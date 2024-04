Da partita a scacchi a mano di poker: patto con i Sauditi per arginare Pechino

Per lungo tempo il conflitto in Medio Oriente è stato condotto come una partita a scacchi diplomatica. Ma da quando è scoppiata la guerra a Gaza, in seguito all’attacco terroristico di Hamas contro Israele del 7 ottobre, si è trasformato in una mano di poker contro il banco. Ogni parte nel conflitto – Israele, i palestinesi, gli Stati Uniti, le potenze regionali – si è dovuta riposizionare per una difficile trattativa multilaterale orientata alla ricerca di un nuovo equilibrio regionale.

Allo stato, Israele ha ottenuto il via libera per l’offensiva militare finale a Rafah e un accordo di massima sul piano per il “day after”. Il presidente Joe Biden ha avviato il processo di successione al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, con il ministro della difesa Yoav Gallant a emergere come potenziale leader del Likud e l’ex capo di Stato Maggiore IDF e presidente del Partito di Unità Nazionale Benjamin Gantz come possibile futuro primo ministro. L’Autorità Palestinese potrebbe ottenere l’eliminazione di Hamas attraverso mezzi indiretti e garantirsi una seconda vita politica. Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, mira a guadagnare il massimo risultato con il minimo sforzo.

Arsenale made in Usa per Israele

Due articoli di John Hudson del 29 marzo e di Adam Taylor del 2 aprile per il Washington Post hanno rivelato che l’amministrazione Biden ha recentemente dato il via libera a un consistente pacchetto di trasferimento di armi a Israele per 18 miliardi di dollari. La fornitura è un arsenale: comprende oltre 1.800 bombe MK84, ciascuna del peso di 900 chilogrammi, oltre a 500 bombe MK82 del peso di 230 chilogrammi.

Inoltre, il Dipartimento di Stato Usa ha autorizzato la consegna di 25 caccia F-35A, ciascuno del valore di 110 milioni di dollari. Poiché sia i caccia che le bombe avevano già ricevuto la necessaria approvazione dal Congresso, la Casa Bianca ha potuto eludere il requisito di notifica a Capitol Hill, dove Israele affronta una opposizione ideologica all’interno dei ranghi della sinistra del Partito Democratico. Pertanto, nonostante le tensioni crescenti tra Biden e Netanyahu, l’amministrazione Usa ha evitato di ostacolare gli esistenti accordi di fornitura militare con Israele.

L’artefice del riavvicinamento: Gallant

A seguito della decisione Usa di non porre il veto alla risoluzione 2728 del Consiglio di Sicurezza Onu, che chiedeva un cessate il fuoco a Gaza durante il Ramadan, Netanyahu aveva deciso di annullare la visita già pianificata di una delegazione governativa a Washington DC. Tuttavia, Netanyahu non aveva impedito la visita di Gallant nella capitale Usa. La visita di Gallant si è rivelata cruciale, l’accelerazione delle consegne dei caccia da combattimento costituiva il punto principale all’ordine del giorno.

Secondo un resoconto rilasciato dal portavoce del Pentagono, il Mag. Gen. Patrick S. Ryder, durante i suoi colloqui con il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e il segretario alla difesa Lloyd J. Austin, Gallant ha sottolineato la stabilità dell’alleanza di sicurezza tra Israele e gli Stati Uniti, enfatizzando il ruolo critico dell’esito del conflitto a Gaza nel plasmare le dinamiche della sicurezza globale.

Gallant era stato risoluto nell’evidenziare l’urgenza di liberare gli ostaggi e sconfiggere Hamas come obiettivi esistenziali per lo Stato ebraico. L’approvazione finale della fornitura di armi, compresa la consegna delle mega-bombe, è avvenuta durante la visita di Gallant a Washington.

Una forza multinazionale per Gaza

Secondo un reportage di Barak Ravid del 29 marzo per Axios, è stata durante questa visita che Gallant ha anche proposto l’idea di dispiegare una forza multinazionale per stabilizzare Gaza. Questa proposta deriva dalla pressante necessità di alleviare la crisi umanitaria nella Striscia. Israele ritiene inoltre che la presenza di una forza multinazionale potrebbe contribuire a stabilire una struttura di governo alternativa nell’enclave, e preparare la successione a Hamas.

Axios suggerisce che questa forza potrebbe comprendere tre Paesi arabi “amici”, potenzialmente inclusi Egitto e Giordania, insieme a un partner dei Paesi firmatari degli Accordi di Abramo. Le forze arabe rimarrebbero a Gaza per una durata di tempo limitata, incaricate di garantire la sicurezza del porto attualmente in costruzione dagli Usa lungo la costa di Gaza, e di assicurare il passaggio sicuro dei convogli di aiuti umanitari alla popolazione, mitigando così il rischio di intercettazione o saccheggio da parte di Hamas.

L’operazione a Rafah

Poco dopo, in una conferenza stampa tenuta il 2 aprile, Netanyahu ha annunciato che l’esercito israeliano sta preparando l’evacuazione dei circa 1,5 milioni di civili che hanno cercato rifugio a Rafah dopo gli attacchi. Netanyahu ha sottolineato l’importanza strategica di Rafah, affermando: “Non ci sarà vittoria senza entrare a Rafah, e non ci sarà vittoria senza eliminare gli ultimi battaglioni combattenti di Hamas asserragliati a Rafah”. Nonostante le speculazioni contrarie, Netanyahu ha chiarito che il ritardo dell’offensiva pianificata non è stato influenzato dalla pressione degli Usa.

L’annuncio di Netanyahu è seguito alle discussioni del 1 aprile tra funzionari USA, tra cui Sullivan e il Segretario di Stato Antony J. Blinken, e i loro omologhi israeliani, il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Tzachi Hanegbi e il Ministro per gli Affari Strategici Ron Dermer. Queste discussioni si sono concentrate sui dettagli dell’offensiva terrestre a Rafah. In una dichiarazione successiva, i funzionari israeliani hanno espresso la disponibilità “a considerare le preoccupazioni americane riguardanti l’operazione e hanno concordato di impegnarsi in ulteriori discussioni con esperti USA”.

Il tempismo dell’annuncio di Netanyahu, a seguito di ampie discussioni con i funzionari USA, indica una potenziale risoluzione della lunga disputa tra Biden e Netanyahu riguardo all’offensiva a Rafah. Attraverso sforzi determinati e diplomazia discreta, il governo israeliano è riuscito a far convergere le parti su un percorso d’azione da concordare in un piano operativo, sebbene il tutto richieda significative concessioni da entrambe le parti.

La missione saudita di Sullivan

Nel frattempo, il viaggio di Sullivan a Riyadh sottolinea un’importante iniziativa diplomatica da parte di Washington, che mira a facilitare “il lato saudita di un mega-accordo con Israele”. Come riportato dai media americani, il prossimo incontro di Sullivan con MBS è previsto per lanciare l’inizio di un percorso irreversibile verso relazioni normalizzate tra l’Arabia Saudita e Israele, e l’accessione saudita agli Accordi di Abramo.

Secondo un’analisi di Axios, “con soli sette mesi rimanenti fino alle elezioni presidenziali americane, i funzionari della Casa Bianca ammettono che le prospettive di un accordo di pace storico sono scarse”. Tuttavia, il viaggio di Sullivan sottolinea la determinazione di Biden a dimostrare di essere in grado di lavorare per una svolta durante la sua campagna elettorale.

Le richieste di MBS

MBS, tuttavia, ha alzato la posta in gioco delineando quattro condizioni chiave. In primo luogo, l’Arabia Saudita è risoluta nella sua ricerca di un patto militare che obblighi gli Usa a difendere il regno in cambio di relazioni diplomatiche normalizzate con Israele. MBS ha a lungo aspirato a questo accordo. Una fonte Usa citata da Reuters ha notato che questo patto di difesa potrebbe assomigliare ai trattati che Washington ha con gli stati asiatici o, se l’approvazione congressuale dovesse rivelarsi irraggiungibile, potrebbe emulare l’accordo che gli Usa hanno con il Bahrain, dove è dislocata la Quinta Flotta. È da notare che un simile accordo non richiederebbe l’approvazione del Congresso. Inoltre, Washington dovrebbe designare l’Arabia Saudita come un Major Non-Nato Ally, uno status già conferito a Israele.

In secondo luogo, Washington segnala un’intensificazione degli sforzi nell’esprimere sostegno al programma nucleare civile dell’Arabia Saudita. Si dice che l’Arabia Saudita sia pronta a firmare un accordo ex Sezione 123 dell’Atomic Energy Act, comunemente noto come “Accordo 123”.

La Sezione 123 dell’Atomic Energy Act del 1954 è lo strumento legale che regola la collaborazione nucleare civile tra gli Usa e altri Paesi. Questa norma definisce i termini e le condizioni secondo cui possono essere trasferiti materiali, attrezzature e tecnologie nucleari tra gli Usa e le nazioni partner per scopi pacifici, tra cui la generazione di energia, la ricerca medica e le applicazioni industriali.

Gli Accordi 123 includono disposizioni che garantiscono la non proliferazione, strumenti di salvaguardia, e meccanismi di controllo sull’uso finale della tecnologia e la sicurezza nucleare. Gli Accordi 123 richiedono l’approvazione del Congresso, poiché sono essenziali per promuovere la cooperazione internazionale nell’energia nucleare evitando la proliferazione delle armi nucleari e implicano anche l’impegno dei Paesi partner a conformarsi agli standard internazionali di non proliferazione, comprese le ispezioni amministrate dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA).

Il nodo del nucleare

L’inclusione potenziale dell’Arabia Saudita negli Accordi di Abramo rappresenta un significativo progresso diplomatico. Tuttavia, la ricerca dell’Arabia Saudita di un programma nucleare civile è stata a lungo un punto di contrasto nei negoziati, in particolare per quanto riguarda la ferma posizione di Israele contro la proliferazione nucleare nel Medio Oriente.

La posizione di Israele sulla proliferazione nucleare è complessa. Pur mantenendo l’ambiguità strategica riguardo alle proprie capacità nucleari, Israele si oppone fermamente alla proliferazione di armi nucleari nella regione. Israele sostiene un Medio Oriente libero dalle armi nucleari, considerando la proliferazione nucleare, specialmente da parte di avversari come l’Iran, una grave minaccia alla stabilità regionale.

Di conseguenza, Israele ha promosso attivamente misure internazionali per prevenire la proliferazione. Ha fatto ricorso ad azioni militari preventive, come dimostrato dal bombardamento del reattore nucleare iracheno di Osirak nel 1981. Inoltre, la politica di ambiguità nucleare di Israele serve a rafforzare il deterrente contro potenziali avversari evitando provocazioni o escalation inutili.

In sostanza, la posizione tradizionale di Israele sulla proliferazione nucleare incarna un blend sfumato di opposizione alla proliferazione delle armi nucleari e preoccupazioni sulla stabilità regionale. Questa posizione interseca le ambizioni nucleari dell’Arabia Saudita, creando una dinamica molto complessa rispetto all’alleanza regionale. La concessione di capacità nucleari civili a Riyadh sarà per Gerusalemme un prezzo molto elevato per un accordo di normalizzazione.

Il THAAD

Terzo. L’accordo di normalizzazione comporterà un’accelerazione da parte di Washington nella fornitura a Riyadh del sistema di difesa missilistica a bassa quota THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Originariamente schierato dall’esercito Usa in sette batterie, il THAAD era stato approvato per la vendita all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti. Dopo il via libera del Pentagono e l’attivazione successiva del processo di Foreign Military Sales (FMS), Lockheed Martin ha ottenuto un contratto da 946 milioni di dollari per il primo lotto di sistemi di difesa missilistica balistica THAAD per l’Arabia Saudita.

Questo accordo faceva parte di un programma di approvvigionamento per 11 batterie, che include 44 lanciatori, 360 missili intercettori, 16 sistemi di controllo del fuoco, stazioni di comunicazione mobili e sette radar AN/TPY-2, per un totale di circa 15 miliardi di dollari. L’Arabia Saudita voleva acquisire il THAAD dal 2016.

L’acquisizione del THAAD, dotato di capacità di ingaggio endo ed exo-atmosferico, rafforzerà notevolmente le capacità di difesa dell’Arabia Saudita contro la crescente minaccia dei missili balistici nella regione, specialmente da parte della milizia Houthi sostenuta dall’Iran. Di recente, l’esercito Usa ha dimostrato la versatilità del THAAD esibendo la sua capacità come piattaforma di trasporto e lancio per il missile Patriot PAC-3 MSE, sottolineando l’adattabilità ed efficacia del sistema. Anche se le consegne dei sistemi missilistici erano previste per l’ultimo trimestre del 2026, MBS sta ora chiedendo la consegna immediata.

La soluzione a due Stati

Quarto. Diplomatici e fonti regionali hanno rivelato che MBS sta facendo pressioni per avere garanzie da Israele sul suo impegno a preservare la possibilità di una soluzione a due stati. Gli impegni richiesti includono il trasferimento di alcuni territori dell’Area B sotto controllo di sicurezza condiviso in Cisgiordania all’Autorità Palestinese e di limitare la proliferazione di nuovi insediamenti ebraici nell’Area C.

Tali richieste, tuttavia, appaiono minimali, specialmente se confrontate con il massimalismo palestinese, che ha a lungo ostacolato gli sforzi per risolvere il conflitto israelo-palestinese. Inoltre, Riyadh ha apparentemente promesso assistenza finanziaria all’AP.

La rinascita dell’AP

In questo contesto, l’AP sta giocando le sue carte in modo astuto, navigando la situazione senza strappi per promuovere i suoi obiettivi a lungo termine. Recentemente, Ramallah ha risposto alle crescenti pressioni internazionali annunciando la formazione di un nuovo governo.

All’inizio di questo mese, il presidente dell’AP Mahmoud Abbas ha nominato Mohammad Mustafa come primo ministro, sostituendo Mohammed Shtayyeh. Shtayyeh e il suo governo si sono dimessi a febbraio, citando la “necessità di cambiamento di fronte alle azioni aggressive di Israele a Gaza e alla crescente violenza nella Cisgiordania occupata”.

Mustafa, un economista indipendente educato negli Usa, si è impegnato a istituire un governo tecnocratico e a creare un trust indipendente per aiutare la ricostruzione di Gaza. L’AP, che governa parti della Cisgiordania, è principalmente controllata dal partito Fatah di Abbas. Fatah ha storicamente avuto rapporti conflittuali con Hamas, che governa Gaza, e le due fazioni si sono scontrate in un conflitto brutale prima che Fatah fosse cacciata dalla Striscia nel 2007.

Washington ha proposto una PA rinvigorita per rientrare eventualmente a Gaza dopo il periodo di transizione affidato alla forza multinazionale araba. Tuttavia, il consenso dell’AP nella Cisgiordania è diminuito, in parte a causa del suo fallimento nel tenere elezioni negli ultimi 18 anni. Il reset facilitato dagli Usa offre all’AP l’opportunità di riconquistare fiducia e credibilità tra i palestinesi nella Cisgiordania.

La doppia strategia di Biden

A questo punto, Israele deve ricavare il massimo dagli errori passati dell’amministrazione Biden, sfruttando le attuali minacce al prestigio internazionale degli Usa a proprio vantaggio. Un potenziale accordo che offra protezione militare degli Usa all’Arabia Saudita in cambio della normalizzazione diplomatica con Israele potrebbe avere un effetto trasformativo per il Medio Oriente.

Il doppio patto non solo unirebbe due storici avversari in un fronte comune contro la minaccia iraniana, ma rafforzerebbe anche l’alleanza di Riyadh con Washington, in un momento in cui la Cina mostra ambizioni nella regione.

L’annuncio dello scorso anno della normalizzazione diplomatica tra Arabia Saudita e Iran, mediata da Pechino, è stato allarmante. Le mosse strategiche di Biden nel Medio Oriente potrebbero quindi essere guidate in parte da un più ampio calcolo geopolitico mirato a contrastare la crescente presenza e influenza della Cina. Potrebbe darsi che il giocare la carta all-in da parte di Biden in Medio Oriente abbia meno a che fare con le sabbie del Negev e più con la Grande Muraglia.