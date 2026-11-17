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Lo Stato italiano destina ormai oltre 24 miliardi di euro l’anno alle famiglie con figli. Una cifra che comprende i circa 20 miliardi dell’assegno unico e più di 4 miliardi di altre agevolazioni e trasferimenti, accumulati attraverso le cinque manovre del governo Meloni. Eppure la denatalità non si arresta: nel 2025 sono nati 355.772 bambini, 14mila in meno rispetto all’anno precedente, con una flessione del 3,8%.

La legge di Bilancio 2027 aggiunge circa 1,4 miliardi di nuove misure. Tra bonus, agevolazioni e congedi, il sistema degli aiuti è diventato sempre più articolato. Ma la domanda resta: anziché moltiplicare i sussidi e la burocrazia, non sarebbe più efficace lasciare più soldi nelle tasche delle famiglie attraverso una riduzione delle tasse?

Bonus mamme

La misura più costosa della manovra 2027 è il bonus mamme, che diventa strutturale. Dal prossimo anno l’Inps riconoscerà 100 euro al mese alle lavoratrici dipendenti e autonome, comprese le professioniste, con almeno due figli e reddito da lavoro non superiore a 40mila euro. Il beneficio arriva fino ai dieci anni del secondo figlio per le madri con due figli e fino ai diciotto anni del più piccolo per quelle con almeno tre figli. Sono escluse le lavoratrici domestiche.

La platea stimata è di 993mila donne e il costo annuo raggiunge 1,07 miliardi di euro. Il contributo non è imponibile e non concorre alla formazione dell’Isee. C’è anche un cambiamento di impostazione: il sostegno, nato nel 2024 come esonero contributivo, si trasforma definitivamente in un trasferimento monetario erogato dall’Inps.

Fondo nuovi nati

Tra le novità figura il Fondo Valore nuovi nati. Per ogni bambino nato dal primo gennaio 2027 lo Stato verserà 100 euro all’anno su un conto aperto presso l’Inps, la cui gestione finanziaria sarà affidata a Cassa depositi e prestiti. I versamenti proseguiranno fino al compimento dei diciotto anni, quando il beneficiario potrà riscattare il capitale.

Anche i familiari potranno contribuire, usufruendo di una detrazione fiscale del 19% su un massimo di mille euro a persona. Non sono previsti limiti Isee. Il costo per lo Stato parte da 35,6 milioni nel 2027 e salirà progressivamente fino a 642,4 milioni nel 2044. A regime, la detrazione fiscale aggiungerà altri 36,9 milioni annui.

Congedo parentale all’80%

La manovra amplia anche i congedi parentali retribuiti all’80%. Dal 2027 arriva un quarto mese con questa indennità per i genitori dipendenti che terminano maternità o paternità da quella data. I mesi salgono a cinque per il secondo figlio e a sei dal terzo. Come ha spiegato Giorgia Meloni, «per il secondo figlio i mesi retribuiti all’80% aumentano di 2».

Il costo aggiuntivo è di 88 milioni nel 2027, 330 milioni nel 2029 e arriverà a 575 milioni nel 2036. Per gli autonomi iscritti alle gestioni Inps di artigiani, commercianti, agricoltori e gestione separata è invece previsto, in via sperimentale per il triennio 2027-2029, un voucher baby-sitting fino a 500 euro al mese per tre mesi. Lo stanziamento è di 15 milioni l’anno.

Bonus nido, nuovi nati e aiuti

Il pacchetto del 2027 si aggiunge a una serie di agevolazioni introdotte negli anni precedenti. Il bonus nuovi nati, varato nel 2025, riconosce mille euro una tantum per ogni figlio nato o adottato alle famiglie con Isee fino a 40mila euro. Costa 330 milioni nel 2025 e 360 milioni annui dal 2026.

Il bonus asilo nido prevede contributi per le rette degli istituti pubblici e privati autorizzati. Il potenziamento introdotto con la manovra 2025 ha aumentato le risorse di 97 milioni per quell’anno e di 131 milioni per il 2026. Per i secondi figli il contributo può arrivare a 3.600 euro.

C’è poi l’assegno unico e universale, introdotto dal governo Draghi, che rappresenta la voce più consistente dell’intero sistema. È riconosciuto per ogni figlio fino a 21 anni, con importi modulati in base all’Isee e una quota minima garantita anche a chi non presenta la dichiarazione. Nel 2025 sono stati erogati 19,7 miliardi, a beneficio di 6,3 milioni di nuclei familiari, con un importo medio di 173 euro per figlio.

La manovra 2026 ha inoltre ampliato la franchigia Isee relativa alla prima casa, portandola da 52.500 a 91.500 euro per l’accesso ad alcune prestazioni, tra cui assegno unico, bonus nido e bonus nuovi nati. L’intervento costa 465 milioni nel 2026, con una spesa destinata a salire a 540 milioni nel 2035.

Carta Dedicata a te, buono scuola e fondo per i minori

Tra gli altri interventi c’è la Carta Dedicata a te, destinata all’acquisto di beni alimentari, finanziata con 500 milioni l’anno nel 2026 e nel 2027. Per le famiglie che scelgono le scuole paritarie è stato invece prorogato al 2027 il buono scuola, con uno stanziamento di 20 milioni e un contributo fino a 1.500 euro.

La manovra 2027 aggiunge inoltre 200 milioni al Fondo per l’assistenza ai minori e proroga al 2029 la corsia preferenziale del Fondo di garanzia per la prima casa destinata ai nuclei con almeno tre figli sotto i 21 anni. Per quest’ultima misura sono previsti ulteriori 200 milioni nel 2028 e altrettanti nel 2029.

Ma la strada dei bonus è quella giusta?

Sommando gli interventi delle cinque manovre del governo Meloni, le nuove risorse stanziate per famiglia e natalità superano complessivamente i 7 miliardi. Il costo annuo a regime delle misure aggiuntive è stimato in oltre 4,2 miliardi, che si sommano ai quasi 20 miliardi dell’assegno unico. Il totale supera così i 24 miliardi di euro.

È una mole di risorse considerevole, che tuttavia non ha invertito la tendenza demografica. Il punto non è negare l’utilità di un sostegno alle famiglie, ma interrogarsi sull’efficacia di un modello fondato sulla continua proliferazione di bonus, requisiti e trasferimenti pubblici.

Da una prospettiva liberale, una riduzione strutturale della pressione fiscale potrebbe rappresentare un’alternativa più semplice e trasparente: meno imposte sul lavoro e sui redditi familiari significano più disponibilità economica e maggiore libertà di scelta. I servizi per l’infanzia e la conciliazione tra lavoro e genitorialità restano fondamentali, ma non possono essere sostituiti da una successione di contributi. Dopo anni di incentivi, il dato delle nascite impone almeno una riflessione: forse non basta distribuire più bonus per convincere gli italiani a mettere al mondo più figli.

Enrico Foscarini, 17 novembre 2026

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