Nvidia, spy story cinese: chi sapeva e chi ha taciuto

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Per un servizio segreto un asset vale per ciò che porta….Quel che sa è un dettaglio. Jensen Huang, a sentire lui, non sapeva nulla. Ma a Pechino importa poco. Per due anni il fondatore di Nvidia ha predicato a Washington una tesi tetragona: chiudere la Cina ai chip americani significa regalarla a Huawei. Un po’ quello che accadde con Cisco agli inizi del 2000, stessa protagonista cinese, specializzata in reverse engineering che fu in grado di sostituire tutti i Cisco router Enterprise e Telco class nel giro di tre anni.

La quota di Nvidia, ripeteva Huang era scesa «dal 95 allo zero per cento». E Trump lo ha ascoltato. A dicembre 2025 ha dato il via libera agli H200 verso Pechino. Nello stesso periodo Megaspeed, la società di Singapore guidata ad Alice Huang, comprava apparecchiature Nvidia per 4,8 miliardi di dollari. Washington indaga da mesi sull’ipotesi che quell’acquisto aggirasse i controlli verso la Cina. Megaspeed nega, ovviamente.

LA DONNA DELLA FOTO

Taipei, giugno 2024. Whisky al bancone, Jensen accanto a lei. Cittadina cinese, ex giornalista della tv di Stato, poi banchiera privata, infine regina dei data center: un curriculum cangiante. In proposito ho scritto un articolo documentato su Industria Italiana. Il 29 ottobre il New York Times ha scritto che per i funzionari americani Alice Huang lavorava per l’intelligence cinese. L’abduzione però è elementare. Se cerchi un filo diretto con le decisioni della Casa Bianca sui chip, scegli l’uomo che quelle decisioni le ispira. A maggio Huang era nella delegazione di Trump a Pechino. A settembre sedeva alla cena di Stato per Xi.

CHI SAPEVA

Trump, secondo il Times, era stato informato circa un anno fa, ma non fece nulla. Hillary Clinton osserva che a Huang si doveva almeno un briefing difensivo, ma nessuno glielo diede; intanto le vendite venivano incoraggiate. Eppure, scrive sempre il Times, quest’anno il segretario di Stato Marco Rubio aveva redatto di suo pugno un avvertimento sulla relazione, e Alice Huang era sotto sorveglianza elettronica. Gli allarmi c’erano. Mancava chi volesse sentirli.

Domenica il board gli confermava fiducia, giurando di non avere motivo di credere che segreti dell’azienda o della sicurezza nazionale fossero stati compromessi. Giovedì 12 novembre, dopo nuove rivelazioni su altre relazioni, Huang si è dimesso. In borsa il titolo ha lasciato il 4,3% in una seduta, e oltre il 20% in un mese.

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IL CONTO

A Washington la vicenda ha già un prezzo. Chuck Schumer chiede di approvare tre leggi: l’AI Overwatch Act, che darebbe al Congresso potere sull’export dei chip avanzati, il Chip Security Act sul tracciamento anti-contrabbando e il Match Act sugli alleati. Il paradosso è esiziale per Pechino: l’uomo che apriva le porte le fa richiudere. Sui media cinesi lo spionaggio è sparito, rimane solo l’adulterio. Una censura callida, che lascia al pubblico il pettegolezzo e si tiene il segreto.

Il 18 novembre Trump vedrà Xi a Shenzhen. Per lo stesso giorno il Congresso aveva convocato Huang a dare spiegazioni. Il calendario ha un senso dell’ironia che ai protagonisti manca.

Giulio Galetti, 15 novembre 2026

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