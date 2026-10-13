Economia

Codice della strada, cambia tutto: multe meno salate, salta la patente a 17 anni

Ma aumenta la stretta su chi guida senza assicurazione. Salta l'obbligo di portare patente e libretto

di
1.6k 3
1 di 7 Il nuovo codice della strada

Multe più basse per gli automobilisti, ma tolleranza ridotta per chi mette in pericolo gli altri. È questa la filosofia del nuovo Codice della strada voluto da Matteo Salvini, che ha ottenuto il via libera del Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026. Una riforma che punta a riscrivere le regole della circolazione dopo oltre trent’anni e che, almeno nelle intenzioni del ministero delle Infrastrutture, dovrebbe mandare in soffitta l’idea delle contravvenzioni utilizzate per fare cassa.

Il principio è semplice: chi commette una violazione meno grave dovrebbe pagare meno. Chi invece si mette al volante senza assicurazione, non rispetta determinate precedenze o adotta comportamenti particolarmente pericolosi rischia di pagare di più. Anche parecchio.

Intendiamoci: non significa che da domani tutte le multe diminuiranno. Il governo ha approvato lo schema di decreto, che dovrà completare il proprio percorso prima di entrare in vigore. Ma la direzione è chiara. E c’è anche un dietrofront: la patente B a 17 anni, annunciata durante la consultazione estiva, non risulta fra le novità confermate.

Il nuovo codice della strada
Multe più basse: la riduzione complessiva prevista è del 7%
Senza assicurazione? La multa può arrivare a mille euro
Precedenze, monopattini e marciapiedi: le sanzioni allo studio
Motociclisti, corsie di emergenza e nuove protezioni
Disabili e autisti professionali: le altre novità
Patente a 17 anni, il dietrofront. E quando entrerà in vigore il nuovo Codice?
1 di 7
Avanti
#codice della strada
3
Leggi i commenti
Iscrivi al canale whatsapp di nicolaporro.it

IL PIÙ LETTO DEL MESE

zuppi 7 ottobre
Articoli 11.6k

Cardinal Zuppi, vergogna: il 7 ottobre "follia omicida" un c****

SEDUTE SATIRICHE

Garlasco, una verità tutta da pedalare - Vignetta del 13/10/2026 - Sedute Satiriche di Beppe Fantin

Garlasco, una verità tutta da pedalare

Vignetta del 13/10/2026
L'inferno è pieno di buone intenzioni

Porrogramma del 13/10/2026