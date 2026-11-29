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A Pistoia il Natale diventa «di tutt*» con l’asterisco; a Milano l’Albero di Natale, quasi per magia, si trasforma in «Albero del Dono». Due episodi che, al di là delle intenzioni dichiarate, raccontano molto bene il clima culturale e politico che una certa sinistra vorrebbe imporre al Paese: quello in cui, pur di non urtare nessuno, si finisce per rinnegare ciò che siamo. Ma il rispetto non può trasformarsi nella sistematica cancellazione della nostra storia, della nostra identità e delle nostre tradizioni: accogliere non significa scomparire, includere non significa rinunciare a se stessi.

Il Natale non è una festa qualunque, né un generico appuntamento commerciale da ribattezzare secondo le convenienze del momento. È una ricorrenza dalle profonde radici cristiane che nei secoli ha contribuito a costruire la cultura, l’arte, la solidarietà, il patrimonio spirituale e l’identità dell’Italia e dell’Europa. Il Presepe, l’albero, la famiglia, sono tradizioni che appartengono anche a chi non crede, perché fa parte della nostra storia collettiva. E allora perché questa continua ansia di modificare parole, simboli e consuetudini?

Perché gli amministratori di sinistra sembrano convinti che per essere moderni, inclusivi e multiculturali sia necessario annacquare le nostre radici? Davvero pensano che chiamare diversamente un albero o stravolgere la lingua italiana possa rendere una società più aperta? Il sospetto, sempre più difficile da ignorare, è che dietro certe operazioni ci sia anche un calcolo politico: inseguire il consenso, blandire determinate sensibilità culturali e presentarsi come paladini di un’inclusione che, paradossalmente, finisce per escludere proprio la cultura maggioritaria e le tradizioni del territorio.

Una civiltà millenaria non si difende con la nostalgia, ma con la consapevolezza delle proprie radici, e una comunità che rinuncia progressivamente ai propri simboli, alla propria memoria e perfino alle proprie parole rischia di diventare una comunità senza identità, facilmente manipolabile e incapace di trasmettere qualcosa alle generazioni future. Possiamo essere accoglienti senza essere arrendevoli, moderni senza essere smemorati, rispettosi degli altri senza rinnegare noi stessi.

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Perché il Natale non ha bisogno di essere corretto, neutralizzato o ribattezzato per piacere a tutti. Ha bisogno soltanto di essere celebrato, vissuto e tramandato. Le tradizioni non sono un’offesa per nessuno. Sono la memoria viva di un popolo. E a chi vorrebbe trasformare il Natale in qualcosa di politicamente corretto, anonimo e senza radici, diciamo una cosa sola: NATALE RESISTI!

Massimo Micheli, 29 novembre 2026

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