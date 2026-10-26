Studiare o sopravvivere: il fallimento dell’Europa

C’è una domanda che l’Europa dei tecnocrati preferisce non affrontare: a che cosa serve la stabilità dei conti pubblici se una parte crescente dei cittadini fatica a costruirsi un futuro? Il cosiddetto Direttorio di Bruxelles è diventato il simbolo di una politica sempre più condizionata da regole, parametri e vincoli sovranazionali. Le istituzioni europee rivendicano la necessità di garantire la sostenibilità finanziaria, ma il problema nasce quando le esigenze dei bilanci sembrano prevalere su quelle delle persone. I governi vengono eletti dai cittadini, eppure le loro promesse devono fare i conti con margini di manovra spesso limitati. Naturalmente, il debito pubblico e le inefficienze nazionali non possono essere attribuiti soltanto a Bruxelles. Ma una questione resta aperta: fino a che punto le regole europee possono restringere lo spazio delle scelte democratiche?

Quando tutto viene presentato come tecnicamente inevitabile, la politica perde credibilità. I cittadini votano, i governi cambiano, ma la sensazione è che le decisioni fondamentali siano prese altrove. È così che crescono la sfiducia e la rassegnazione.

Giovani: studiare o sopravvivere?

A pagare il prezzo più alto rischiano di essere le nuove generazioni. Tra precarietà, salari insufficienti e costo degli alloggi, il percorso che dovrebbe condurre all’autonomia diventa sempre più complicato. Il dilemma è brutale: studiare per costruirsi un futuro oppure lavorare per riuscire semplicemente a sopravvivere? L’istruzione viene presentata come la chiave del riscatto sociale, ma un titolo di studio non garantisce necessariamente un lavoro dignitoso né la possibilità di vivere autonomamente.

Ai giovani si chiede di essere flessibili, competitivi e pronti ad adattarsi continuamente. Molto meno spesso ci si domanda se il sistema offra loro condizioni adeguate per trasformare le proprie capacità in opportunità concrete.

La pressione economica, inoltre, non produce soltanto difficoltà materiali. Può alimentare la convinzione che nulla sia davvero modificabile e che partecipare alla vita politica serva a poco. Non occorre immaginare un piano deliberato di coercizione psicologica: basta una condizione prolungata di insicurezza per restringere le aspettative e scoraggiare la partecipazione.

La scuola non è una fabbrica di lavoratori

Un’altra contraddizione riguarda il ruolo dell’istruzione. Sempre più spesso, la formazione viene valutata in funzione delle esigenze del mercato del lavoro, della produttività e delle competenze immediatamente spendibili. Preparare gli studenti al mondo professionale è indispensabile. Ma ridurre la scuola e l’università a strumenti per soddisfare le richieste delle imprese significa dimenticare la loro funzione più importante: formare persone libere, cittadini consapevoli e individui capaci di pensare autonomamente.

La cultura umanistica, la storia e la filosofia non sono inutili residui del passato. Sono strumenti per comprendere la società, interrogare il potere e mettere in discussione decisioni presentate come inevitabili. Se tutto viene misurato attraverso il rendimento economico, anche lo studente rischia di essere considerato soltanto capitale umano da valorizzare. Ma una democrazia non ha bisogno esclusivamente di lavoratori qualificati: ha bisogno di cittadini capaci di giudicare le scelte di chi governa.

Le piccole narrazioni della protesta giovanile

Le nuove mobilitazioni non si riconoscono necessariamente nelle grandi ideologie del Novecento. Spesso si organizzano attorno a rivendicazioni concrete: il clima, i diritti umani, il costo della casa, la qualità dell’istruzione e la dignità del lavoro. Sono le cosiddette petits récits, piccole narrazioni che partono dalle esperienze quotidiane anziché da un’unica visione ideologica. Questa frammentazione può rendere più difficile costruire un movimento politico unitario, ma non rappresenta necessariamente una debolezza.

Le condizioni dei giovani cambiano da Paese a Paese, così come cambiano i salari, i sistemi di welfare e le opportunità. Le differenze nazionali non cancellano, tuttavia, una domanda comune: perché una società ricca di conoscenze e tecnologie fatica a garantire alle nuove generazioni un futuro dignitoso?

I social media permettono a queste rivendicazioni di diffondersi rapidamente, spesso senza dipendere dai partiti tradizionali. Naturalmente, la visibilità online non equivale automaticamente a una proposta politica concreta. Ma sarebbe un errore scambiare la distanza dalle organizzazioni tradizionali per disinteresse verso la politica. Il problema potrebbe essere esattamente l’opposto: i giovani vogliono partecipare, ma non riconoscono più nei canali esistenti strumenti adeguati a rappresentarli.

I cittadini non sono indicatori economici

La contraddizione emerge con particolare evidenza quando gli studenti rifiutano di tradurre ogni rivendicazione nel linguaggio del mercato. Non chiedono soltanto maggiori competenze o migliori possibilità occupazionali. Chiedono dignità, giustizia sociale e la possibilità di vivere senza essere schiacciati dalle necessità materiali.

Il mercato è uno strumento essenziale, ma non può diventare l’unico criterio per giudicare il valore delle persone e delle politiche pubbliche. Allo stesso modo, la disciplina di bilancio è importante, ma non può trasformarsi in un dogma sottratto al confronto democratico. La questione non è scegliere tra rigore e irresponsabilità, né negare i problemi legati al debito pubblico. È stabilire quali priorità debbano guidare le decisioni e chi debba risponderne davanti ai cittadini.

L’Europa ha bisogno di regole sostenibili, ma anche di istituzioni capaci di ascoltare le esigenze sociali e di rendere conto delle proprie scelte. Quando ogni alternativa viene liquidata come impossibile, la democrazia si restringe e la tecnocrazia finisce per occupare lo spazio lasciato libero dalla politica. Il vero rischio, dunque, non è che i giovani contestino Bruxelles. È che smettano di credere che l’Europa possa offrire loro un futuro. Perché nessun parametro di bilancio, per quanto rispettato, potrà compensare la perdita di fiducia di una generazione che chiede soltanto di poter studiare, lavorare e vivere con dignità.

Apostolos Apostolou, 25 ottobre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).