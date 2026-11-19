C’è qualcosa di profondamente inquietante nel vedere un partito che ha costruito la propria identità sulla memoria dell’antifascismo, sulla difesa delle minoranze e sulla lotta contro ogni discriminazione ritrovarsi a votare contro una legge dedicata al contrasto dell’antisemitismo.

Principi prima delle appartenenze

Ed è difficile non provare sconcerto e indignazione. Non perché una legge debba essere approvata a prescindere dal suo contenuto, né perché il confronto parlamentare debba essere sacrificato sull’altare dell’unanimità. Ma perché esistono questioni sulle quali una forza politica dovrebbe dimostrare una sensibilità particolare, una responsabilità superiore alle convenienze di schieramento.

L’antisemitismo è una di queste. Il voto contrario del Partito democratico non può essere liquidato con una spiegazione tecnica o con il consueto richiamo alle differenze tra maggioranza e opposizione. Le obiezioni alla definizione di antisemitismo adottata dal provvedimento meritano certamente di essere esaminate. Ma altrettanto legittimo è chiedersi perché non si sia riusciti a costruire una posizione capace di tenere insieme la tutela della libertà di espressione e una condanna inequivocabile dell’odio antiebraico.

È proprio qui che nasce la nostra indignazione. Perché dalla sinistra democratica ci si dovrebbe aspettare qualcosa di più della contrapposizione politica. Ci si dovrebbe aspettare il coraggio di riconoscere che alcuni principi vengono prima delle appartenenze, prima delle strategie, prima della necessità di distinguersi dall’avversario.

L’identità del Pd

E invece assistiamo a una frattura che interroga la stessa identità del partito. Il caso di Emanuele Fiano, che ha scelto di lasciare il Pd, rende questa contraddizione ancora più dolorosa. Quando un esponente politico profondamente legato alla memoria della Shoah arriva a non riconoscersi più nella propria comunità politica, non siamo davanti a una semplice divergenza di opinioni. Siamo davanti a una crisi che meriterebbe un serio esame di coscienza collettivo.

Dove è finita quella sinistra che rivendicava la difesa dei diritti come principio universale? Dove è finita la capacità di distinguere la critica legittima alle politiche israeliane dall’ostilità verso gli ebrei? E soprattutto, quando è diventato così difficile trovare un terreno comune persino sulla necessità di contrastare l’antisemitismo?

Non si può invocare la memoria della resistenza, celebrare la liberazione, richiamarsi continuamente ai valori costituzionali e poi sottrarsi a un confronto rigoroso sulle conseguenze politiche e morali delle proprie decisioni. La memoria non è una bandiera da esibire nelle ricorrenze. È una responsabilità che dovrebbe accompagnare ogni scelta pubblica.

Nessuno può sostenere seriamente che votare contro questo provvedimento significhi automaticamente essere antisemiti. Sarebbe un’accusa ingiusta e intellettualmente scorretta. Ma sarebbe altrettanto sbagliato pretendere che quel voto non susciti interrogativi, amarezza e indignazione. Perché la politica non è fatta soltanto di norme, emendamenti e dichiarazioni. È fatta anche di simboli, di testimonianze, di coerenza.

E il Partito democratico, in questa vicenda, ha offerto un’immagine di sé che considero profondamente deludente. Una forza nata per riunire culture democratiche differenti sembra oggi incapace di riconoscere il valore della propria pluralità. La distanza tra la componente riformista e la linea prevalente del partito non è più soltanto una questione interna: è il segnale di una difficoltà a custodire l’eredità politica e morale dalla quale il Pd ha tratto origine.

La tutela del popolo palestinese e la condanna delle scelte del governo israeliano non possono diventare ragioni per indebolire l’impegno contro l’antisemitismo. Sono battaglie distinte, che una politica matura deve saper sostenere contemporaneamente.

Non si difendono i diritti scegliendo quali meritino maggiore attenzione in base alla convenienza del momento. Non si costruisce una cultura democratica trasformando ogni questione morale in una prova di appartenenza politica.

La mia critica nasce proprio da questo: dalla convinzione che una forza politica debba essere giudicata anche sulla capacità di rimanere fedele ai principi che dichiara di rappresentare. E oggi quella fedeltà appare, quantomeno, profondamente incrinata.

Non basta chiamarsi democratici. Non basta richiamarsi all’antifascismo. Non basta celebrare la memoria se poi non si riesce a tradurre quel patrimonio in una linea politica capace di unire, anziché dividere, davanti a questioni fondamentali.

Il Partito democratico ha il diritto di contestare una legge. Ma chi lo ha sostenuto, chi ha creduto nel suo progetto originario e chi continua a riconoscersi nei valori della sinistra democratica ha altrettanto diritto di manifestare la propria indignazione.

Perché il problema non è soltanto il voto contrario a una legge. È il sospetto, sempre più difficile da ignorare, che il Pd abbia perso di vista la propria vocazione originaria. E quando un partito smarrisce il rapporto con la propria storia, non perde soltanto credibilità politica. Rischia di perdere la propria ragione d’essere.

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