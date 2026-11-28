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C’è una parte della politica italiana che, quando si confronta con Difesa, sicurezza nazionale e interessi strategici, sembra parlare un linguaggio diverso da quello delle contrapposizioni quotidiane. È una sinistra che ha avuto responsabilità di governo, conosce le istituzioni e considera la sicurezza non una bandiera ideologica, ma una condizione necessaria per la libertà, la crescita e la competitività del Paese.

Il caso più recente è quello di Roberta Pinotti, ex ministro della Difesa e oggi presidente della Fondazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, incarico che le è stato affidato dal ministro Guido Crosetto. Una scelta che, al di là delle appartenenze politiche, valorizza l’esperienza maturata ai vertici della Difesa e mette una figura del centrosinistra alla guida di un progetto nel quale si incontrano istituzioni, Marina Militare, università, centri di ricerca e industria. Non è un’eccezione isolata. Un percorso analogo riguarda Marco Minniti, ex ministro dell’Interno e uomo con una lunga esperienza sui dossier di sicurezza e intelligence, oggi presidente della Fondazione Med-Or.

Pinotti e la sfida dell’underwater

La scelta di Pinotti acquista ancora più significato alla luce della trasformazione che sta interessando il dominio subacqueo. Non si parla più soltanto di attività militari, ma di cavi per le telecomunicazioni, infrastrutture energetiche, collegamenti strategici, ricerca, robotica, droni e tecnologie dual use.

La presidente della Fondazione lo ha spiegato con chiarezza nel corso di un evento organizzato da Deloitte: «L’importanza della dimensione subacquea sta diventando un dato abbastanza acquisito, non soltanto dagli addetti ai lavori, ma anche in modo più generale. Penso che uno dei primi motivi sia, oltre all’impatto economico, il fatto che si percepisca come tutto il tema dell’underwater sia un tema di opportunità, ma anche di rischi e quindi sia un tema sul quale molto lavorare».

Il punto, per Pinotti, è che il mare profondo è diventato una nuova frontiera tecnologica e strategica. «È una dimensione nuova perché soltanto recentemente le tecnologie consentono di poter arrivare a profondità rilevanti», ha sottolineato, ricordando che le infrastrutture sottomarine sono «un po’ il sistema nervoso della nostra società, del nostro mondo»: connessioni ed energia «che consentono a noi di operare tutti i giorni».

È una visione nella quale sicurezza e sviluppo industriale coincidono. Ed è proprio questo il terreno sul quale il Polo può diventare uno strumento di sviluppo industriale, oltre che di protezione delle infrastrutture strategiche.

Un laboratorio tra Stato, ricerca e imprese

La Fondazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea è nata nel maggio 2025 per coordinare lo sviluppo delle capacità nazionali nel settore civile, industriale, scientifico e militare. Il primo Consiglio di amministrazione si è insediato nel luglio dello stesso anno e ha visto Pinotti assumere la presidenza. Il progetto punta esplicitamente a favorire la cooperazione tra pubblico e privato, aumentare la competitività dell’industria nazionale e sostenere ricerca e innovazione.

Il modello è interessante proprio perché non si limita alla grande industria. Il Polo deve mettere in relazione università, centri di ricerca, startup, Pmi e grandi gruppi, trasformando competenze scientifiche e tecnologiche in applicazioni concrete.

La dimensione economica del comparto conferma che non si tratta di una nicchia. Secondo i dati illustrati da Deloitte, la filiera subacquea italiana genera circa 25,4 miliardi di euro di ricavi, 7,4 miliardi di valore aggiunto e 3,4 miliardi di Ebitda, con quasi 50mila addetti. Numeri che fanno dell’underwater un pezzo significativo della capacità produttiva italiana.

E proprio la collaborazione tra ricerca e impresa sta già producendo risultati. In Liguria, per esempio, sono stati destinati 7,5 milioni di euro a imprese e startup impegnate nelle tecnologie subacquee, mentre il Polo ha già coinvolto centinaia di soggetti, con una presenza rilevante di Pmi.

Fincantieri e Leonardo, campioni di una filiera strategica

In questo ecosistema il ruolo di Fincantieri e Leonardo è naturalmente centrale. Non perché il Polo sia una struttura riconducibile a una delle due società, ma perché entrambe rappresentano competenze industriali decisive per lo sviluppo italiano nel dominio subacqueo.

Fincantieri, in particolare, ha rafforzato negli ultimi anni la propria presenza nel settore, arrivando a definire l’underwater «il futuro» del gruppo. Nel luglio scorso il direttore del polo underwater Gabriele Cafaro ha spiegato che Fincantieri ha investito 600 milioni di euro nell’operazione di crescita nella subacquea, mantenendo nelle aziende acquisite il management e gli imprenditori fondatori. «Il Pns di fatto mette in contatto e fa conoscere chi fa ricerca e chi fa impresa, se poi da questo nascono unioni come nel nostro caso non si può che essere felici», ha osservato Cafaro.

È una logica nella quale lo Stato svolge una funzione di pivot, mettendo in relazione competenze, infrastrutture e soggetti diversi, ma lasciando poi all’iniziativa privata e al mercato il compito di trasformare ricerca e innovazione in prodotti, tecnologie e nuove attività economiche. Anche quando, come nel comparto della Difesa, una parte rilevante della filiera è costituita da aziende pubbliche o opera prevalentemente attraverso commesse statali, la capacità di innovare, investire e competere resta il vero motore dello sviluppo.

Minniti e l’interesse nazionale

Il precedente di Marco Minniti è ancora più significativo perché riguarda un altro grande campione nazionale, Leonardo. Presidente della Fondazione Med-Or, Minniti ha alle spalle oltre vent’anni di esperienza istituzionale sui temi della sicurezza e della Difesa: è stato sottosegretario alla Difesa, viceministro dell’Interno, sottosegretario con delega ai servizi segreti e ministro dell’Interno.

Med-Or opera su un terreno diverso da quello del Polo subacqueo, ma la logica è simile: mettere a disposizione del sistema-Paese competenze istituzionali, industriali e internazionali. Nel comitato strategico della Fondazione siedono oggi, tra gli altri, i vertici di Fincantieri, Eni, Enel, Ferrovie dello Stato, Poste, Snam e Intesa Sanpaolo, a testimonianza di un modello nel quale sicurezza, tecnologia, energia, infrastrutture e competitività industriale sono sempre più intrecciate.

E Minniti, anche di recente, ha insistito sulla necessità di una collaborazione che vada oltre le maggioranze politiche. «Contro la nuova minaccia cyber servono unità e collaborazione al di là delle maggioranze», ha detto a novembre, richiamando proprio la tradizione di cooperazione tra forze politiche diverse sui grandi dossier della sicurezza nazionale. È un’impostazione che va oltre la politica contingente e che, nel caso di Minniti, si traduce oggi in un’attività concreta di raccordo tra istituzioni, industria, ricerca e dimensione internazionale.

La Difesa come investimento

È qui che la storia di Pinotti e Minniti diventa più interessante anche nel dibattito politico italiano. Si può discutere, naturalmente, della quantità e della composizione della spesa per la Difesa, ma una cosa è difficile da negare: sicurezza e capacità industriale hanno un costo, mentre la loro assenza può avere un costo ancora maggiore.

In una fase nella quale una parte del campo largo propone di ridimensionare gli stanziamenti per la Difesa per destinare maggiori risorse ad altre voci di spesa, il punto di vista di chi ha avuto responsabilità concrete di governo appare diverso. Non perché ogni euro destinato alla sicurezza debba essere considerato automaticamente ben speso, ma perché la sicurezza nazionale richiede competenze, tecnologie, infrastrutture e investimenti di lungo periodo.

Ed è significativo che a lavorare su questi dossier siano oggi anche personalità provenienti dalla sinistra di governo che hanno superato da tempo la logica dello schieramento. Pinotti lo fa alla guida del Polo della subacquea; Minniti attraverso Med-Or. Entrambi hanno messo la propria esperienza al servizio di strutture nelle quali industria, ricerca e istituzioni collaborano per rafforzare le capacità italiane.

Una lezione di pragmatismo

La vera novità, dunque, non è che una ex ministra del Pd presieda una fondazione nata nel perimetro della Difesa guidata da un governo di centrodestra. È che una parte della politica italiana dimostri ancora di poter considerare l’interesse nazionale un terreno di collaborazione, senza rinunciare alle proprie identità politiche.

Pinotti e Minniti appartengono a una stagione nella quale la sinistra italiana ha avuto responsabilità di governo e ha dovuto misurarsi con la sicurezza, l’Alleanza atlantica, l’industria strategica e la competizione internazionale. Il risultato è una cultura istituzionale che oggi può essere utile al Paese anche fuori dalla politica attiva.

In fondo, è proprio questa la funzione più interessante di esperienze come il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea e Med-Or: trasformare competenze politiche e istituzionali in capacità concrete per il sistema italiano. E in un mondo nel quale sicurezza, tecnologia, energia e industria sono sempre più inseparabili, non è affatto una piccola cosa.

Enrico Foscarini, 28 novembre 2026

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