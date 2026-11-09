Issa la bandiera Pro Pal al Bundestag? Il vero schifo è avvenuto poco prima

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La notizia arriva da Berlino. Un attivista pro Palestina si è arrampicato sul pennone alto circa 28 metri davanti al Bundestag, il Parlamento tedesco, ha rimosso la bandiera della Germania e l’ha sostituita con un enorme vessillo palestinese. Una volta tornato a terra è stato arrestato, insieme a due presunti complici. L’azione è stata rivendicata dal collettivo Peacefully Against Genocide, che accusa i governi occidentali di restare in silenzio di fronte a quello che definisce un genocidio a Gaza. Le autorità hanno impiegato circa un’ora per rimuovere la bandiera palestinese e ripristinare quella nazionale.

Ma sapete qual è la cosa che più mi colpisce di questa vicenda? Non è la bandiera palestinese issata davanti al Bundestag. Non è neppure la protesta, per quanto discutibile nei modi. È il trattamento riservato alla bandiera tedesca. Quel vessillo rimosso dal pennone, gettato via come fosse un oggetto qualsiasi. Guardatevi i video. Perché quella non è la bandiera di un governo, di un cancelliere o di un partito politico. È la bandiera di una nazione. Rappresenta milioni di cittadini, una storia, una cultura, una comunità che esiste indipendentemente da chi occupa temporaneamente i palazzi del potere. E vederla trattata come qualcosa di cui liberarsi per fare spazio a un altro simbolo dovrebbe far riflettere ben oltre i confini della Germania.

Naturalmente ognuno è libero di manifestare per la Palestina, di criticare Israele e di contestare le scelte del governo tedesco. Ci mancherebbe. Ma protestare contro un governo non significa avere il diritto di oltraggiare i simboli della nazione. Sono due cose profondamente diverse. La bandiera tedesca non è responsabile della guerra a Gaza. Non ha votato una legge, non ha preso una decisione diplomatica, non ha ordinato un bombardamento. Eppure è proprio quel simbolo a essere stato rimosso e sostituito, quasi che per affermare una causa fosse necessario cancellare, anche soltanto per qualche ora, l’identità nazionale di qualcun altro.

Ed è qui che questa storia diventa qualcosa di più di una provocazione politica. È la fotografia di un’Europa che sembra aver smarrito il rispetto per se stessa. Abbiamo trascorso decenni a convincerci che parlare di patria fosse sospetto, che difendere un’identità nazionale significasse necessariamente escludere qualcuno, che i simboli collettivi fossero residui di un passato di cui vergognarsi. E così abbiamo finito per confondere il patriottismo con il nazionalismo, l’appartenenza con l’intolleranza, il rispetto della propria storia con il rifiuto di quella altrui. Ma una società che non riconosce più valore ai propri simboli rischia, prima o poi, di non riconoscere più valore nemmeno a ciò che quei simboli rappresentano.

Berlino. Un attivista del gruppo “Peacefully against Genocide” é salito sul pennone davanti al Bündestag per issare la bandiera della Palestina , gettando a terra quella della Germania. pic.twitter.com/9h7HSVV0Us — Leonardo Panetta (@LeonardoPanetta) November 9, 2026

Il paradosso è evidente. In Europa siamo giustamente pronti a riconoscere il valore delle identità, delle tradizioni e delle bandiere degli altri popoli. E facciamo bene. Ma perché dovremmo considerare meno degne di rispetto le nostre? Perché la bandiera palestinese dovrebbe rappresentare una causa da difendere, mentre quella tedesca può diventare un ostacolo da togliere di mezzo senza un minimo di rispetto?

Episodi come questo sono il simbolo di un problema molto più profondo: la difficoltà degli europei a riconoscere e difendere serenamente la propria identità. Una civiltà non sopravvive soltanto grazie alla ricchezza economica, alle istituzioni o ai trattati. Ha bisogno anche di persone che credano nel valore della propria storia e siano disposte a tramandarla, senza per questo negare la dignità degli altri.

Per questo, davanti alle immagini di Berlino, viene da pensare soprattutto a quella bandiera tedesca rimossa dal suo posto. Non perché un pezzo di stoffa valga più delle vite umane o dei diritti di un popolo. Ma perché una nazione che smette di rispettare i propri simboli rischia di dimenticare ciò che la tiene unita. E se un giorno l’Europa dovesse davvero perdere la propria identità, forse non sarà perché qualcuno gliel’avrà strappata con la forza. Sarà perché avremo smesso noi, per primi, di credere che meritasse di essere custodita.

Giuseppe De Lorenzo, 9 novembre 2026

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