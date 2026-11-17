In Italia gli errori giudiziari non sono incidenti isolati, ma una ferita aperta che mina alla base la fiducia dei cittadini nello Stato. La nostra storia recente è costellata di innocenti finiti in un tritacarne dal quale si esce – se va bene – con la vita distrutta. Tutto inizia nella memoria collettiva con Enzo Tortora, arrestato nel 1983 sulle parole infondate di pentiti in cerca di sconti: fu assolto ma morì poco dopo, consumato dall’ingiustizia. L’unico elemento positivo è che la sua notorietà fece assurgere la reale gravità della situazione giudiziaria.

Da allora la lezione però non è stata appresa. Pensiamo a Beniamino Zuncheddu, l’ex pastore sardo rimasto in cella 33 (leggasi trentatré) anni da innocente prima dell’assoluzione nel 2024 o a Monica Busetto, liberata a Venezia pochi giorni fa dopo quasi 13 anni di carcere per un omicidio mai commesso, condannata per un DNA contaminato mentre la vera colpevole era già stata individuata. A loro si aggiungono Giuseppe Gulotta (22 anni in cella dopo una confessione estorta con la tortura), Angelo Massaro (21 anni per un’intercettazione mal interpretata) e poi il cortocircuito del caso Garlasco.

Qui Alberto Stasi, condannato senza uno straccio di prova, nonostante si sia sempre proclamato innocente, e che ha già scontato oltre dieci anni di reclusione prima dei servizi sociali mentre oggi si va verso la revisione del processo e un altro uomo finora libero rischia il rinvio a giudizio per quello stesso delitto. Perché? Troppo spesso prevale la fretta di trovare un colpevole da dare in pasto all’opinione pubblica, innamorandosi di una tesi accusatoria e piegando gli indizi per farli combaciare.

È una superficialità colpevole, figlia di un’autoreferenzialità che fa dimenticare che dietro ogni fascicolo non c’è un numero di protocollo ma un essere umano con i suoi affetti, il suo lavoro e la sua dignità. Ma il punto più intollerabile è un altro: perché i magistrati non pagano mai? Se un medico o un ingegnere sbagliano spesso ne rispondono personalmente. Nella giustizia italiana, invece, vige un’immunità di fatto: chi conduce indagini approssimative o firma condanne ingiuste prosegue quasi sempre la propria carriera indisturbato, spesso ottenendo persino promozioni. La beffa finale è economica.

Quando un innocente viene liberato, lo Stato gli riconosce una riparazione per ingiusta detenzione o un risarcimento per errore giudiziario. Quei soldi, però, escono dalle casse dello Stato, cioè dalle tasche di noi contribuenti. È profondamente ingiusto che a pagare per la negligenza di pochi sia l’intera collettività.

Quegli indennizzi dovrebbero essere addossati direttamente ai magistrati che hanno sbagliato. Finché chi giudica non risponderà anche di tasca propria degli errori macroscopici, la giustizia resterà un potere senza contrappesi, presentando il conto due volte ai cittadini: prima con la perdita di fiducia, poi con le tasse.

Marzia Novellini, 16 novembre 2026

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