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È morto Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e dei servizi segreti, braccio destro di Giovanni Falcone nella lotta alla mafia. Si è suicidato nella sua casa di campagna in Toscana dopo che la Procura di Caltanissetta aveva chiesto il suo arresto per il depistaggio sulla strage di via D’Amelio, che costò la vita al giudice Borsellino e agli uomini della scorta. La ricerca della verità è sacrosanta; interrogarsi sui danni che la cultura del giustizialismo forcaiolo ha fatto, e continua a fare, nel nostro Paese lo è altrettanto.

Da giorni, nella cloaca social e non solo, trapela il retropensiero che De Gennaro si sia tolto la vita perché aveva qualcosa da nascondere. Purtroppo, una grossa fetta di popolazione non riesce ad accettare l’idea che un indagato sia innocente fino a prova contraria. Tutti, indistintamente, strumentalizzano ormai la terribile stagione delle stragi di mafia. La sinistra usa il populismo penale per creare il mostro a destra; la destra sfodera un finto garantismo per attaccare una magistratura ritenuta sempre meno limpida, mentre quest’ultima, a sua volta, si spacca in vere e proprie guerre interne.

Poi ci sono le forze dell’ordine e i servizi segreti, relegati da sempre a operare nella zona grigia (perché grigia è la vita), e il giornalismo che, mosso da interessi ideologici o di profitto, sguazza come una pantegana in questa fogna tutta italiana.

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E poi ci siamo noi, che pretendiamo la “verità” con la bava alla bocca e il forcone in mano, senza voler accettare che la storia di un Paese è fatta di sfumature e che non esistono buoni e cattivi in termini assoluti. Bene e male non sono a compartimenti stagni, ma illudersi che lo siano ci rassicura e ci fa sentire migliori. La degna conclusione di questo dramma all’italiana non può che essere il monologo sul rapporto tra potere e verità dell’Andreotti interpretato da Toni Servillo nel film Il Divo, in cui recita:

“Tutti a pensare che la verità sia una cosa giusta, invece è la fine del mondo. E noi non possiamo consentire la fine del mondo in nome di una cosa giusta… Bisogna amare così tanto Dio per capire quanto sia necessario il male per avere il bene?! Questo Dio lo sa, e lo so anche io”. Sipario.

Davide Spena, 22 novembre 2026

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