Il discorso tenuto da Marco Rubio presso la Federalist Society, il 13 novembre, segna un’altra tappa nel suo percorso politico di segretario di Stato e possibile futuro candidato presidenziale. Come nel discorso di Atene, del 7 ottobre scorso, sta gradualmente delineando e annunciando una sua dottrina di politica estera.

Se ad Atene lo scopo era essenzialmente quello di ripristinare la fiducia di alleati europei, nel nome di una comune appartenenza alla civiltà occidentale, alla Federalist Society ha descritto quello che dovrebbe essere un sano rapporto fra la politica estera degli Stati Uniti e la legge internazionale.

Rubio sotto accusa per una citazione

Il contenuto è scottante, soprattutto perché l’amministrazione Trump, di cui lui rappresenta la politica estera, è perennemente sotto accusa di violazione del diritto internazionale. Prima per la campagna contro i narcos nei Caraibi, poi per la cattura di Maduro, infine per la guerra in Iran, l’America di Trump inizia ad essere paragonata ad uno Stato canaglia.

Lo sforzo di Rubio, dunque, è stato duplice: dimostrare che gli Usa non violano le norme che regolano i rapporti fra gli Stati e spiegare quali siano i limiti del diritto internazionale, così come viene applicato oggi. Di tutta la prolusione, lunga quasi un’ora, sentirete riportato un solo passaggio:

Gli americani non hanno mai accettato di sottomettersi all’autorità della Corte penale internazionale, ma quella Corte e i suoi alleati nella burocrazia globale si sono nominati da soli giudice, giuria e carnefice dell’ordine internazionale, governando su tutti ma senza rispondere a nessuno, armati del potere di indagare, perseguire, perseguitare e incarcerare i nostri cittadini secondo leggi che non abbiamo né approvato né controllato. Possono certamente provarci, direi. Ma se sono abbastanza sciocchi da cercare di far valere le loro carte sugli americani, la nostra risposta sarà probabilmente la stessa del generale romano Pompeo, quando disse a coloro che cercavano di invocare gli statuti delle loro città contro le sue legioni. Disse: “Smettete di citare leggi a uomini con le spade”. Non è politicamente corretto dirlo, ma è quello che disse.

Per questo passaggio, Rubio viene ora contestato come portatore sano di una politica estera disumana, che calpesta il diritto internazionale e antepone le ragioni della forza alla forza della ragione. È stato contestato dal dissidente russo Garry Kasparov, che su X ha commentato:

Invece di un generale romano, che venne poi decapitato con la spada, preferisco citare John Adams, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, che aveva definito la Repubblica “un regno della legge e non degli uomini”.

Bill Kristol, neoconservatore e primo fra gli attivisti never-Trump, ha subito rintuzzato:

Questo è un momento da declino e caduta della Repubblica (alludendo alla citazione di Pompeo, ndr). Negli Usa, la spada deve essere governata dalla legge. E i nostri rappresentanti devono applicare la legge contro chi usa illegalmente la forza.

Il dibattito è certamente serio e la citazione scelta da Rubio è veramente infelice. Prima di tutto è infelice l’esempio, se si ricorda chi fu Pompeo, in quale periodo buio della Repubblica visse e come poi andò a finire. E poi, soprattutto, perché dà l’impressione che, secondo il segretario di Stato di Trump, lo Stato debba agire al di fuori o anche contro legge.

La strumentalizzazione del diritto internazionale

Ma i critici non colgono il punto. La Federalist Society è l’associazione di magistrati originalisti, fedeli al testo costituzionale così come era inteso dai fondatori. Ed è nata al principio degli anni Ottanta, come spiega anche lo stesso Rubio, per combattere con le armi della giurisprudenza contro i “giudici attivisti”.

Contro quella corrente, tuttora dominante nella magistratura, per cui la Costituzione deve essere interpretata in modo elastico, per adattarla alle questioni sociali del presente. Per un originalista, il giudice applica la legge, non la può reinterpretare, men che meno scrivere. Il discorso che gli originalisti applicano alla Costituzione americana (che deve essere interpretata così come è stata scritta), può essere replicato anche per il diritto internazionale, un ambiente in cui i militanti, i giudici e giuristi attivisti, sono dominanti in tutte le istituzioni sovranazionali. Come spiega Rubio:

La strumentalizzazione del diritto internazionale non è del tutto diversa da ciò che abbiamo visto qui a casa nostra. I tribunali attivisti che cercano di governare tramite ingiunzione, piegando la legge per adattarla a qualunque siano le loro preferenze in un dato luogo o momento; i loro alleati nel mondo accademico, nella stampa, la classe degli attivisti professionisti. Queste sono le stesse persone che solo pochi anni fa denunciavano la Costituzione come un documento razzista e arretrato, scritto da schiavisti, progettato solo per proteggere gli interessi di ricchi uomini bianchi. Queste stesse persone ora parlano con parole alate di come difendono i nostri principi di governo e di come stanno svolgendo i loro doveri costituzionali.

Lo stesso dicasi per il diritto internazionale, così come viene applicato oggi:

Niente di tutto questo ha a che fare con un vero standard superiore di giustizia. È solo una funzione delle persone che controllano gli organi ufficiali della governance globale. È la funzione della vasta rete di ong e agenzie composta da attivisti e burocrati internazionali, insieme ai loro sostenitori qui negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Per questa élite globale, il diritto internazionale non è un corpo neutrale di regole; il diritto internazionale è uno strumento per far avanzare i loro interessi con il pretesto di principi universali. Per esempio, sono strenui difensori della democrazia, finché particolari elezioni non sfidano i loro interessi. Ci fanno la predica sull’importanza della sovranità anche mentre chiedono che le nazioni rinuncino al controllo delle loro frontiere ed esternalizzino le loro leggi sull’immigrazione a tribunali internazionali. Si oppongono, dicono, a tutte le forme di imperialismo, di conquista, di dominio, ma cercano di esercitare autorità su ogni Paese e ogni governo della Terra.

L’egemonia culturale

L’ideologia dominante nelle istituzioni internazionali è sempre la stessa: il marxismo, denuncia il segretario di Stato.

Tutto questo, in patria e all’estero, è figlio dello spirito livellatore e pessimista dell’epoca. Ci alletta a rinunciare alla responsabilità per il nostro destino e a liberarci dei pesi della nostra grandezza e a cercare rifugio nelle scintillanti generalità del diritto internazionale. Anche se abbiamo sconfitto l’istituzione del comunismo sovietico, non abbiamo trionfato sullo spirito di Marx. Quello spirito di Marx, vive. Vive in queste nuove forme e dottrine, che subordinerebbero la volontà nazionale al consenso servile del mondo. Il marxismo cercava di abolire le distinzioni tra gli uomini. I radicali del nostro tempo cercano di abolire le distinzioni tra le nazioni stesse.

Il diritto alla nazione

La posta in gioco è la sopravvivenza nazionale, niente di meno:

La questione ultima del nostro tempo è se gli americani abbiano il diritto morale di esistere come nazione distinta e come popolo distinto, e quindi di esigere un governo che difenda e persegua i nostri interessi sopra ogni altra cosa. Coloro che ci dicono che stiamo vivendo su terra rubata, per esempio, che la nostra nazione è stata fondata e costruita sulla schiavitù, sul genocidio e sull’oppressione, ci stanno dicendo chiaramente che non credono che lo abbiamo. Vorrebbero farci pensare che l’America, e più in generale l’Occidente, siano unicamente gravati dalla colpa, colpa che possiamo espiare solo attraverso la resa totale, aprendo le nostre frontiere, rinunciando alle nostre leggi, ritirandoci dal mondo, e permettendo loro di rifare la nostra società a loro immagine.

Se il diritto internazionale viene snaturato, usato in modo strumentale da organismi sovranazionali che vogliono imporre il loro programma ideologico marxista, l’America ha diritto di resistere, ribadisce Rubio:

Sottomettersi alla sterile visione di giudici radicali o di burocrati globali senz’anima significherebbe tradire chi siamo, tradire noi stessi. La vera America, la nazione che esiste realmente nel testo dei nostri documenti fondativi, che esiste realmente nella storia del nostro popolo, nella condotta degli uomini che trasformarono colonie arretrate nella più grande superpotenza della Terra, è sempre stata destinata ad andare oltre, a essere più grande e più forte di ciò che era venuto prima. Le nostre leggi, la nostra Costituzione, le nostre norme giuridiche e le nostre tradizioni politiche si sono sviluppate a causa di questo fatto, non nonostante esso.

Non uno Stato che agisce al di fuori della legge, o contro la legge. Ma uno Stato che non vuole farsi schiacciare da un’agenda marxista internazionale. Questo, dunque, è il senso della citazione (infelice) di Pompeo sulle spade contro le leggi. Ed è ben diverso, se permettete.

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