Il Pd riscopre l’Urss: “Pane, pace e libertà”

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Prima i fucili contro i fascisti, poi le vetrine sfasciate che danno lavoro ai vetrai, quindi la scuola dell’obbligo fino a 25 anni. Adesso Lorenzo Pacini trova anche il tempo di celebrare l’Unione Sovietica. L’assessore del Pd al Municipio 1 di Milano, in corsa per le primarie del centrosinistra in vista delle comunali, continua a far parlare di sé. E l’ultima uscita, affidata a un’intervista al Centro, è destinata ad alimentare ulteriormente le polemiche.

Parlando del rapporto tra diritti civili e sociali, il giovane dem ha tirato in ballo nientemeno che l’Urss. “I diritti civili avanzano quando avanzano i diritti sociali, perché la libertà senza le possibilità materiali è un concetto assolutamente astratto e classista”, ha spiegato, prima di lanciare una domanda: “Qual è il primo Paese che ha legalizzato l’aborto, e uno dei primi che ha concesso il divorzio al popolo?”. La risposta è arrivata immediatamente: “L’Unione Sovietica. Pane, pace e libertà. Questo è il socialismo”. Un elogio che sembra sorvolare su qualche dettaglio storico, a cominciare dalla repressione politica, dai gulag e dall’assenza di libertà che hanno caratterizzato il regime sovietico. Ma Pacini, evidentemente, preferisce concentrarsi sulle conquiste sociali. Del resto, il suo obiettivo dichiarato è portare il “socialismo municipale” a Milano.

Non è certo la prima volta che l’esponente del Pd finisce al centro delle polemiche. Dopo i disordini nelle manifestazioni milanesi di ottobre, aveva parlato di “repressione ingiustificata” da parte della polizia, esprimendo solidarietà ai manifestanti feriti. Poi, durante un confronto televisivo con Daniele Capezzone a Dritto e Rovescio, era arrivata la singolare teoria sulle vetrine distrutte: “Nessun commesso ha perso il lavoro per colpa delle vetrine, anzi: è stato dato lavoro ai vetrai“. Pochi giorni dopo, un’altra proposta destinata a far discutere: estendere la scuola dell’obbligo fino ai 25 anni. “Nessun ragazzo o ragazza dovrebbe andare a lavorare, a spezzarsi la schiena o a perdere il cervello davanti a un file Excel in ufficio fino ai 25 anni”, aveva sostenuto nel podcast Generazione Sprecata, immaginando anche un reddito universale finanziato grazie ai benefici dell’intelligenza artificiale.

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Nella nuova intervista Pacini è tornato anche su un’altra sua dichiarazione controversa: “Combatteremo i fascisti nelle urne, ma se necessario prenderemo i fucili“. Stavolta ha provato a ridimensionarne la portata: “Il mio era più un commento storico, fattuale, rispetto al fatto che questo Paese si sia liberato dal fascismo e dal nazismo con i fucili”. Il dem ha quindi assicurato di credere nella democrazia, avvertendo però che “le nostre democrazie rischiano di diventare la dittatura dei miliardari se non mettiamo dei limiti socialisti a questa democrazia e al sistema capitalista”.

Non poteva mancare, infine, un passaggio sulla Palestina. Per Pacini i palestinesi devono essere sostenuti “non solo quando muoiono, non solo quando sono vittime, ma anche quando resistono”. E tra i primi provvedimenti che adotterebbe da sindaco ci sarebbe l’interruzione del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Quanto a Elly Schlein, nessuna bocciatura: per Pacini la segretaria è sufficientemente di sinistra e bisogna aiutarla a proseguire il cambiamento del partito. Insomma, tra nostalgia sovietica, fucili evocati e ricette socialiste, il nuovo corso del Pd sembra avere trovato uno dei suoi interpreti più rumorosi. Resta da capire quanto entusiasmo susciti tutto questo tra gli elettori meneghini…

Massimo Balsamo, 10 novembre 2026

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