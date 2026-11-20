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Se la legge, compresa quella morale, non è uguale per tutti tra i vivi, figuriamoci tra i morti. E tra i giornalisti. E quindi gloria nell’alto del colle per Augias, intellettuale libero raffinato mai fazioso, panegirici e peana; per Capuozzo, il silenzio più eloquente. Poi hai voglia a dire polemiche sui social: certe cose ti arrivano come un pugno in un occhio e si direbbero fatte apposta perché arrivino.

A pensar male si sa, si fa peccato, però si fa anche bene perché ci si piglia sempre anche se a volte è pericoloso per la salute. Sarà mica che Augias stava nella migliore organicità europiddina mentre Capuozzo risultava troppo poco filoucraino, dunque in diffidenza dalle parti dell’alto dei cieli? A volte non basta neanche essere dalla parte giusta, tocca esserlo nella posizione più ortodossa a sinistra.

“Conservo il ricordo di un giornalista libero e di uno scrittore di grande finezza, che ha attraversato decenni di vita italiana ed europea, con spirito critico, misura e inesauribile curiosità. Con i suoi libri, i suoi articoli, le sue rubriche e presenze televisive ha svolto una preziosa opera di trasmissione di cultura e di valori di democrazia. Ha avvicinato generazioni di cittadini alla letteratura, alla storia, alla musica, alla vita sociale senza mai rinunciare al rigore della ricerca, all’esercizio del dubbio, alla pratica del dialogo e al rispetto per le opinioni altrui. La sua cultura, la sua passione civile, radicata profondamente nei valori della Costituzione, il suo garbo resteranno un riferimento per quanti lo hanno conosciuto e stimato”. Ergo, siamo autorizzati a ritenere che, almeno per il colle, Capuozzo non fosse né libero, né curioso, tanto meno fine, garbato, necessario, radicato nei valori della Costituzione, rispettoso delle opinioni altrui (mentre Augias, hai voglia). Brutta, brutta caduta di stile. Un’altra.

Max Del Papa, 20 novembre 2026

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