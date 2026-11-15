Le pmi chiedono di crescere senza più ostacoli

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Le piccole e medie imprese italiane vogliono crescere, ma spesso non hanno gli strumenti per farlo. Il 55% delle pmi punta ad aumentare le proprie dimensioni nei prossimi cinque anni, mentre il 40,7% ha già rinviato, ridotto o cancellato almeno un investimento per mancanza di risorse finanziarie. È il dato centrale del Rapporto Piccola Industria 2026, presentato al XXII Forum della Piccola Industria di Confindustria.

Il presidente Fausto Bianchi ha trasformato quei numeri in una proposta: il Patto 10/100, un programma di legislatura per accompagnare la crescita delle imprese tra 10 e 100 addetti. L’obiettivo è superare l’idea che per l’Italia la piccola dimensione sia un destino inevitabile.

Più piccole, meno produttive

Il problema è anche industriale. Tra il 2018 e il 2024 l’industria in senso stretto ha perso il 7,1% delle imprese, mentre le aziende con 3-9 addetti sono diminuite di oltre 43mila unità. E la dimensione pesa sulla produttività: il valore aggiunto per occupato passa da 39.700 euro nelle microimprese a 78.400 nelle medie.

Secondo il Centro Studi Confindustria, con una struttura dimensionale simile a quella tedesca la produttività italiana sarebbe più alta del 17,6%. Anche un semplice passaggio delle imprese da 10-19 addetti alla fascia 50-249 produrrebbe, a parità di occupazione, un aumento della produttività del 4,3% nell’intera economia.

Per Bianchi il bersaglio è dunque chiaro: circa 220mila imprese tra 10 e 100 addetti, quelle che non sono più abbastanza piccole per beneficiare di alcuni strumenti destinati alle microimprese, ma non hanno ancora le dimensioni necessarie per accedere facilmente al mercato dei capitali.

Il capitale proprio resta il grande assente

Il principale ostacolo è finanziario. Negli ultimi tre anni il 55,8% delle imprese ha utilizzato l’autofinanziamento per investire, contro il 37,9% dei prestiti bancari e il 31% dei finanziamenti pubblici agevolati o garantiti. Solo il 2,3% ha aperto il capitale a investitori esterni.

Qui emerge uno dei punti più interessanti della proposta: l’88% degli imprenditori considera utile un fisco che favorisca il rafforzamento del capitale proprio. Il 78% chiede strumenti finanziari per crescita e aggregazioni e il 68,9% incentivi fiscali alle aggregazioni.

La richiesta è semplice: premiare il capitale e gli utili reinvestiti, invece di continuare a creare un sistema nel quale il debito risulta fiscalmente più conveniente dell’equity. Da questo punto di vista, il richiamo alla vecchia Ace non è soltanto nostalgico: è la richiesta di rendere strutturale un incentivo alla patrimonializzazione.

Crescere significa anche aggregarsi

La seconda leva è rappresentata dalle aggregazioni. Tra le imprese cresciute di oltre il 30% nell’ultimo triennio, l’82,6% ha almeno una collaborazione strutturata. E le piccole imprese inserite in filiere produttive stabili presentano una produttività superiore di circa il 30% rispetto a quelle isolate.

Il problema è trovare il partner giusto: è l’ostacolo indicato dal 56,1% delle imprese. Seguono le difficoltà nelle decisioni comuni e il timore di perdere autonomia. Ma la crescita dimensionale non passa necessariamente dalla perdita dell’identità aziendale. Come ha spiegato Bianchi, «aggregarsi non significa rinunciare alla propria identità. Significa darle un futuro».

Meno bonus, più regole stabili

È proprio qui che il Patto 10/100 assume una valenza politica più ampia. La Piccola Industria non chiede semplicemente un nuovo incentivo. Chiede regole, investimenti, capitale e finanza. Bianchi punta su strumenti dedicati alle imprese tra 10 e 100 addetti, sul modello dei contratti di sviluppo, e soprattutto su incentivi permanenti, non su misure una tantum. La richiesta è di recuperare la logica dell’Ace e di costruire una filiera finanziaria che comprenda credito bancario, private equity, private debt, venture capital e mercato dei capitali.

Il principio è quello di rendere «più conveniente crescere insieme che vendere da soli». Una ricetta che, più che aumentare la protezione pubblica, punta a creare le condizioni perché le imprese possano diventare più solide e competitive.

Il ricambio generazionale

C’è poi il problema del ricambio generazionale. Nelle imprese industriali tra 20 e 49 addetti oltre la metà degli imprenditori ha più di 60 anni. Più di un’impresa su due incontra difficoltà nel passaggio di consegne.

L’analisi di Intesa Sanpaolo su circa 550mila imprese mostra inoltre che nell’11,5% dei casi il consiglio di amministrazione è composto esclusivamente da over 65. Dove entrano i giovani, però, i risultati sembrano essere migliori: nei distretti industriali le imprese con almeno un under 40 nel board hanno visto il fatturato mediano crescere del 22,5% tra il 2019 e il 2024, contro l’8,5% di quelle guidate soltanto da over 65.

Anche l’Intelligenza artificiale può fare la differenza

L’ultimo fronte è quello tecnologico. Nel 2025 utilizzava l’intelligenza artificiale il 16,4% delle imprese italiane con almeno 10 addetti, contro il 20% della media europea. Per Bianchi le imprese 10/100 non possono permettersi di sbagliare tecnologia o consulente. Da qui la proposta di una rete di hub per l’adozione industriale dell’IA, capaci di condividere competenze, selezionare le soluzioni e ridurre i costi.

Il messaggio della Piccola Industria, alla fine, è meno assistenziale di quanto potrebbe sembrare: «Non chiediamo un provvedimento in più nella prossima Legge di Bilancio. Chiediamo un Patto di legislatura per la crescita della Piccola Industria italiana». Il punto è proprio questo: le pmi non chiedono protezione, ma condizioni per crescere. E se la crescita dimensionale aumenta produttività, capitale e capacità di investimento, rimuovere gli ostacoli che la frenano dovrebbe essere una priorità non soltanto per Confindustria, ma per la politica economica italiana.

Enrico Foscarini, 15 novembre 2026

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