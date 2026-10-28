Brasile, critichi il voto e subito ti danno del fascista

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L’intolleranza è una brutta bestia, che purtroppo ammorba i social e gli animali che ne approfittano per fomentare e scaricare i loro rancori. Ieri, in modo pacato, mi sono permesso di criticare la decisione di un Giudice brasiliano (non ho evidenziato il fatto che si trattava dell’ex avvocato di Lula) di RIAPRIRE i seggi per due ore, quando già era iniziato lo scrutinio dei voti e addirittura erano stati pubblicati i primi risultati. Non ho scritto che questa decisione ha determinato la vittoria di Lula, né che vi siano stati brogli.

Ho solo constatato la evidente illegittimità di un provvedimento che secondo i nostri standard non potrebbe essere tollerato e solleverebbe giustamente infinite polemiche. Ho svolto questa riflessione con specifico riferimento alla approvazione della recente nuova legge elettorale, sulla quale si sono concentrate critiche feroci anche dí incostituzionalità con l’accusa al Governo di avere varato una disciplina a suo esclusivo vantaggio.

Attendevo risposte nel merito della questione che avevo sollevato, ma invece ho ricevuto e continuo a ricevere una valanga di insulti del più vario genere, che solo per carità di patria evito di riferire anche se alcuni sono veramente singolari e perfino involontariamente divertenti (una signora ha scritto, in aggiunta ad altri epiteti meno simpatici, che sarei “anacronistico”).

Il dato comune di questi miei contraddittori è che si dichiarano tutti ferventi democratici, al contrario di me additato come ignobile fascista per il solo fatto di avere sollevato dubbi sulla legittimità della procedura elettorale seguita domenica scorsa in Brasile. Mi dispiaccio, ma non mi stupisco: questo è il clima che viviamo da tempo in Italia grazie ad una opposizione che campa criminalizzando il governo e chi lo sostiene. Tornerà il terrorismo e sapremo chi ringraziare.

Marco Baldassari, 28 ottobre 2026

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