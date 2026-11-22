La Lega prova a rimettere sul tavolo due strumenti di pensionamento anticipato a partire dal 2027: una nuova Quota 64 e la proroga di Opzione Donna. L’idea politica è quella di utilizzare il fondo da 850 milioni di euro previsto dalla legge di Bilancio per finanziare misure che consentano a una parte dei lavoratori di lasciare prima il posto di lavoro.

Ma c’è una precisazione importante: per ora si tratta di ipotesi politiche, non di norme già definite. Requisiti, platea effettiva e modalità di accesso dovranno essere stabiliti dal Parlamento.

Il progetto della Lega punta a inserire le disposizioni già durante l’esame della Manovra, così da rendere operative le nuove possibilità dal 2027. Il principio, almeno nelle intenzioni, è abbastanza semplice: più libertà nella scelta del momento del pensionamento, accompagnata però da un assegno più basso per chi decide di anticipare l’uscita.

Quota 64 si apre anche al sistema misto

La novità più rilevante riguarda la possibilità di estendere la pensione a 64 anni anche a chi ha iniziato a versare contributi prima del 1996. Oggi la pensione anticipata contributiva a 64 anni è riservata ai cosiddetti contributivi puri, cioè a chi non possiede contributi anteriori al 1° gennaio 1996. Dal 2027, inoltre, per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita, i requisiti ordinari saliranno a 64 anni e un mese e 20 anni e un mese di contributi.

La proposta leghista punta invece a includere anche i lavoratori che si trovano nel sistema misto, cioè quelli che hanno una parte della carriera precedente al 1996. L’ipotesi sulla quale si sta ragionando è quella di una Quota 100 composta da 64 anni di età e 36 anni di contributi. Una formula che consentirebbe quindi di anticipare l’uscita rispetto ai requisiti della pensione anticipata ordinaria, ma a una condizione precisa: accettare il ricalcolo contributivo dell’intero assegno.

Il vero punto è il costo dell’anticipo

È questo l’aspetto che rende la proposta diversa da una semplice nuova Quota. Chi scegliesse di uscire a 64 anni dovrebbe infatti rinunciare alla parte retributiva maturata fino al 31 dicembre 1995. In altre parole, l’intera pensione verrebbe calcolata con il metodo contributivo. Per un lavoratore che ha una lunga storia contributiva precedente al 1996, la differenza rispetto al sistema misto potrebbe essere significativa.

Non esiste quindi un anticipo gratuito. La maggiore libertà di lasciare il lavoro prima avrebbe come contropartita un assegno previdenziale potenzialmente più basso. Quanto più pesante sarebbe la riduzione dipenderebbe dalla storia contributiva individuale, dalle retribuzioni e dagli anni maturati nei diversi sistemi di calcolo. È un meccanismo che, almeno sul piano teorico, introduce un elemento di responsabilizzazione della scelta individuale: chi preferisce uscire prima può farlo, ma sostiene direttamente una parte del costo della decisione attraverso una pensione più contenuta.

Resta da definire se i requisiti saranno effettivamente quelli di 64 anni e 36 anni di contributi, se verrà introdotta una soglia minima per l’importo dell’assegno e quali saranno le altre condizioni di accesso. La platea potenziale viene stimata in alcune decine di migliaia di lavoratori, con numeri circolati nell’ordine di 50-80mila persone. Si tratta però di una stima preliminare, non di una platea già determinata sulla base di una norma definitiva.

Opzione Donna, torna il canale per le lavoratrici

L’altro fronte riguarda Opzione Donna, il meccanismo che consente alle lavoratrici di anticipare il pensionamento accettando il ricalcolo contributivo dell’assegno. La misura non è stata prorogata dalla legge di Bilancio 2026 e oggi può essere utilizzata soltanto dalle lavoratrici che avevano già maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2024. La Lega punta ora a riaprire il canale dal 2027.

L’ultima versione della misura prevedeva 61 anni di età e almeno 35 anni di contributi. Il requisito anagrafico scendeva a 60 anni per le donne con un figlio e a 59 anni per quelle con almeno due figli. Una possibilità ulteriore era prevista per le lavoratrici dipendenti o licenziate da aziende interessate da un tavolo di crisi presso il ministero del Lavoro, per le quali l’età poteva scendere a 59 anni.

Non è una pensione anticipata per tutte

Anche qui, tuttavia, bisogna evitare un equivoco. Opzione Donna non era un canale generalizzato per tutte le lavoratrici in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi. La misura era infatti riservata a specifiche categorie: caregiver, lavoratrici con un’invalidità civile almeno pari al 74% e dipendenti o licenziate da imprese interessate da situazioni di crisi aziendale secondo le condizioni previste dalla normativa.

La platea era dunque piuttosto selettiva. Ed è proprio su questo punto che potrebbe intervenire la nuova proposta: resta da capire se la Lega intenda ripristinare sostanzialmente le vecchie regole oppure modificare i requisiti per ampliare il numero delle potenziali beneficiarie.

Anche per Opzione Donna l’anticipo si paga

Il principio economico resta comunque lo stesso di Quota 64. Opzione Donna prevede il ricalcolo interamente contributivo della pensione. Per una lavoratrice che ha iniziato a versare contributi prima del 1996, questo significa rinunciare al calcolo retributivo della parte di carriera interessata e accettare un assegno potenzialmente inferiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto attendendo la pensione ordinaria.

C’è inoltre la finestra mobile: l’assegno decorre dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti e dopo 18 mesi per le autonome. Anche in questo caso, quindi, l’anticipo non è semplicemente un beneficio aggiuntivo a carico della collettività. La lavoratrice ottiene la possibilità di scegliere un’uscita più rapida dal mercato del lavoro, ma in cambio accetta una penalizzazione previdenziale che può incidere sull’importo dell’assegno per tutta la durata del pensionamento.

Più libertà, ma senza illusioni

Il dossier pensioni della Lega si muove dunque lungo una direttrice precisa: ampliare le possibilità di scelta senza riproporre necessariamente un’uscita anticipata finanziata integralmente dal sistema pubblico. Quota 64 e Opzione Donna, se saranno confermate nella struttura ipotizzata, avrebbero infatti un elemento comune: anticipare il momento della pensione trasferendo una parte del costo della scelta direttamente sull’assegno del beneficiario.

È ancora presto, però, per sapere quanto questa impostazione sarà effettivamente recepita nella legge di Bilancio. Requisiti, platea, decorrenze e costi dovranno essere definiti dalle norme attuative. Per ora resta l’indicazione politica della Lega: riportare dal 2027 la possibilità di scegliere, per una parte dei lavoratori e delle lavoratrici, un’uscita anticipata dal lavoro.

Enrico Foscarini, 22 novembre 2026