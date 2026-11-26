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Si aprono crepe nello Stato gramsciano. L’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università per Stranieri di Siena non è andata proprio come sperava il rettore, il Magnifico kompagno Tomaso Montanari. Tra meno di un anno scade il suo mandato ma nell’aula magna di Piazza Rosselli non c’è stata traccia di commozioni esasperate, giubilo piagnucolante ad implorare la sua permanenza o adulazioni della sua magnificenza: nella metà del corpo docente e tra i vertici amministrativi esiste invece un sentimento di rivalsa, di umana sfida e di trepidante attesa rispetto al crepuscolo del magistero accademico esercitato dal cenobita della virtù.

E’ successo che ieri pomeriggio, per la prima volta nella storia dell’Ateneo, una nutrita fetta del corpo docente ha disertato la cerimonia per il clima ostile che si vive da mesi in Università. La colpa, per i professori, è di una “crisi democratica senza precedenti”: lo scrivono apertis verbis in un documento al vetriolo, sottoscritto da 39 docenti su 73. Le firme sono depositate presso un fiduciario – preferiscono lasciare l’anonimato, perché ritengono che nell’università del demokrat Montanari sia meglio non esporsi – evidentemente temendo ripercussioni e ostracismo. Questo è l’odor di democrazia che si respira.

Nel documento si legge che su un totale di circa 50 posizioni gestionali, si sono registrate 26 dimissioni tra Prorettori, Delegati rettorali, membri del CdA, Coordinatori di corsi di studio e Direttori di Centri. Per quanto riguarda la didattica, invece, la nota dei prof sottolinea il calo drastico delle immatricolazioni (oltre il 30% in meno nel quinquennio 2022-26) alle quali la Governance avrebbe risposto con proposte di attivazione di nuovi corsi di laurea inadeguate ad intercettare le esigenze e le aspettative degli studenti; «Il tutto all’interno di un quadro economico preoccupante, emerso solo alla fine del 2025 con la decurtazione delle dotazioni del dipartimento di Studi Umanistici e dei Centri di Ateneo, con percentuali che vanno dal 30 al 50%; in alcuni casi si è arrivati all’azzeramento totale». Questo nonostante l’Università, attraverso il decreto di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario 2026, abbia registrato uno degli incrementi percentuali più alti d’Italia (+5% rispetto al 2025), raggiungendo quota 13,3 milioni di euro.

Chi è causa del suo mal pianga sé stesso, verrebbe da pensare liquidando così la questione e derubricandola ad una congiura di malcontenti. Sarebbe così, se non si trattasse di Tommaso Montanari. Lui, l’intellettuale dei salotti patinati, ospite fisso e monotematico di patiboli televisivi in cui dall’alto di una autoproclamata superiorità etica e culturale (e dovreste vederli, come si atteggiano!) un’orchestra di ubriachi ideologici taccia di fascismo chiunque e qualunque idea minimamente diversa dalla loro verità assoluta; spesso ci incappano anche le voci dissonanti della loro stessa area politica, se diverse dal mainstream radical e dalla posizione dominante.

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E Montanari è sempre il superospite, guru del perbenismo, moralista in cattedra e chierico della democrazia perfetta: parla sempre di libertà negate, di governi autoritari. Tutti conoscono le sue qualità di attivista politico nei talk antigovernativi in cui, a cinquantacinque anni suonati, sveste la toga rettorale e indossa quella del sessantottino, seminando vento senza accorgersi di raccogliere tempesta: inconsapevolmente, infatti, è uno dei maggiori procacciatori di voti alla destra. E come potrebbe essere diversamente per un miope figuro che, per esempio, soffiando sul fuoco rivoluzionario maranzino, dopo i fatti di Milano ha definito le lastre di protezione dietro le quali i negozi del lusso erano corse ai ripari trincerando le vetrine come “il segno di un altro futuro possibile”?

Poi succede che i professori della sua università si ribellano, contestano i suoi metodi accentratori con cui, in seguito alla querelle di fine ottobre sul soppresso corso online in Letteratura italiana, ha avviato sanzioni disciplinari contro decine di docenti coinvolti nella governance, erogando la sanzione della censura per 15 prof e proponendo la sospensione per due figure apicali amministrative.

Per Montanari la democrazia è sempre a rischio in Italia ma non nella sua Università; gli accademici lo accusano di una gestione del potere spietata – e noi non stentiamo a crederci: si sa, proviene da una cultura in cui la superiorità morale non ammette dibattito – ma va tutto bene. Figurarsi. Un cortocircuito in piena regola. Alla faccia delle contumelie sul governo fascista: Montanari ha dimenticato la parabola della pagliuzza e della trave.

Francesco Catera, 27 novembre 2026

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