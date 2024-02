Siamo sull’orlo di un 1848 globale?

In Serbia e Bielorussia il popolo ha manifestato contro elezioni fraudolente. In Brasile, le persone si sono riversate negli edifici governativi dopo un’elezione fraudolenta. In America, le persone hanno invaso il Congresso dopo un’elezione fraudolenta. Nello Sri Lanka, la gente si è accalcata nel Temple Trees per un’economia mal gestita.

In Olanda, gli agricoltori si sono ribellati al piano del governo per distruggere l’agricoltura. In Germania, gli agricoltori si sono ribellati quando il governo li ha presi di mira. In Francia, gli agricoltori hanno gettato letame sugli edifici governativi. E gli uffici di Blackrock sono stati attaccati e distrutti. In Islanda è stata la rivoluzione delle pentole e delle padelle. È di nuovo un 1848?

Perché comincia a sembrare che le persone si stiano rendendo conto che il loro governo è loro nemico. Ma siccome l’opinione pubblica non comprende che i governi sono gestiti da un Partito Unico, le rivolte sono state meno intense. Altrimenti, la gente si sarebbe ribellata e avrebbe invaso i centri del governo per sradicare le élite ovunque si fossero radicate all’interno delle burocrazie, per uscirne con le loro teste sulle picche.

Il 1848

Per coloro che conoscono solo la storia dalla Seconda Guerra Mondiale: nel 1848, i popoli d’Europa hanno improvvisamente deciso che non si sarebbero fatti fregare dalle loro élite dispotiche e arroganti, e si ribellarono.

Cominciò improvvisamente a gennaio, nel Regno delle Due Sicilie (né l’Italia né la Germania erano allora unificate), dove il re pacificò i rivoluzionari con una costituzione. L’incendio si diffuse. Nel febbraio successivo fu la volta della Francia, dove la monarchia fu nuovamente rovesciata e instaurata una repubblica, questa volta senza il precedente Terrore.

C’era una sensazione di déjà vu tra il resto degli aristocratici europei, ma non emerse alcun Napoleone. Ciò che emerse furono rivoluzioni all’interno dei loro stessi regni. A marzo scoppiò la rivoluzione in Baviera, Piemonte, Austria, Baden, Danimarca, Prussia, Lombardia, Ungheria, Venezia e Polonia. Ad aprile si diffuse in Sassonia, Transilvania e altri stati. Il popolo aveva capito che il suo governo era il suo nemico.

In alcuni casi le rivolte ebbero successo, in quanto il re abdicò, un ministro odiato si dimise (ad esempio, Guizot e Metternich) e/o il popolo ottenne diritti e costituzioni, mentre in altri Stati fu schiacciato, o dai militari o dall’intervento straniero, con perdite di vite umane. Nella maggior parte dei casi, furono concordate riforme, dopo di che le assicurazioni (o le riforme) vennero ritirate una volta che il fervore rivoluzionario si era esaurito e gli inevitabili litigi avevano diviso i riformatori.

Ad eccezione della Francia, il popolo si accontentò di alcune concessioni, mentre ciò a cui avrebbe dovuto aspirare fin dall’inizio era un’altra rivoluzione del 1789, quando le teste delle élite finirono sulle picche o nei cestini.

I popoli d’Europa avrebbero dovuto aspettare fino al 1918, dopo il massacro della Prima Guerra Mondiale, che provocò milioni di morti, per sbarazzarsi delle loro odiose élite. Russia, Germania e Austria-Ungheria persero in parte o per intero le loro élite.

Movimento delle élite

Forse è un pio desiderio da parte mia, ma sembra che attualmente si stia realizzando un altro 1848. Le persone sono stufe delle arroganti élite multinazionali che le imboccano con un sacco di schifezze, ficcandogli un’ideologia in gola, cercando di cancellare le loro idee, l’identità nazionale, sessuale e religiosa, aspettando che il popolo si sottometta.

Nello specifico, mirano a promuovere l’omosessualità/transgenderismo nei bambini, imporre la censura, perseguitare i cristiani e sopprimere la religione cristiana, reprimere il dissenso, imporre il controllo totale della popolazione, promuovere il razzismo contro i bianchi, cancellare i confini nazionali, eliminare le identità nazionali e culturali, aiutare e favorire l’immigrazione illegale dalle culture dello stupro, falsificare fatti storici, cancellare monumenti storici, indottrinare bambini, polizia e militari.

In breve, è un movimento totalitario multiforme da parte delle élite, dall’alto verso il basso. Le élite hanno trovato seguaci tra i loro futuri servi, scimmie ammaestrate, a cui è stato fatto il lavaggio del cervello dalla propaganda diffusa dai media e dal sistema educativo in cui l’indottrinamento è all’ordine del giorno. E possiamo vedere che le élite nutrono un aperto disprezzo nei nostri confronti. Non lo esprimono apertamente, ma a volte, nella loro sconfinata arroganza, emerge forte e chiaro.

Europa

In Olanda, un parlamentare eletto è stato perseguito con un fervore quasi religioso per aver sottolineato fatti sgradevoli alle élite.

In Finlandia, un gruppo di invasori musulmani ha violentato ragazze minorenni, una delle quali aveva 10 anni. Una delle vittime si è suicidata. Quando è venuto alla luce, la polizia finlandese si è preoccupata di informare la popolazione che “non esiste alcun fenomeno di reati sessuali in cui gli stranieri vanno a stuprare per strada” e che “non tutte le persone di origine straniera sono disoneste o criminali”. Questo hanno ritenuto importante! Agli stupratori sono stati concessi solo tre anni di reclusione. La Corte Suprema finlandese ha stabilito che stuprare una bambina di dieci anni non è uno stupro. Il governo incoraggia altri invasori a entrare nel Paese.

In Germania, uno stupro di gruppo ha comportato la libertà vigilata per gli autori del reato, mentre uno di loro è stato condannato a due anni. Il governo incoraggia più invasori a entrare nel Paese. Ricordate: dobbiamo essere tolleranti nei confronti di quei poveri “rifugiati”.

In Svezia, la televisione statale ha prodotto un documentario in cui si mostrava che gli svedesi originali erano neri. Il governo incoraggia più invasori a entrare nel Paese. Criticare l’islam significa finire in prigione. In Scozia, un monumento ai caduti che commemorava un reggimento di uomini che salvarono le persone assediate in una città è stato modificato per… “imperialismo”. Il governo incoraggia più invasori a entrare nel Paese. In Germania, il neonato partito AfD, un movimento populista – inevitabilmente chiamato fascista dalle élite e dai loro servi lobotomizzati – è stato attaccato, fisicamente e con la propaganda.

In Inghilterra, ad un uomo con la bandiera inglese è stato detto che la bandiera è razzista e di andarsene da una manifestazione in cui sventolavano bandiere palestinesi e i partecipanti invocavano il genocidio di ebrei. Il governo incoraggia più invasori a entrare nel Paese. Un uomo che stava tranquillamente con un cartello che diceva “Il diritto di discutere apertamente le idee deve essere difeso” è stato aggredito da attivisti Antifa.

In Italia, l’isola di Lampedusa è stata improvvisamente sopraffatta da migliaia di invasori africani illegali, superando di gran lunga il numero degli abitanti. In Francia, come in Germania, Italia e Scandinavia, le aggressioni da parte degli invasori sono all’ordine del giorno, dagli stupri alle rivolte fino agli omicidi, compreso un tentativo di cannibalismo sventato. I governi incoraggiano più invasori a entrare nel Paese.

In tutta l’Europa occidentale, le chiese cristiane vengono vandalizzate e profanate da invasori illegali provenienti dai Paesi musulmani. Ricordate: dobbiamo essere tolleranti. L’Unione europea ha approvato una legge che impone la censura di Internet. Le élite sono così arroganti che non cercano nemmeno più di nasconderlo.

In Irlanda hanno accolto gli invasori a braccia aperte, diluendo così l’identità nazionale ed etnica dei cittadini. Quando un musulmano ha pugnalato una donna e tre bambini, i cittadini si sono ribellati. Le élite, naturalmente, sono rimaste disgustate dal fatto che il popolo irlandese fosse sconvolto dall’accoltellamento di bambini e donne. Non si sono indignate per gli accoltellamenti, no, ma per un graffito di Dublino che recitava “Le vite irlandesi contano”, ritenuto incitamento all’odio.

In Scozia, i genitori che tentano di impedire che i propri figli subiscano mutilazioni sessuali possono essere messi in prigione per sette anni. Nel Regno Unito, Tommy Robinson ha coraggiosamente denunciato le orde di pachistani che commettevano stupri e per questo è stato demonizzato dalla BBC, dal Guardian e da vari attivisti laburisti al punto da essere arrestato, accusato, processato e condannato in sole due ore.

L’olandese Geert Wilders ha fortemente criticato l’afflusso di musulmani nel suo Paese, al punto che un imam ha chiesto la sua decapitazione. Poiché ciò non è avvenuto, il governo olandese di sinistra lo ha processato per aver criticato quella religione omicida e i suoi seguaci, mentre il Regno Unito gli ha vietato l’ingresso nel Paese.

In Nord America

Nike e altri brand di abbigliamento ora vendono hijab, il che fa sorgere la domanda: come può la gente non credere che ci sia uno sforzo globale per normalizzare in modo incrementale la dominazione islamica della nostra cultura occidentale?

In America, l’FBI viene utilizzata come arma di persecuzione politica. In Canada, Justin Trudeau, che ha espresso la sua ammirazione per il Partito comunista cinese, ha ordinato alle sedi di streaming online di registrarsi presso il governo in modo che possano essere “regolamentati”. La libertà di parola è minacciata nelle università e nelle scuole superiori americane e canadesi. La libertà di parola viene criminalizzata ovunque in Canada.

In America, Donald Trump è stato rimosso dalle primarie per la corsa presidenziale del 2024 in diversi Stati dalle élite, le quali hanno affermato che, per “salvare la democrazia”, non avrebbero permesso al popolo di votare per il loro candidato.

Ondate organizzate di immigrati clandestini, decine di migliaia, vengono fatte entrare nel confine meridionale degli Stati Uniti, aiutate e incoraggiate dallo stesso governo che dovrebbe proteggere il confine dall’invasione. Quando finalmente il Texas ha cominciato a fermare l’invasione, il governo federale ha cercato di impedirglielo.

Ci sono numerose richieste da parte dei liberal che la Costituzione degli Stati Uniti venga cestinata, perché sarebbe d’ostacolo al raggiungimento del potere totale. Ciò non sorprende, dal momento che gran parte dei liberal si oppone alla libertà di parola.

In America, c’è uno sforzo concertato per convincere i bambini alla transizione di genere o a diventare omosessuali. Allo stesso tempo, c’è anche uno sforzo concertato per rendere gli studenti ignoranti. I liberal sostengono la creazione di campi di concentramento per i Repubblicani MAGA, dove possano essere “rieducati”. In Nord America (così come in Australia e in Europa occidentale) i media mainstream sono diventati mezzi di propaganda (“notizie false”), oltre a impegnarsi nella censura. In Nord America e in Gran Bretagna, le istituzioni finanziarie stanno perseguitando coloro le cui politiche sono contrarie a quelle delle élite.

Poiché al governo americano è vietata la censura dal Primo Emendamento, l’amministrazione Biden ha collaborato con potenti istituzioni private per effettuare la censura, che si è rivelata molto efficace.

Il miraggio della democrazia

Sfortunatamente, la democrazia esiste in Occidente. Può sembrare strano. Dico “purtroppo” perché la maggior parte delle persone si illude che gli eccessi delle élite possano essere ridotti eleggendo i membri giusti delle élite.

Innanzitutto, bisogna considerare che c’è poca differenza tra i diversi partiti politici tradizionali. Si limitano a mangiare a turno dalla mangiatoia governativa. Sì, ogni tanto succede qualcosa che li differenzia momentaneamente, come la Brexit, poi tornano ad essere il Partito Unico.

Se il lettore non è d’accordo con questa valutazione, consideri il fatto che in Europa nessun membro di partiti politici dell’establishment ha gridato per le decine di migliaia di migranti provenienti dall’Africa e dai Paesi musulmani che entravano illegalmente nei Paesi europei, si stabilivano e iniziavano a compiere crimini orribili in tutti i Paesi. Considerate anche che durante i tre anni di fiasco Covid nessun partito politico si è scagliato contro i lockdown, i campi di concentramento, la censura o i “vaccini” obbligatori.

Considerate che in Canada Trudeau ha essenzialmente stracciato la Costituzione e nessun partito politico gli ha urlato contro. In America, c’è un piccolo nucleo di Repubblicani al Congresso infuriato perché i loro colleghi non fanno nulla per contrastare la corsa infernale verso il totalitarismo di sinistra, la maggior parte dei politici repubblicani non ha spina dorsale o integrità, sono interessati solo a correre dietro ai lobbisti e agli interessi particolari piuttosto che a preoccuparsi del popolo, del Paese o della Costituzione.

Recentemente, nuovi partiti politici si sono fatti strada nei Paesi dell’Europa occidentale e questo ha portato molti cittadini insoddisfatti a credere che, finalmente, la follia degli elitisti finirà. Ciò non accadrà per tre ragioni: (1) c’è una burocrazia governativa radicata, ideologicamente ossessionata, che è quasi impossibile da rimuovere e saboterà qualsiasi riforma; (2) a causa del sistema di governo parlamentare europeo, si formeranno coalizioni il che si tradurrà inevitabilmente in compromessi che diluiranno l’energia del nuovo partito così che alla fine verrà assorbito nel Partito Unico; (3) qualsiasi riforma fatta verrà annullata lungo il percorso, proprio come nel 1848.

Le teorie del complotto sono reali

A questo punto, dovrebbe essere ovvio a chiunque abbia almeno metà del cervello che le teorie del complotto sono reali. Noi plebei non partecipiamo agli incontri tra i diplomatici dell’Ue per costringere le nazioni ad ammettere orde di invasori ostili provenienti dai Paesi del Terzo Mondo – molti dei quali criminali – contro la volontà della popolazione di quei Paesi.

Non partecipiamo agli incontri delle superélite di Davos (“Non possederete nulla e sarete felici!”). Non partecipiamo agli incontri tra i ceo della rete in cui decidono su quali notizie ossessionarsi per settimane e quali sopprimere. Non partecipiamo agli incontri degli studi cinematografici per far interpretare ad attori neri il ruolo di importanti figure storiche bianche come Cleopatra o Achille o Anna Bolena o Annibale, o per film e cartoni animati per bambini che promuovono l’omosessualità.

Non siamo in riunioni in cui le élite decidono che le mucche sono dannose per l’ambiente e quindi devono essere uccise, o che bisogna mangiare i grilli mentre la carne viene riservata alla tavola delle élite (il fatto che un’idea così assurda venga diffusa in più Paesi contemporaneamente è la prova di una cospirazione multinazionale).

Non siamo nelle riunioni in cui si decide che d’ora in poi gli spot americani che coinvolgono le coppie dovranno essere bi-razziali e nello specifico essere composti da una ragazza bianca e un uomo nero. Non siamo alle riunioni in cui si decide che le scuole ora promuoveranno una guerra razziale in America e che l’omosessualità e la mutilazione sessuale devono essere sdoganate e promosse tra i bambini.

Ma possiamo sicuramente vederne gli effetti. Le loro azioni sono troppe, troppo apertamente arroganti e intolleranti. E il segno rivelatore è il principio di simultaneità: la manifestazione delle loro decisioni in numerosi ambiti è simultanea. Ed è allora che sai che qualcosa viene deliberatamente orchestrato.

Il disprezzo delle élite per il pubblico

Le élite nutrono aperto disprezzo per il popolo. La maggior parte di loro non lo esprime apertamente, ma a volte, nella loro sconfinata arroganza, emerge forte e chiaro. Dimenticano che governano con il consenso dei governati. Eppure, paradossalmente, le élite credono allo stesso tempo che le persone che sostengono i loro valori e le loro opinioni costituiscano la maggioranza della popolazione. Ad esempio, quando si tengono referendum, le élite sono spesso scioccate dai risultati.

In America abbiamo visto diversi esempi simili. La regina del melodramma al Congresso, Alexandria Ocasio-Cortez, ha chiesto il boicottaggio dei prodotti Goya quando il suo presidente ha sostenuto Trump; le vendite dei prodotti Goya sono aumentate notevolmente, tanto che il presidente dell’azienda ha assegnato sarcasticamente ad AOC il premio “dipendente del mese”. Un appello della sinistra al boicottaggio di una canzone di musica country l’ha mandata al numero uno delle classifiche. Nonostante l’ombra di Apple abbia bandito un rapper conservatore, la sua canzone è diventata un successo.

Confrontatelo con il fatto che organi di propaganda come la CNN e il Washington Post sono in bancarotta. Come ha osservato qualcuno sarcasticamente, “la destra ha boicottato una birra (Bud Lite) e ci è voluto un colpo da 20 miliardi di dollari. La sinistra ha boicottato una canzone country ed è balzata al numero uno”.

Vediamo quindi che, in un certo senso, le élite rinchiuse nella loro bolla sono all’oscuro. Sono ignari del fatto che, nonostante tutto il loro denaro e il loro potere, e nonostante i loro futuri servi facciano un rumore sproporzionato rispetto al loro numero reale, noi siamo più numerosi di loro. Lasciatemelo ripetere: siamo più numerosi di loro.