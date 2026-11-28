Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Nella busta paga dei magistrati, dal primo gennaio 2021, l’aumento c’era già. Il 4,85 per cento. La prima cosa da sapere sulla battaglia da quasi un miliardo di euro che oppone le toghe al governo è anche quella che più facilmente si perde per strada. A spingere l’Associazione nazionale magistrati davanti al Tar è stata la convinzione che quel 4,85 per cento fosse troppo poco. L’Istat aveva fatto i conti, il governo Draghi li aveva recepiti in un decreto, l’Anm e un gruppo di magistrati ordinari li hanno contestati. Hanno perso in primo grado. Sono andati avanti e il 9 luglio 2025 il Consiglio di Stato ha dato loro ragione. Risultato del ricalcolo, il 6,22 per cento. Con un particolare che riguarda direttamente chi ha pronunciato la sentenza. La stessa regola si applica agli stipendi dei consiglieri di Stato.

È da qui che dovrebbe partire la discussione aperta da Giorgia Meloni, che ha annunciato di non voler firmare il decreto e ha ricordato che la categoria percepisce già, in media, oltre 137 mila euro lordi l’anno. Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, nelle dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera, ha replicato che “gli stipendi dei magistrati sono dovuti per legge e le leggi devono osservarle tutti”. Ha ricordato i suoi 8.500 euro al mese e chiamato in causa i compensi dei parlamentari. Parole incredibili, a dir poco, ma sull’obbligo di eseguire una sentenza definitiva, Gratteri ha ragione. Il Consiglio di Stato ha dato a Palazzo Chigi tempo fino al 31 gennaio 2027 per emanare il decreto relativo al primo ricalcolo. Resta però una domanda alla quale lo stipendio di un deputato risponde assai poco. Com’è possibile che a stabilire quale aumento spetti a una categoria siano giudici ai quali spetta quello stesso aumento?

Per capire quanto valga la domanda bisogna entrare nel merito del ricorso. La legge prevede che gli stipendi dei magistrati vengano adeguati ogni tre anni sulla base degli aumenti ottenuti nel triennio precedente dagli altri dipendenti pubblici. L’inflazione fa da sfondo, ma il parametro sono le retribuzioni. Il meccanismo ha una ragione precisa e condivisibile. Si è voluto evitare che chi esercita la giurisdizione debba sedersi periodicamente al tavolo del governo a trattare il proprio stipendio. L’automatismo serve a tutelarne l’indipendenza. Il problema nasce da una parola apparentemente innocua della legge, “media”.

L’Istat faceva una media ponderata. In parole povere, l’aumento ottenuto da un comparto con centinaia di migliaia di dipendenti pesava più di quello accordato a poche migliaia di persone. Per i giudici di Palazzo Spada occorre invece calcolare la media aritmetica degli incrementi delle singole categorie. Un esempio chiarisce la posta in gioco. Se novemila dipendenti ottengono il 2 per cento e altri mille strappano l’8, l’incremento medio per lavoratore è del 2,6 per cento. Se si dà lo stesso peso ai due comparti, si arriva al 5. Si capisce allora perché la scelta del criterio interessi parecchio a chi deve riscuotere. La sentenza ha inoltre stabilito che nel calcolo entrino anche le componenti accessorie della retribuzione e gli aumenti di categorie prima escluse, compresi i dipendenti delle autorità indipendenti.

È un trattamento riservato soltanto alle toghe? La disciplina si estende anche agli avvocati e ai procuratori dello Stato. E qui la vicenda offre un dettaglio che vale più di molte polemiche. Nel giudizio promosso dall’Anm, a difendere la presidenza del Consiglio, i ministeri e l’Istat c’era, come prevede la legge, l’Avvocatura generale dello Stato. Dunque, tra i destinatari del meccanismo figurano sia la categoria di chi ha deciso la causa sia quella di chi ha difeso le amministrazioni che l’hanno persa. Il problema è istituzionale e prescinde dalla correttezza personale dei singoli.

Poi è arrivato il secondo decreto, questa volta del governo Meloni. Per il triennio 2024-2026 era già stato accordato un aumento del 6,69 per cento. Anche questo è stato impugnato e stavolta il Tar del Lazio, seguendo l’indirizzo del Consiglio di Stato, ha accolto il ricorso. Secondo le stime pubblicate, il ricalcolo porta l’adeguamento al 12,32 per cento, quasi il doppio. Per giunta, quella percentuale si applica a uno stipendio già rialzato per effetto della prima sentenza. Ecco da dove vengono i 979 milioni. Il primo adeguamento pesa per 241 milioni, il secondo per 738. Nel conto complessivo ci sono 727 milioni di arretrati e 252 milioni di maggiori oneri annui a regime. Pagati gli arretrati, insomma, la spesa continua.

È su questi numeri che la replica dell’Anm convince meno. Il presidente Giuseppe Tango ha contestato la cifra dei 100 mila euro a testa, indicando circa 5 mila euro per un giovane magistrato e 15 mila per uno con trent’anni di anzianità. C’era però un problema in quelle prime tabelle, come ha poi riconosciuto la stessa associazione. Prendevano in esame soltanto il primo decreto. Restava fuori il secondo, quello che secondo le stime vale tre quarti del conto. E c’è una differenza altrettanto importante fra quanto arriva sul conto corrente e quanto costa l’operazione. Per un magistrato con oltre trent’anni di servizio, il Foglio ha riportato una stima di 30 mila euro netti di arretrati, ai quali aggiungere 10.500 euro netti di aumento ogni anno. Considerando gli importi lordi e gli oneri a carico dell’amministrazione, arretrati e un’annualità di aumento portano il costo pubblico stimato a 118 mila euro. Parlare di un assegno netto da 100 mila euro per tutti sarebbe sbagliato. Liquidare come una bufala la spesa per lo Stato, mostrando al contribuente soltanto il netto in busta, lo è altrettanto.

Infine, i contributi. L’Irpef torna all’erario, mentre la contribuzione pensionistica alimenta, nei limiti previsti dalla legge, la posizione previdenziale del lavoratore. Anche per i magistrati chi ha iniziato a versare dal 1996 rientra di regola nel sistema contributivo. Chi aveva già maturato anzianità prima di allora può conservare una quota retributiva, mentre dal 2012 le nuove anzianità si calcolano per tutti con il contributivo. Dunque è infondato sostenere che le toghe abbiano tutte la pensione retributiva. È fondato, invece, osservare che una retribuzione pensionabile più alta si traduce in una pensione più ricca. I contributi non vengono restituiti euro per euro, ma hanno un valore per chi se li vede accreditare. E allora, quando l’Anm spiega quanto resta in tasca al magistrato, il conto andrebbe fatto fino in fondo. L’arretrato si incassa una volta. L’aumento si ritrova negli stipendi degli anni successivi. E una parte del beneficio può accompagnare il magistrato anche dopo che avrà lasciato il tribunale.

Massimo Balsamo, 28 novembre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).