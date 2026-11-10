La crisi polacca: come Tusk aggredisce anche la Banca centrale

Dopo aver guardato dentro la crisi costituzionale polacca – dal quadro giuridico alla scelta eversiva del governo Tusk – troviamo utile mostrare come l’aggressione del potere esecutivo non si limiti alla Corte costituzionale, estendendosi pure alla Banca centrale. In modo che il lettore possa ancor meglio giudicare, in questa triste storia, chi sarebbe mai il liberale.

1. Il quadro istituzionale

La Polonia è un Paese felice perché ancora possiede una moneta nazionale, lo zloty. Così potendo gestire un ciclo dei tassi ed un tasso di cambio adatti al proprio ciclo economico; anziché al ciclo economico della KernEuropa – cioè della Germania – come accade a noi tapini nell’orrido Euro.

Ciclo dei tassi e tasso di cambio gestiti dalla Narodowy Bank Polski, o Banca Centrale Polacca. Essa è una banca centrale abbastanza indipendente, retta da tre organi disegnati per affrancarla dal potere esecutivo e legislativo:

(a) il presidente (ma, per semplicità, noi diremo governatore). Con mandato di 6 anni, una sola volta rinnovabile. Proposto dal presidente della Repubblica, eletto dalla Camera Bassa a maggioranza assoluta dei votanti, infine nominato dal PdR.

(b) il Consiglio di politica monetaria (Rada Polityki Pieniężnej – RPP), il quale fissa i tassi d’interesse e le linee guida della politica monetaria. Formato, oltre che dal governatore, da 9 membri; ciascuno con mandato di 6 anni non rinnovabile. Eletti: 3 dal presidente della Repubblica, 3 dalla Camera Bassa del Parlamento, 3 dalla Camera Alta; entrambe le Camere a maggioranza assoluta dei votanti.

(c) il Consiglio d’amministrazione (Zarząd), il quale gestisce operativamente la banca. Formato, oltre che dal governatore, da un numero di membri variabile da 6 a 8 (dei quali 2 vicepresidenti); ciascuno con mandato di 6 anni, una sola volta rinnovabile. Proposti dal governatore, nominati dal presidente della Repubblica con controfirma del presidente del Consiglio (kontrasygnata). I membri del CdA non possono essere membri del Consiglio di politica monetaria e viceversa.

2. Antefatti

Governatori di maggioranza

Governatore è Adam Glapiński, in carica dal 2016 e rinnovato nel 2022; entrambe le volte eletto dal PiS (il partito oggi all’opposizione) e contro il partito dell’attuale premier Tusk: nel 2016 con 284 voti a favore, 124 contro, 34 astenuti (maggioranza assoluta richiesta 222); nel 2022 con 234 voti a favore, 223 contro, 0 astenuti (maggioranza assoluta richiesta 229).

Prima di lui Marek Belka, in carica dal 2010 al 2016; eletto dal partito di Tusk e contro il PiS: con 253 voti a favore, 184 contro, 0 astenuti (maggioranza assoluta richiesta 219). La cui elezione venne a seguito della scomparsa del predecessore Sławomir Skrzypek, in carica dal gennaio 2007 al 2010; eletto dal PiS e contro il partito di Tusk: con 239 voti a favore, 202 contro, 1 astenuto (maggioranza assoluta richiesta 222).

Successioni non consensuali

Quest’ultimo passaggio di consegne avvenne a seguito della catastrofe di Smolensk, del 10 aprile 2010, nella quale il governatore morì insieme all’allora PdR Lech Kaczyński. Un evento accidentale che offrì al partito di Tusk (il quale aveva vinto le elezioni parlamentari del 21 ottobre 2007) l’occasione di sostituire un governatore sgradito, con uno gradito. Lasciando un retrogusto sgradevole alla politica polacca; la quale è tutto meno che consensuale, come il lettore avrà compreso.

Purtuttavia, il PiS (che pure aveva vinto le elezioni parlamentari del 25 ottobre 2015), non compì atti formali per la destituzione di Marek Belka, il quale concluse regolarmente il proprio mandato, il 20 giugno 2016. Nonostante fossero state pubblicate delle intercettazioni, nelle quali egli discuteva, con il ministro degli interni del governo Tusk, possibili interventi della Banca centrale a sostegno del suo governo, per giunta in cambio della rimozione dell’allora ministro delle finanze.

3. L’attacco alla Banca centrale

Il partito di Tusk, al contrario, della promessa di destituire il governatore fece un tema della campagna elettorale per le elezioni parlamentari del 15 ottobre 2023. Vinte quelle, Tusk passò dalle parole ai fatti: sia esercitando pressioni politiche; sia compiendo atti formali per la destituzione del governatore eletto dal PiS, l’ancor oggi in carica Adam Glapiński.

Cominciamo dalle pressioni politiche. Come visto, il CdA della banca centrale è composto da un numero variabile di membri, da 6 a 8. Tuttavia, esso non può funzionare con meno di 6 membri (oltre al governatore). Precedentemente, esso era composto da 8 membri. Ma il mandato di ciascun membro è di 6 anni e quattro di essi erano al termine: il primo sarebbe scaduto il 1° marzo 2026, il secondo l’8 marzo 2026, il terzo il 4 novembre 2026, il quarto il 1° gennaio 2027.

Seguendo la procedura, nel febbraio 2026 il governatore aveva proposto la nomina di quattro sostituti e il PdR li aveva nominati. Tre di loro provenivano dal Consiglio di politica monetaria della stessa banca centrale; al quale erano stati eletti: uno dal precedente PdR del PiS, due dal Senato e nel 2022, dunque su indicazione del partito di Tusk (che controllava la Camera Alta, anche se non la Camera Bassa). Ed erano destinati ad essere sostituiti da uno scelto dal PdR e due scelti dal Senato (oggi controllato dalla maggioranza di governo).

Sicché, tutto si può dire, meno che il governatore abbia scelto i quattro in dispetto a Tusk. Ciononostante, il PdC aveva rifiutato la controfirma e, nel maggio 2026, restituito i documenti non controfirmati al PdR.

Lo schema si è ripresentato a metà ottobre 2026, quando il governatore aveva proposto la nomina degli stessi quattro sostituti, il PdR li aveva nominati e, stavolta, il PdC ha controfirmato; sicché, il 5 novembre 2026, il PdR ha potuto formalizzare le nomine. Tusk ha giustificato il proprio voltafaccia con parole piuttosto oscure: “la banca nazionale deve essere protetta da alcuni shock inutili” … come non fosse stato lui stesso a provocarli, tali shock. Ma vedremo presto come egli non abbia detto tutta la verità.

Veniamo agli atti formali. Essi si sono svolti avanti la “Commissione per la responsabilità costituzionale” della Camera Bassa ove, il 26 marzo 2024, 191 deputati di Tusk hanno presentato mozione per deferire il governatore avanti al Tribunale di Stato. La maggioranza in Commissione ha poi dato esecuzione approvando, il 9 ottobre 2026, una relazione di accusa, volta a deferire il governatore di fronte al Tribunale di Stato. Messa in stato d’accusa che implicherebbe la sospensione del governatore dalle funzioni.

La relazione di accusa è un documento di 158 pagine, la lettura della quale consigliamo caldamente a quanti si attardano a considerare Tusk un liberale. Fra i molti addebiti, spiccano i seguenti quattro: (i) riacquisto di titoli di stato sul mercato secondario, durante la cd epidemia Covid; (ii) riduzione dei tassi ufficiali, in prossimità delle elezioni politiche del 2023; (iii) interviste ad organi di stampa, nelle quali commentava le politiche fiscali del governo in carica; (iv) interventi pubblici, nei quali elogiava i vantaggi di una moneta nazionale, rispetto all’euro. Le prime due decisioni peraltro assunte, non dal governatore in solitario, bensì dagli organi collegiali competenti.

Laddove, chiunque abbia anche solo una infarinatura di cronaca monetaria potrà ben vedere come si tratti di un esplicito attacco all’indipendenza di banca centrale. Ad esempio, Christine Lagarde di Bce: (i) ha riacquistato circa 1700 (millesettecento) miliardi di titoli di stato sul mercato secondario, durante la cd epidemia Covid; (ii) ha ridotto i tassi ufficiali cinque volte di fila, fra giugno 2024 e febbraio 2025, alla vigilia delle elezioni politiche tedesche del 23 febbraio 2025; (iii) rilascia continuamente interviste ad organi di stampa, nelle quali commenta le politiche fiscali dei governi, ad esempio di quello francese; (iv) interviene pubblicamente elogiando i vantaggi dell’euro, ad esempio per la Bulgaria, rispetto alle divise nazionali.

E la Lagarde è solo un esempio: invero, se il signor Tusk prevarrà su Adam Glapiński, allora qualunque governatore di qualsivoglia banca centrale potrà, in ogni momento, dal potere esecutivo essere costretto a dimettersi.

4. Il diritto contro

Sicché, non stupisce come sia stata la stessa Lagarde ad intervenire a difesa del governatore polacco. Con una lettera del 1° dicembre 2023, nella quale richiamava l’art. 14.2 dello Statuto del Sistema europeo delle Banche centrali e della Bce. Dal quale articolo si evince che un governatore di banca centrale non può essere “sollevato dall’incarico”, se non a seguito di appello alla Corte europea di giustizia (appello che normalmente segue uno o due gradi di giudizio in patria).

Il riferimento al diritto europeo è qui pertinente, in quanto il detto Statuto è parte integrante dei Trattati TEU-TFEU, che la Polonia ha sottoscritto e che si applica pure agli Stati membri non-euro. Statuto che la Polonia e la sua Corte costituzionale riconoscono, essendo stati tali poteri effettivamente trasferiti; al contrario dei poteri “in materia di autorità giudiziaria e di amministrazione della giustizia”, che la Corte costituzionale ha sancito non essere stati trasferiti, come abbiamo visto.

Perciò è piuttosto probabile che Adam Glapiński, se verrà effettivamente messo in stato d’accusa e sospeso, potrà ottenere l’annullamento dalla Corte europea di giustizia contro il Parlamento di Tusk. Così aggiungendo un pizzico di pepe, a questa vicenda già molto saporita.

Prima ancora, è dubbio che la Camera Bassa possa comunque procedere alla messa in stato d’accusa. A causa di una modifica alla legge ordinaria polacca, ordinata a seguito di una sentenza della Corte costituzionale. Su istanza di alcuni deputati del PiS, i quali avevano presentato ricorso il 29 novembre 2023 ed ottenuto parziale soddisfazione con sentenza K 23/23 dell’11 gennaio 2024.

Essa dichiarava incostituzionali le norme che, per la messa in stato d’accusa di un Governatore della banca centrale, non prevedevano la maggioranza qualificata dei 3/5 dei membri della Camera Bassa. Altresì ordinando che quest’ultima dovrebbe “astenersi dall’esaminare qualsiasi proposta di messa in stato d’accusa del governatore dinanzi al Tribunale di Stato, fino a quando non sarà stata data esecuzione alla sentenza mediante un apposito intervento legislativo”.

Quanto all’aspetto formale, giova annotare che detta sentenza è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, essendo intervenuta prima dello sciopero della pubblicazione, votato dal Parlamento di Tusk il 6 marzo 2024 (un’altra delle mirabolanti forzature costituzionali del fantasmagorico comandante Tusk).

5. Stallo istituzionale

Ordine di astensione che, in effetti, il Parlamento non ha ancora violato; visto che la proposta di messa in stato d’accusa, votata dalla Commissione, non è ancora stata portata in aula. In teoria, essa sarebbe calendarizzata per la seconda metà di novembre. Ma non possiamo escludere che venga rimandata, visto che qualunque votazione che comporti la sospensione sarebbe in violazione: sia dei trattati europei (vedi lettera Bce), sia della costituzione polacca (vedi sentenza K 23/23).

In definitiva, uno dei motivi per i quali il buon Tusk ha dato l’assalto alla sede della Corte costituzionale era proprio superare almeno il secondo ostacolo, la sera del 30 ottobre 2026. Siccome, però, l’assalto si è trasformato in una okkupazione e gli assaltanti si sono trasformati in assediati: meglio si comprende perché egli abbia ceduto sulla controfirma delle nomine nel CdA di banca centrale, il 5 novembre 2026 e come abbiamo testé visto.

6. Conclusioni

Precisamente come lo scontro sulla Corte costituzionale, così pure lo scontro per la Banca centrale polacca è uno scontro sin qui combattuto a metà. Meglio, uno scontro ancora in corso e il cui esito è ancora altamente incerto. Restituendo una condizione di profonda incertezza, alla Repubblica di Polonia ed a due delle sue massime Istituzioni.

Sarebbe come se il governo Meloni – oltre ad aver inviato i carabinieri ad okkupare il Csm, per poi insediarvi un plenum di proprio gradimento ed impedire manu militari l’ingresso al plenum già legittimamente insediato – avesse pure applicato una legge già dichiarata incostituzionale per votare in Parlamento la destituzione del governatore Panetta e magari pure della Lagarde. Possiamo immaginare cosa ne direbbero la Schlein, La Repubblica, Gonde, il Cardinale Zuppi, Monti & Draghi, l’Anpi, i veri liberali, la Cgil, Mattarella …

Invece niente, tutti zitti … perché Tusk è un compagno e i colpi di stato sono solo quelli che fa la destra. Che poi manco li fa, per fortuna … ma questa è un’altra storia.

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