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Milano 2027, Sardone (Lega): “Il centrodestra non può e non deve andare diviso alle elezioni comunali”. Esclusivo

L'importante precisazione dell'europarlamentare del Carroccio dopo le parole di Matteo Salvini

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“Io credo nel centrodestra unito quindi la domanda è se fossi il candidato della coalizione di centrodestra penso di poter andare al ballottaggio? Sì, penso di poter vincere, è ovvio. Se invece la domanda è se correrei senza la coalizione unita la risposta è ovviamente che il centrodestra non può e non deve andare diviso”. Con queste parole Silvia Sardone, vicesegretario della Lega ed europarlamentare candidata da Matteo Salvini a sindaco di Milano alle elezioni comunali del 2027, risponde alla domanda di Milano Quotidiano se, dopo le parole di ieri del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, vicepremier e leader del Carroccio (‘senza un accordo decideranno i milanesi‘), ci sia la possibilità che la Lega corra da sola alle Comunali di Milano e se ritiene di poter vincere, con o senza apparentamenti, all’eventuale secondo turno delle elezioni.

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