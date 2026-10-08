Milano 2027, l’ok alla nuova legge elettorale sblocca le comunali. Si va (lentamente) verso il via libera a Perego candidato sindaco

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L’aula di Montecitorio ha definitivamente approvato la nuova legge elettorale, il cosiddetto “Melonellum”, fortemente voluta dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il testo ha superato lo scoglio finale alla Camera dei Deputati incassando 227 voti a favore e 164 contrari. La votazione, svoltasi a scrutinio segreto, rappresentava un’insidia notevole per la tenuta del centrodestra. L’esito positivo certifica la compattezza dei partiti di governo e allontana lo spettro dei franchi tiratori.

Questo voto favorevole a Montecitorio rasserena in modo significativo il clima interno alla maggioranza. La tenuta numerica e politica della coalizione sblocca di fatto moltissime partite strategiche per l’esecutivo. La prima e più urgente è indubbiamente la legge di bilancio, che ora potrà contare su un percorso parlamentare molto più fluido e privo di veti incrociati. L’accordo sulle regole del gioco elettorale spiana inoltre la strada alle complesse trattative per le elezioni comunali del 2027.

Al centro dei radar della coalizione c’è soprattutto la scelta del candidato sindaco per Milano. Con l’approvazione della riforma, il favorito assoluto per la corsa a Palazzo Marino è Matteo Perego di Cremnago. L’attuale Sottosegretario alla Difesa, classe 1982 e manager di estrazione milanese, è stato proposto ufficialmente dal segretario di Forza Italia Antonio Tajani. La sua figura raccoglie consensi trasversali: non dispiace a Giorgia Meloni e gode del gradimento del Presidente del Senato Ignazio La Russa.

Nonostante il forte asse su Perego di Cremnago, la Lega per il momento tiene il punto, rivendicando i propri spazi all’interno dell’alleanza con la candidatura di bandiera di Silvia Sardone. Tuttavia, i nuovi equilibri di governo lasciano presagire che il Carroccio otterrà adeguate compensazioni politiche. Le contropartite per il partito di Matteo Salvini potrebbero materializzarsi in altre grandi città al voto, come Torino, oppure su capitoli specifici della manovra economica, a partire dalle tutele per le partite IVA.

L’esito del voto segreto alla Camera ha comunque tracciato una rotta chiara per il centrodestra. Il successo sul “Melonellum” riduce le tensioni e facilita la convergenza tra alleati. Con i tempi dovuti della politica e i necessari passaggi di mediazione, la coalizione si avvia a formalizzare l’intesa. L’obiettivo comune resta quello di presentarsi compatti a Milano nel 2027, e il nome di Matteo Perego di Cremnago si conferma la sintesi ideale di questo nuovo corso unitario.

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