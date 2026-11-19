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Mettere al bando le armi nucleari e arrivare alla loro completa distruzione. È la proposta avanzata dal presidente cinese Xi Jinping durante lo storico vertice trilaterale di Shenzhen con Donald Trump e Vladimir Putin, il primo incontro a tre tra i leader di Cina, Stati Uniti e Russia. Un appello al disarmo arrivato al termine di una giornata di colloqui dedicati alla sicurezza internazionale, alla guerra in Ucraina e agli equilibri tra le principali potenze mondiali.

“Una guerra nucleare non può essere vinta e non deve essere combattuta”, ha dichiarato Xi, secondo quanto riferito dalla televisione di Stato cinese Cctv. Il presidente della Repubblica popolare ha definito gli arsenali atomici una “spada di Damocle” sospesa sull’umanità, sostenendo che le armi nucleari debbano essere “completamente messe al bando e interamente distrutte”. L’obiettivo indicato da Pechino è la costruzione di un mondo libero dalla minaccia atomica, attraverso il rispetto del Trattato di non proliferazione e una maggiore cooperazione tra le grandi potenze.

Il messaggio è arrivato nel corso di un vertice durato circa un’ora e mezza, organizzato a margine dell’Apec nella città cinese di Shenzhen. Xi lo ha definito un appuntamento “di portata storica”, invitando Washington e Mosca ad abbandonare la mentalità della Guerra fredda e a privilegiare il dialogo. Quattro i principi indicati dal leader cinese per regolare i rapporti internazionali: rispetto reciproco, coesistenza pacifica, cooperazione vantaggiosa per tutti e confronto diplomatico. Pechino ha inoltre chiesto di rafforzare i meccanismi di prevenzione delle crisi e di rispettare le reciproche “linee rosse” sulle questioni più delicate.

Trump tried to pull Putin right next to him for the family photo, only for Xi to send the Russian dictator further down the line — not even next to Xi, but past China’s First Lady. Watch Putin shuffling off to the sidelines, looking visibly deflated. Global superpower, my ass 😁 pic.twitter.com/liGtJ4qad4 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 18, 2026

Sulla stessa lunghezza d’onda, almeno per quanto riguarda la necessità di ridurre i rischi nucleari, si è espresso Trump. “Siamo i leader dei tre più importanti paesi del mondo e dobbiamo continuare con un dialogo produttivo”, ha affermato il presidente americano, sottolineando che le tre potenze si trovano “in una posizione unica per discutere di come ridurre il numero di armi nucleari”. Il tycoon ha quindi rivendicato l’importanza dell’incontro: “Nessun problema è mai stato risolto con il rifiuto di parlarsi”. Sull’Iran, invece, ha ribadito la posizione americana: “Non consentiremo all’Iran di avere un’arma nucleare”.

Prima dello storico trilaterale, Trump aveva incontrato separatamente Putin e Xi Jinping. Il faccia a faccia con il presidente russo è durato circa quaranta minuti, in un clima di cordialità. “È un mio amico. Abbiamo un ottimo rapporto da molti anni”, ha dichiarato il tycoon, sottolineando le prospettive aperte dall’incontro. “Ci conosciamo da tanto tempo e credo che da tutto questo possano nascere molte cose meravigliose, o che quantomeno possano avere inizio”, ha aggiunto. Al centro del colloquio soprattutto la guerra in Ucraina, con il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov che ha riferito di un Putin uscito dall’incontro di umore “semplicemente eccellente”.

Trump walks in with a huge smile to meet Putin: “He’s my friend!” pic.twitter.com/p8ILsKaR0q — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) November 19, 2026

Successivamente il presidente americano ha incontrato Xi Jinping, affrontando una serie di dossier che spaziano dalla sicurezza internazionale ai rapporti commerciali. Sull’Ucraina Trump ha chiesto esplicitamente la collaborazione di Pechino: “Conto sull’aiuto della Cina. Vorrei che finisse. Credo di poter parlare a nome di entrambi su questo punto. Stiamo entrambi cercando di dare il nostro contributo”. Il leader cinese ha evidenziato il miglioramento delle relazioni bilaterali, mentre Trump ha rivendicato i progressi raggiunti sul fronte dei dazi e ha sollecitato maggiori acquisti di prodotti agricoli americani. Spazio anche alla questione di Taiwan, con Xi che ha invitato Washington a rispettare le posizioni cinesi per evitare nuove tensioni. Secondo l’agenzia Xinhua, Trump avrebbe ribadito che gli Stati Uniti non sostengono l’indipendenza dell’isola.

Al termine del trilaterale, i tre leader hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta “per la pace”, nella quale vengono affrontati quattro grandi temi della politica internazionale. Il primo è proprio il nucleare. Nel documento si legge che Xi, Trump e Putin “hanno ribadito che una guerra nucleare non può essere vinta e non dovrebbe mai essere combattuta”. Per questo motivo “i tre Paesi si impegneranno in un dialogo per ridurre i rischi nucleari e prevenire la proliferazione delle armi nucleari”. Un impegno politico che, almeno per il momento, non si traduce in un calendario di disarmo o in misure operative per la distruzione degli arsenali.

Il secondo capitolo riguarda la sicurezza energetica. Stati Uniti, Cina e Russia hanno concordato sulla necessità di “aumentare la produzione e le forniture di prodotti petroliferi a beneficio di tutti gli Stati”, ribadendo l’importanza di garantire “approvvigionamenti energetici stabili”. Sul fronte diplomatico, invece, i tre Paesi hanno espresso la volontà di promuovere una riforma delle Nazioni Unite. In qualità di membri permanenti del Consiglio di sicurezza, Washington, Mosca e Pechino si sono impegnate a rendere l’organizzazione più efficace nell’affrontare le sfide globali e nel garantire la pace e la sicurezza internazionale.

Infine, un passaggio dedicato alla Corte penale internazionale. I tre presidenti “hanno riconosciuto che il principio del consenso statale e il rispetto delle immunità dei funzionari statali sono di fondamentale importanza e hanno convenuto che la Corte penale internazionale e altri organismi analoghi non devono abusare della propria giurisdizione”. Un’intesa che chiude il vertice di Shenzhen, con i tre leader intenzionati a proseguire il confronto sui principali dossier internazionali. Resta da verificare se agli impegni contenuti nella dichiarazione seguiranno accordi concreti, soprattutto sul fronte della riduzione degli arsenali nucleari.

Massimo Balsamo, 19 novembre 2026

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