi di euro l’anno.

La tassa colpirebbe attività come pubblicità online, servizi di intermediazione digitale e monetizzazione dei dati degli utenti. Il contributo forfettario sulle grandi imprese, il cosiddetto Core, viene invece accantonato dopo le forti resistenze dei governi e delle associazioni imprenditoriali.

La questione è però più ampia della singola imposta. Se il bilancio europeo continua a crescere e i contributi nazionali non bastano, Bruxelles cerca nuove basi fiscali proprie. Il rischio, dal punto di vista liberale, è che la riduzione del conto per i governi nazionali venga ottenuta semplicemente spostando il prelievo su imprese, consumatori e contribuenti.

La tassa digitale non sarebbe una novità

Del resto, diversi Paesi europei hanno già introdotto una propria digital tax. Francia, Italia e Spagna applicano un prelievo del 3% sui ricavi digitali, mentre l’Austria arriva al 5% sulla pubblicità online. Anche altri Paesi, come Danimarca, Polonia e Portogallo, hanno introdotto forme di tassazione specifiche sui servizi digitali. In Italia la digital tax ha incassato circa 455 milioni di euro nel 2024, in Francia circa 756 milioni e in Spagna 375 milioni.

La novità, dunque, non è tanto l’idea di tassare le Big Tech, quanto trasformare un mosaico di imposte nazionali in una nuova risorsa propria dell’Unione europea. E proprio questo passaggio riapre la questione del potere fiscale di Bruxelles: una tassa che oggi viene decisa dagli Stati potrebbe diventare domani una fonte strutturale di finanziamento del bilancio comunitario.

Una montagna di nuove entrate

La digital tax non è infatti l’unico strumento. Costa punta su un paniere di nuove risorse proprie che comprende digital tax, ETS, CBAM, tabacco e rifiuti elettronici. Nel complesso, secondo le stime del Consiglio europeo, il sistema dovrebbe contribuire a generare circa 60 miliardi di euro l’anno insieme alle altre risorse del bilancio.

Il contributo medio degli Stati dovrebbe passare dallo 0,80 allo 0,82% del reddito nazionale lordo. Costa sostiene che il nuovo sistema permetterà di mantenere i contributi nazionali entro limiti ragionevoli. Ma per il contribuente la domanda è inevitabile: se Bruxelles incassa meno direttamente dagli Stati ma crea nuove imposte europee, dov’è il vero risparmio?

E il Green Deal resta al centro

La nuova architettura finanziaria continua inoltre a riservare un ruolo centrale alla politica climatica. L’obiettivo è destinare il 35% della spesa europea ad azioni per il clima e l’ambiente.

È una scelta coerente con la filosofia che ha accompagnato l’Unione negli ultimi anni: ETS, CBAM, transizione energetica e nuovi vincoli ambientali vengono affiancati da strumenti fiscali destinati a finanziare le stesse priorità.

Il problema è che l’Europa deve contemporaneamente recuperare competitività rispetto a Stati Uniti e Cina, ridurre i costi energetici e sostenere la propria industria. Continuare ad alimentare una macchina regolatoria e fiscale costruita attorno alla transizione verde rischia di produrre l’effetto opposto: più costi per le imprese e più pressione sui bilanci pubblici.

Tagli anche a competitività e difesa

La proposta Costa riduce anche il capitolo dedicato a competitività, ricerca, difesa e sicurezza, che passa dai 522,2 miliardi della proposta della Commissione a 437,7 miliardi: 84,5 miliardi in meno.

Il paradosso è evidente. Bruxelles sostiene che l’Europa debba diventare più competitiva e rafforzare la propria autonomia strategica, ma proprio queste voci vengono ridimensionate rispetto alle ambizioni iniziali della Commissione.

Rispetto al bilancio attuale, tuttavia, le risorse restano più alte. È il gioco dei numeri che permette a Costa di presentare contemporaneamente un bilancio «più prudente» e un bilancio comunque molto più grande di quello precedente.

Agricoltura e coesione nel mirino

Il fronte più delicato per l’Italia è quello della Politica agricola comune e della coesione. Il sostegno al reddito della Pac viene fissato a circa 261 miliardi, 27,3 miliardi in meno rispetto al quadro 2021-2027. La coesione scende invece da 459 a circa 402,4 miliardi, con una riduzione di 56,6 miliardi.

È proprio contro questi tagli che si muove il fronte degli «Amici della coesione», guidato dall’Italia insieme ad altri Paesi beneficiari dei fondi europei.

Il Parlamento europeo, naturalmente, chiede l’opposto: più soldi. Il relatore Siegfried Mureșan ha definito la proposta «inaccettabile e non può costituire la base per il nostro consenso», sostenendo che il Consiglio «si sta allontanando sempre più».

Perfino Merz dice che è troppo

La trattativa è tutt’altro che chiusa. E il giudizio di Friedrich Merz, cancelliere tedesco e leader di uno dei principali Paesi contributori, è significativo: «La proposta sul tavolo rappresenta un primo passo, ma il suo volume complessivo rimane eccessivo».

Il problema è dunque evidente. I Paesi frugali vogliono spendere meno, quelli della coesione vogliono proteggere i trasferimenti, il Parlamento vuole aumentare le risorse e la Commissione continua a difendere le proprie priorità. Nel mezzo c’è un bilancio che, nonostante la sforbiciata, resta da 1.582 miliardi di euro.

Prima di nuove tasse, perché non tagliare la spesa?

La vera questione politica è allora molto semplice. L’Unione europea si trova davanti a una montagna di spese, ma la risposta sembra essere ancora una volta quella di cercare nuove entrate. La digital tax da 5,2 miliardi è soltanto l’ultimo tassello di un sistema che punta a raccogliere circa 60 miliardi l’anno attraverso nuove risorse proprie. E intanto il bilancio continua a crescere rispetto a quello attuale.

Per una prospettiva liberale, la domanda dovrebbe essere rovesciata: prima di inventare nuove tasse, perché Bruxelles non parte dalla spesa? Una vera sforbiciata non sarebbe quella di spendere meno dei 1.763 miliardi chiesti dalla Commissione. Sarebbe spendere meno di oggi, eliminando programmi, burocrazia e sovrapposizioni che non producono valore.

Altrimenti la grande sforbiciata di Costa rischia di essere soltanto una riduzione dell’aumento: meno Bruxelles di quanto Bruxelles avrebbe voluto, ma ancora troppo Bruxelles per chi deve pagare il conto.

Enrico Foscarini, 22 novembre 2026

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