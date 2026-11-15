Cantieri a rischio, lo Stato non paga i lavori già fatti

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In Italia ci sono circa 13mila cantieri pubblici a rischio di blocco. Il motivo non è un’opera sbagliata o un progetto da rifare: mancano le risorse per compensare il caro materiali, cioè per pagare alle imprese lavori in larga parte già eseguiti. L’allarme è arrivato dall’Ance, l’associazione dei costruttori, nel convegno «Programmiamo il futuro» dedicato alle opere pubbliche. Il caso è uno dei più classici della spesa pubblica italiana: lo Stato commissiona, le imprese realizzano, e il conto resta in sospeso.

Un debito per lavori già eseguiti

Secondo l’Ance, per i lavori del 2025 le imprese aspettano ancora circa 1,8 miliardi di euro. Il vicepresidente con delega alle Opere pubbliche, Francesco Tuccillo, ha spiegato che «servono circa 1,8 miliardi di euro a fronte dei 405 milioni finora stanziati». A questa cifra se ne aggiunge un’altra quasi identica per il 2026, che la legge di Bilancio scarica sulle risorse interne delle stazioni appaltanti. In tutto fanno circa 3,6 miliardi. L’associazione chiede di inserire 1,4 miliardi nella manovra e osserva che oggi il testo non stanzia nulla per questa emergenza. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha ricordato che il decreto Infrastrutture mette 371 milioni a disposizione di 857 aziende per i lavori del primo semestre 2025. Manca però almeno un altro miliardo. «Conto sulla sensibilità del Parlamento in legge di bilancio, perché sono lavori già fatti», ha detto il ministro.

Il problema riguarda soprattutto il territorio. Dei cantieri senza copertura, 7.566 (il 59%) fanno capo a Comuni, Regioni e Province: scuole, strade, difesa del suolo, rigenerazione urbana, beni culturali. Altri 1.769 riguardano enti come Asl, università e autorità portuali. Altri 1.376 riguardano le municipalizzate di acqua ed energia e 1.073 le società pubbliche come Anas e Rfi.

I prezzi corrono ancora

Intanto i listini non si fermano. Tra febbraio e ottobre 2026 il bitume è salito del 65,8%, spinto dal petrolio passato da 70 a 115 dollari al barile. Il ferro tondo per cemento armato ha guadagnato il 27,9%, le plastiche oltre il 30%. Per questo i costruttori chiedono di correggere la revisione prezzi, reintrodotta dal nuovo Codice degli appalti dopo oltre trent’anni. Oggi scatta solo oltre il 3% di variazione e copre il 90% dell’eccedenza. L’Ance propone di eliminare la soglia, perché in un mercato con oscillazioni ormai frequenti il meccanismo rigido rischia di non funzionare.

Il vuoto dopo il Pnrr

Il secondo fronte è il dopo Pnrr. Nel 2026 il Piano vale un quarto del mercato delle opere pubbliche. Grazie a quelle risorse gli investimenti sono saliti al 3,8% del Pil nel 2025, contro il 2% degli anni della crisi. Il presidente dell’Ance, Antonio Ciucci, ha avvertito che con la fine del Piano verranno meno circa 25 miliardi di investimenti. I segnali ci sono già: nel 2025 i bandi Anas sono scesi del 30% e quelli Rfi del 90%. Il Documento programmatico di finanza pubblica prevede poi un calo del 24% degli investimenti degli enti locali fino al 2029, da 53,5 a 40,5 miliardi.

La risposta proposta dall’Ance è una quota fissa di almeno il 3% del Pil destinata alle infrastrutture. Un vincolo di spesa scritto in percentuale, però, è più facile da annunciare che da onorare. Lo dimostra un dato contenuto negli stessi materiali dei costruttori: la spesa media dei fondi strutturali europei 2021-2027 non supera il 15%. Prima di nuovi soldi, quindi, serve la capacità di spendere bene quelli che ci sono già.

Meno in house, più concorrenza

La parte più interessante del documento è un’altra, e va controcorrente rispetto alla tentazione statalista. L’Ance chiede meno affidamenti in house e più gare: «L’affidamento in house non può diventare la risposta ordinaria alle difficoltà di gestione delle opere». I costruttori propongono di ricondurlo a condizioni rigorose di motivazione, convenienza e trasparenza. Chiedono anche una quota minima di esternalizzazione per i concessionari dei settori speciali, oggi esentati del tutto. In cambio si impegnano a migliorare la qualità del settore, rafforzando il sistema di qualificazione delle imprese. Lo slogan scelto è: «Un mercato migliore richiede imprese migliori». È un principio che vale anche per lo Stato committente, a partire dalla regola più elementare di tutte, cioè pagare i lavori che ha ordinato.

Enrico Foscarini, 15 novembre 2026

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