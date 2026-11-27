Ci sono fatti che impongono qualche riflessione che sappia spingersi oltre la semplice citazione di cronaca. Fatti che toccano i principi essenziali della nostra civiltà. E invece ci siamo dovuti abituare alla rimozione collettiva di ciò che ci ferisce nel profondo. Ciò capita, a volte, perché il diritto applicato, invece di proteggere la società, finisce per proteggere chi la aggredisce. Accade quando le categorie giuridiche vengono applicate in modo scollegato dalla realtà dei fatti e dalla logica. Chi ha detto che la società è così forte da reggere senza graffi tutti i colpi inferti da una visione sempre più misericordiosa del delitto? La società è ferita tutte le volte che il suo sentire viene ignorato in nome di una utopica tolleranza e di un perdono non condiviso.

Accade quando il giudizio è guidato da un impulso che si rifiuta di prendere atto della realtà. Eppure basterebbe guardare bene la famosa “ratio” di una norma. Lo insegnano al primo anno di giurisprudenza. Il criterio è volto a impedire che una sterile interpretazione letterale delle leggi possa arrivare a snaturare il vero intento del legislatore che deve essere sempre calato nel contesto reale della storia che si giudica.

La vicenda di Milano che, nello scorso settembre, ha visto il ventenne, Ilyes Zahani, nato in Italia da genitori tunisini, condannato, ma non espulso, per l’aggressione al rabbino Rav Tzemach Mizrachi, è esempio lampante di questa incapacità di guardare in volto la verità, lasciando da parte il pietismo piegato alla presunta e molto male invocata integrazione. Il ragionamento seguito dai giudici per bloccare il rimpatrio poggia su un concetto tanto caro alla giurisprudenza quanto astratto: il “radicamento”. Secondo questa logica, chi è nato e cresciuto sul territorio italiano non può essere sradicato e reindirizzato al Paese d’origine con cui avrebbe scarsi legami formali, a fronte di una condanna contenuta entro gli otto mesi. Ma è proprio qui che si nasconde una pericolosa finzione giuridica.

Cosa significa davvero essere radicati in una nazione? Se il radicamento si riduce a un dato puramente anagrafico – un certificato di nascita, qualche anno di scuola, la residenza – allora abbiamo svuotato di senso il patto di cittadinanza. Il vero radicamento è culturale, civico, valoriale: è il riconoscimento delle regole fondamentali della convivenza democratica. Chi aggredisce un uomo perché ebreo dimostra, nei fatti, di non avere alcun radicamento nella nostra comunità. E, diciamolo, nemmeno sembra che abbia ricevuto un’educazione in tal senso. Al contrario, rivela un’appartenenza ideologica e identitaria propria dei contesti di origine, sovente paesi dove l’antisemitismo è pensiero comune, normalità o il più delle volte obiettivo di azioni organizzate e finalizzate.

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Ogni norma ha una forbice di interpretazione più o meno aperta che consente a chi la applica di lasciare intatto l’ordine sociale. Alla base di questo criterio, chiedersi perché lo Stato debba farsi scrupolo a rimpatriare chi rifiuta in modo così chiaro e prepotente i nostri principi non è una provocazione: è una domanda di elementare logica giuridica. La vicenda consuma un errore storico e concettuale. L’odio antiebraico è, a tutti gli effetti, razzismo: colpisce l’identità, le origini, la storia di un popolo, a prescindere dal fatto che la vittima frequenti una sinagoga o sia del tutto laica.

Chi conosce la storia del Mediterraneo e ricorda ciò che le comunità ebraiche hanno subito nei Paesi arabi nel secolo scorso, costrette alla paura, alle umiliazioni, all’esodo forzato, sa bene che l’antisemitismo non è mai un fenomeno folcloristico né una semplice “ragazzata”. È un veleno che, se non viene stroncato sul nascere, corrode la struttura portante di una società: un rischio oggi tutt’altro che teorico, di fronte al dilagare di un nuovo antisemitismo che rialza la testa anche nelle nostre piazze. La sanzione sarebbe stata la stessa se l’aggressore fosse stato un europeo e in luogo del rabbino vi fosse stato un senegalese? La risposta è decisiva per capirne la corretta applicazione.

Vale quindi la pena chiedersi se vogliamo veramente continuare ad accogliere, fino a snaturarci, ideologie e azioni così lontane dalla nostra visione e dai nostri principi. E infine, non possiamo ignorare nemmeno il tema cruciale della deterrenza. La pena non ha solo valore retributivo per la violazione di un ordine precostituito. Detto più semplicemente, il diritto penale non serve solo a punire il singolo, ma a inviare un messaggio chiaro alla generalità dei destinatari di un sistema di leggi: chi viola una norma paga un prezzo certo. Se invece, di fronte a un’aggressione a sfondo razziale, lo Stato risponde con una pena sospesa da un lato e con la rinuncia all’espulsione dall’altro, passa un messaggio devastante. Non solo non si disincentivano comportamenti analoghi, ma si offre di fatto una patente di impunità a chiunque voglia importare nelle nostre città odi atavici.

Questo non è un pezzo filosemita, è un pezzo filoitaliano, perché stiamo perdendo l’amore per i nostri principi più sacri. La legge, in un paese come l’Italia, protegge giustamente i cittadini dall’arbitrio, e non può, tra le sue maglie, trasformarsi in uno scudo per chi attacca le fondamenta della nostra civiltà. Permettere che una norma possa essere piegata a qualsiasi interpretazione erroneamente ritenuta evolutiva, impedendo l’allontanamento di chi si macchia di crimini d’odio prima ancora di aver ottenuto la cittadinanza – è finzione giuridica che ci rende tutti più indifesi.

È stata menzionata la giustizia riparativa. No, non è corretto farlo. La giustizia riparativa è uno strumento delicatissimo, efficace solo in situazioni eccezionali. Soprattutto, per sua natura, esige un presupposto irrinunciabile: la partecipazione libera e convinta della persona offesa, elemento che nel caso, se non erro, manca. Quando la “riparazione” si riduce a un adempimento formale o viene di fatto calata dall’alto, non ricuce alcuna frattura: si traduce, al contrario, in una umiliante duplicazione dell’offesa.

La questione passa quindi al legislatore che potrebbe semplicemente intervenire rendendo quella famosa forbice interpretativa più stretta. O davvero pensiamo che le scuse chieste a fronte del permesso di rimanere nel nostro paese (e della prossima cittadinanza) possano aver avuto un qualche influsso sulla sua visione antiebraica? Il patto per il suo soggiorno è tradito, satis est.

Teresa Casamichela, 26 novembre 2026

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