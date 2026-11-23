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C’è qualcosa di paradossale in quello che sta accadendo in Serbia. Per mesi l’Europa ha guardato con grande attenzione alle proteste degli studenti contro il governo di Aleksandar Vučić. Manifestazioni, slogan e richieste di cambiamento hanno conquistato le prime pagine dei giornali. Ma oggi, mentre le indagini giudiziarie sembrano avvicinarsi ai centri del potere politico ed economico, l’attenzione europea appare decisamente più debole. Una coincidenza? La domanda è legittima. Perché quando si parla di democrazia e libertà l’Europa non perde occasione per intervenire. Quando invece entrano in gioco interessi economici, grandi imprese e rapporti con il potere, sembra improvvisamente diventare più prudente.

Dalle proteste agli arresti eccellenti

La tragedia della stazione ferroviaria di Novi Sad, dove il crollo di una pensilina provocò la morte di diverse persone, ha rappresentato un punto di svolta per la società serba. Gli studenti hanno trasformato la rabbia in una mobilitazione nazionale, chiedendo trasparenza, giustizia e responsabilità politica. Non era soltanto una protesta contro il governo, ma una contestazione di un sistema considerato da molti cittadini troppo vicino agli interessi economici e poco attento alla trasparenza.

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Successivamente, le notizie sulle indagini giudiziarie hanno portato alla ribalta nomi importanti della politica serba.Tra gli episodi riportati dalla stampa locale figura quello del volo Air Serbia JU134, diretto a Mosca e rientrato a Belgrado nella notte tra il 3 e il 4 novembre. A bordo si sarebbe trovato anche Aleksandar Vulin, ex ministro dell’Interno ed ex direttore dell’intelligence serba. È stato inoltre riportato l’arresto dell’ex ministro dell’Economia Rade Basta, nell’ambito di un’indagine relativa alla presunta sottrazione di fondi pubblici. Naturalmente, le accuse dovranno essere dimostrate e ogni responsabilità accertata dalla magistratura. Ma il significato politico di questi sviluppi non può essere ignorato.

I milioni di Alta Banka e il rapporto tra politica e affari

Ancora più delicata è la vicenda di Alta Banka. Secondo le ricostruzioni dei media serbi, la Procura per la criminalità organizzata avrebbe disposto l’arresto del proprietario Davor Macura e di un dirigente dell’istituto. Al centro dell’inchiesta ci sarebbe una presunta movimentazione illecita di 45,5 miliardi di dinari, una somma superiore a 380 milioni di euro.Nel quadro delle notizie sulle indagini compaiono anche imprenditori legati a grandi progetti pubblici, tra cui opere infrastrutturali, interventi collegati a Expo 2027 e la costruzione del nuovo stadio nazionale.

È proprio qui che emerge la questione più importante: quale rapporto esiste tra chi decide come spendere il denaro pubblico e chi beneficia degli appalti? Non si tratta di criminalizzare le imprese private. Si tratta di pretendere trasparenza. Il denaro pubblico appartiene ai cittadini, non alla politica e nemmeno agli imprenditori che riescono a costruire rapporti privilegiati con chi governa.

Bruxelles e il doppio standard europeo

Ed eccoci al vero problema politico: l’atteggiamento dell’Unione Europea. Bruxelles chiede da anni alla Serbia riforme, indipendenza della magistratura, libertà d’informazione e lotta alla corruzione. Sono condizioni fondamentali per il percorso di adesione all’Unione.Ma questi principi devono valere sempre. Per anni Aleksandar Vučić è stato considerato da diverse capitali europee un interlocutore importante per la stabilità dei Balcani occidentali. Un partner con cui mantenere rapporti economici e diplomatici, anche alla luce degli equilibri geopolitici della regione.

Ma la stabilità non può diventare una giustificazione per abbassare il livello di attenzione sulla democrazia. Non si può chiedere ai cittadini serbi di credere nei valori europei e poi mostrare scarso interesse quando quegli stessi valori vengono messi alla prova. L’Europa deve spiegare se la lotta alla corruzione sia davvero una priorità oppure soltanto una formula da utilizzare nei comunicati ufficiali.

La lezione che riguarda anche l’Italia

Quello che accade in Serbia non dovrebbe interessare soltanto i cittadini serbi. Riguarda tutta l’Europa, Italia compresa. I rapporti tra politica, grandi gruppi economici, appalti pubblici e gestione del denaro dei contribuenti sono questioni che attraversano molte democrazie occidentali.La questione non è difendere un movimento politico o condannare preventivamente un governo. La questione è pretendere istituzioni credibili, magistratura indipendente e responsabilità individuali accertate senza protezioni.

Gli studenti serbi hanno portato in piazza una richiesta semplice: nessuno deve essere al di sopra della legge. È una richiesta che dovrebbe trovare ascolto in tutta Europa. E allora la domanda resta: se Bruxelles pretende trasparenza dai Paesi candidati, perché non alza la voce con la stessa determinazione quando vengono coinvolti interlocutori politicamente ed economicamente strategici? La credibilità dell’Europa non si misura da quanto è severa con i più deboli, ma da quanto coraggio dimostra davanti ai potenti. Perché il silenzio, quando è in gioco la democrazia, rischia di diventare la più imbarazzante delle risposte.

Apostolos Apostolou, 23 novembre 2026

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