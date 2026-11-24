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Il pacchetto di emendamenti del centrodestra sul condono edilizio supera quasi indenne il primo esame della Commissione Bilancio della Camera. Delle 17 proposte presentate per intervenire sulle vecchie sanatorie e introdurre una disciplina per le difformità edilizie minori, soltanto due risultano escluse: una relativa alla sospensione per due anni delle demolizioni in Campania e un’altra che puntava a una nuova sanatoria per gli immobili interessati da vincoli paesaggistici.

Il dossier, però, è ancora aperto. Le proposte dovranno essere selezionate e poi votate e il confronto nella maggioranza è destinato a proseguire. L’obiettivo comune è comunque intervenire su un problema che si trascina da decenni: milioni di pratiche presentate dai cittadini e rimaste senza una definizione definitiva da parte delle amministrazioni.

Tre fronti per chiudere una vicenda che dura da decenni

Il disegno di legge di Bilancio varato dal governo non contiene un nuovo condono. A modificare il quadro sono gli emendamenti depositati alla Camera, che intervengono su tre piani distinti.

Il primo riguarda la possibilità di riaprire il condono del 2003 in Campania, regione che aveva limitato l’applicazione della precedente sanatoria. Il secondo punta a fissare una scadenza per la conclusione delle pratiche ancora pendenti relative ai condoni del 1985, del 1994 e del 2003. Il terzo introduce una forma di mini-sanatoria nazionale per alcune piccole difformità edilizie.

La filosofia dell’intervento è dunque diversa da quella di un condono generalizzato: almeno nelle intenzioni dei proponenti, si tratta soprattutto di dare una risposta a situazioni amministrative rimaste sospese per anni e di definire una disciplina per irregolarità di entità limitata.

Il nodo delle vecchie pratiche

È proprio l’arretrato amministrativo a rappresentare il cuore della partita. Secondo i dati del Centro Studi Sogeea, nel 2019 risultavano ancora pendenti 4.263.987 domande su oltre 15 milioni presentate complessivamente con i tre condoni edilizi. Circa 2,8 milioni riguardavano il condono del 1985, 810mila quello del 1994 e 611mila quello del 2003.

La proposta a prima firma del deputato Massimo Milani, sostenuta anche dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, punta a dare ai Comuni un termine entro cui chiudere le istruttorie. L’orizzonte indicato negli emendamenti è il 30 giugno 2027, anche se Salvini ha lasciato aperta la possibilità di anticiparlo al 30 aprile. Le diverse versioni della proposta e le successive modifiche in discussione rendono comunque ancora suscettibile di cambiamenti la scadenza definitiva.

Il principio è semplice: se un’amministrazione non riesce a concludere una pratica entro il termine stabilito, potrebbe scattare il silenzio-assenso. Non si tratterebbe quindi di una nuova domanda di sanatoria, ma della conclusione di procedimenti già avviati e rimasti per anni negli uffici comunali.

Quattro milioni di pratiche e 21,7 miliardi da recuperare

Il problema non è soltanto giuridico. È anche economico. Nella relazione collegata all’emendamento Milani vengono stimati in 21,7 miliardi di euro i mancati incassi per l’erario e gli enti locali derivanti dalle pratiche ancora da definire, considerando concessioni in sanatoria, oblazioni, diritti comunali, oneri e altre sanzioni.

La chiusura dell’arretrato potrebbe quindi produrre anche un effetto finanziario, trasformando una massa di procedimenti amministrativi bloccati in entrate effettivamente esigibili. Il punto, in una prospettiva liberale, è soprattutto un altro: chi ha presentato una domanda secondo le procedure previste dalla legge non può restare indefinitamente sospeso in attesa che la pubblica amministrazione decida.

Il mini-condono per le piccole difformità

Accanto alla gestione delle vecchie pratiche c’è poi l’intervento proposto da Forza Italia sulle irregolarità edilizie di minore entità. La proposta punta a consentire la regolarizzazione di alcune opere realizzate entro il 31 dicembre 2025, anche quando manca la piena conformità urbanistica, entro determinati limiti.

Il riferimento è a interventi come tramezzi, finestre, balconi, verande, piccoli ampliamenti e cambi di destinazione d’uso. Tra le ipotesi figura anche la possibilità di regolarizzare ampliamenti fino a 100 metri cubi, mentre resterebbero fuori gli edifici completamente abusivi.

È uno dei punti politicamente più delicati, perché qui non si tratta soltanto di smaltire un arretrato. Si introduce infatti una nuova disciplina per alcune irregolarità commesse in passato. Proprio per questo la formulazione dei requisiti e delle esclusioni sarà decisiva nella versione finale della norma.

Il caso della Campania

Un capitolo separato riguarda la Campania e la possibilità di riaprire il condono del 2003, la cui applicazione era stata limitata dalla normativa regionale.

La maggioranza sostiene che l’intervento servirebbe soprattutto a risolvere una vicenda rimasta bloccata per anni. Il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli ha respinto l’idea di un condono generalizzato spiegando: «Non si tratta di un condono generalizzato, ma di una questione molto annosa in Campania, creata a suo tempo da Bassolino. I cittadini avevano addirittura pagato già e versato il proprio contributo per le proprie abitazioni».

La proposta deve comunque fare i conti con i vincoli urbanistici, paesaggistici, sismici e idrogeologici, che rappresentano uno dei principali terreni di confronto tra le diverse ipotesi.

Perché le pratiche restano ferme

La dimensione dell’arretrato pone infine una domanda più ampia sulla macchina amministrativa. Se dopo decenni milioni di pratiche risultano ancora inevase, il problema non può essere ricondotto soltanto alla complessità delle singole norme.

Tra le cause indicate figurano la carenza di personale, la scarsa digitalizzazione degli archivi, la complessità tecnica delle istruttorie e, soprattutto, l’assenza di termini perentori entro i quali gli uffici debbano assumere una decisione.

È qui che la questione del condono incrocia quella della certezza del diritto. Per un proprietario, infatti, una pratica aperta per dieci, venti o trent’anni equivale a un vincolo sull’immobile e sulla possibilità di venderlo, ristrutturarlo o utilizzarlo pienamente. Per la pubblica amministrazione significa invece mantenere aperto un contenzioso amministrativo potenzialmente senza scadenza.

La discussione parlamentare sulla manovra 2027 dovrà quindi stabilire se il problema possa essere affrontato fissando finalmente tempi certi per le amministrazioni, senza trasformare la sanatoria in un incentivo a nuove costruzioni abusive. Il punto di equilibrio sarà proprio questo: chiudere una montagna di pratiche arretrate e restituire certezza ai proprietari senza creare un nuovo alibi per chi costruisce fuori dalle regole.

Enrico Foscarini, 24 novembre 2026

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