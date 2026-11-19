L’approvazione della legge contro l’antisemitismo non chiude il confronto politico, ma apre nuove fratture, soprattutto all’interno del Partito democratico. Il voto contrario dei dem ha contribuito ad alimentare le tensioni tra le diverse sensibilità del partito, fino alla decisione di Emanuele Fiano di abbandonarlo dopo una lunga militanza. Il provvedimento ha suscitato reazioni contrastanti anche fuori dal centrosinistra, con il voto contrario dei deputati vicini a Roberto Vannacci, che hanno espresso preoccupazioni per le possibili limitazioni alla libertà di critica nei confronti di Israele. Di segno opposto la reazione della Comunità Ebraica di Milano, che ha accolto favorevolmente l’approvazione della legge. Il suo presidente, Walker Meghnagi, intervistato da Milano Quotidiano, difende il provvedimento, esprime piena solidarietà a Fiano e rivolge critiche durissime alla segretaria Elly Schlein e a Pierfrancesco Majorino. Ma rivendica anche la disponibilità della Comunità a mantenere aperto il confronto con tutte le forze politiche. L’INTERVISTA

Presidente Meghnagi, come accoglie l’approvazione della legge contro l’antisemitismo?

Sono soddisfatto, perché finalmente abbiamo una legge che introduce una distinzione chiara: una cosa è l’antisemitismo, un’altra è la critica a un governo. A Milano, in particolare, la situazione è degenerata. Non passa giorno senza che si verifichi qualche episodio preoccupante. È normale dover avere le forze dell’ordine davanti alle scuole o ai campi di calcio? Molte persone hanno paura persino di denunciare. Penso al caso del rabbino aggredito, che inizialmente aveva manifestato l’intenzione di rinunciare alla denuncia.

Emanuele Fiano ha annunciato l’addio al Partito democratico proprio in seguito alla posizione assunta sulla legge. Come giudica la sua decisione?

Ha fatto benissimo. È stato un uomo coerente. Pur avendo posizioni politiche differenti dalle sue, riconosco che Fiano ha dato moltissimo al Partito democratico, dedicandogli gli anni migliori della propria vita. E alla fine è stato scaricato come se non contasse nulla. Elly Schlein lo ha chiamato soltanto il giorno prima del voto: considero anche questo un affronto molto forte.

Lei critica da tempo l’atteggiamento di una parte della sinistra nei confronti di Israele e della Comunità ebraica. Come spiega questa distanza rispetto alla tradizione politica del centrosinistra?

Il Partito democratico di oggi non è più quello delle origini. Schlein dovrebbe persino cambiargli nome, perché ritengo che l’attuale linea politica rappresenti un’offesa nei confronti delle persone che quel partito lo hanno fondato. Lo dico senza esitazioni. Credo che alcune scelte siano motivate anche dal tentativo di conquistare il consenso di nuovi cittadini italiani. E penso sia un grave errore cercare di fare concorrenza al Movimento 5 Stelle per guadagnare magari un punto percentuale in più. È una strategia che non condivido.

Una delle principali obiezioni alla legge riguarda il riferimento alla definizione di antisemitismo dell’IHRA. Parte dell’opposizione e organizzazioni come la Federazione nazionale della stampa temono che possa comprimere la libertà di critica verso il governo israeliano. Non vede questo rischio?

No, non considero questa legge un bavaglio alla libertà di espressione. Il problema è piuttosto quello che accade in alcune manifestazioni contro Israele, alle quali hanno partecipato anche rappresentanti delle istituzioni milanesi. Due anni e mezzo fa dissi che stava cominciando una vera e propria caccia all’ebreo. Allora persino all’interno della Comunità qualcuno mi considerava esagerato, mi dicevano che Meghnagi era un pazzo. Oggi quelle stesse persone riconoscono che avevo ragione. Ci sono ragazzi ebrei che hanno paura di frequentare l’università. E penso a mio nipote, che appena un mese fa ha chiesto a suo padre: ‘Papà, perché ci sono sempre gli uomini in divisa davanti alla scuola?’. È questa la situazione che stiamo vivendo.

I rapporti tra la Comunità Ebraica milanese e la dirigenza del Pd sono da tempo difficili. Dopo questa votazione, esiste ancora uno spazio per ricostruire un dialogo?

Io ho chiesto a Elly Schlein di venire a Milano per incontrare la Comunità ebraica, ma non ho mai ricevuto risposta. Per quanto riguarda Pierfrancesco Majorino, sono pronto anche a una sua eventuale querela: per me Majorino non rappresenta il Partito democratico. Questo non significa che non ci siano persone nel Pd con le quali sono disponibile a dialogare. Al contrario, ce ne sono diverse che considero degne della storia di quel partito.

A quali esponenti politici si riferisce? E quali condizioni ritiene indispensabili per riaprire il confronto?

Penso a persone come Piero Fassino, Lorenzo Guerini e Graziano Delrio. Sono figure con le quali il confronto è possibile. E naturalmente dialoghiamo anche con Carlo Calenda e Azione, così come con il centrodestra. La nostra disponibilità non dipende dall’appartenenza politica. Quello che chiediamo è che non ci siano pregiudizi antisemiti. A volte penso che alcune persone abbiano interiorizzato atteggiamenti antisemiti senza neppure rendersene conto. È su questo che bisogna lavorare. Noi siamo pronti a parlare con tutti, purché ci sia la volontà di confrontarsi senza antisemitismo.

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