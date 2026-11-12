Huang si è dimesso da Nvidia

L’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, si è dimesso oggi – giovedì 12 novembre – dopo che sono emerse notizie su due sue relazioni extraconiugali: la prima con una presunta spia cinese; la seconda con una manager della sua azienda, di fatto una persona che rispondeva direttamente a lui. Huang ha lasciato il ruolo di Ceo e anche il Consiglio di amministrazione. A sostituirlo temporaneamente sarà Colette Kress, direttrice finanziaria dal 2013, mentre Harvey Jones assumerà la presidenza.

Oggi la società di microchip, la più importante del mondo, aveva convocato un consiglio di amministrazione straordinario con al centro proprio la posizione del co-fondatore e Ceo Huang. Era chiaro a tutti, dopo il crollo del titolo in borsa, che l’avventura di Huang sarebbe finita presto. E così è stato. Nvidia aveva avviato nei giorni scorsi una indagine interna sulla presunta relazione con una spia cinese, indagine supervisionata da un consulente legale esterno e da un comitato di amministratori indipendenti. A farla scattare erano stati gli articoli di giornali su una presunta relazione di Huang con una donna d’affari cinese che avrebbe passato informazioni direttamente al governo di Pechino. La Cina ha però rispedito al mittente l’accusa di spionaggio, definendo le notizie trapelate una campagna denigratoria. E anche Nvidia ha negato che segreti aziendali o di sicurezza nazionali siano stati trafugati.

Nei giorni scorsi Huang aveva ammesso la relazione extraconiugale, scusandosi con i figli e con la moglie. Senza però fornire ulteriori dettagli.

La tegola finale è arrivata stamattina, quando il New York Times ha dato conto di un’altra possibile relazione extraconiugale. Stavolta non c’entrano le spie. Stavolta si tratterebbe di un’altra manager dell’azienda. Si tratterebbe di Kimberly Powell, 48 anni, vicepresidente della divisione sanitaria: esisterebbe un video che li ritrae in effusioni durante un soggiorno in hotel a San Jose, in California, lo scorso marzo. Il NYT ha citato cinque fonti concordanti, ma i diretti interessati non hanno confermato ufficialmente la relazione. Benché non vi siano irregolarità accertate o favoritismi verso la Powell (diventata nel 2016 senior director e nel 2017 vicepresidente del settore sanitario), il codice di condotta interno di Nvidia chiede ai dipendenti di evitare situazioni che potrebbero creare conflitti di interesse. E Powell rispondeva direttamente a Huang.

Nvidia è stata fondata nel 1993 da un trio di ingegneri elettronici – Huang, Chris Malachowsky e Curtis Priem – per poi diventare la regina nella produzione di semiconduttori. Si stima che la sua quota di mercato sia intorno all’80%, soprattutto grazie all’enorme richiesta di processori che arriva dall’Intelligenza Artificiale.

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