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Vi scrivo per condividere una mia riflessione nata leggendo le recenti dichiarazioni del prof. Paolo Crepet sul rapporto tra studenti e insegnanti su “Orizzonte scuola TV”. Il noto psichiatra e sociologo invita a recuperare l’uso del “Lei” da parte dei ragazzi verso gli adulti e colpisce nel segno perché tocca il cuore del modo in cui oggi ci relazioniamo nelle aule scolastiche. Spesso si teme che la formalità crei un muro freddo capace di ostacolare il dialogo. In realtà, nella relazione tra un ragazzo e un educatore la distanza non è chiusura ma orientamento.

Usare il “lei” di cortesia aiuta il giovane a capire che chi ha di fronte non è un coetaneo o un amico ma una guida che ha una responsabilità diversa. Anche una sana severità, intesa come rigore e richiesta di impegno, diventa quindi uno strumento di crescita e non un atto di autoritarismo. Su questo tema torna alla mia mente una celebre osservazione di Umberto Eco, il quale ricordava come darsi sempre del “tu” simuli «una finta familiarità che può trasformarsi in insulto”.

A chi obietta che nel mondo anglosassone ci si rivolge a chiunque con il tu (you), sfugge un dettaglio storico fondamentale: nella lingua inglese è avvenuto esattamente l’opposto. L’antico pronome informale e familiare (thou) è scomparso dall’uso comune, lasciando spazio ovunque allo you che in origine era il pronome di cortesia plurale — l’equivalente del nostro “Voi”. Gli anglofoni, insomma, non si danno tutti del tu ma del Voi, compensando l’assenza di distinzione grammaticale con i titoli.

Tuttavia, come giustamente sottolinea il prof. Crepet, il rispetto non può essere chiesto a senso unico. Se vogliamo che gli studenti tornino a guardare con stima chi siede dietro la cattedra, la società deve per prima restituire dignità e valore alla professione docente. Un tempo persino la cattedra poggiata sulla predella, qualche centimetro più in alto rispetto ai banchi, segnava fisicamente il confine tra autorità e autorevolezza del docente e la classe. Oggi che quel gradino non c‘è più, (ed infatti manca totalmente l’autorevolezza del corpo docente).

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Recuperare il senso delle parole e dei ruoli non significa tornare indietro nel tempo ma offrire ai ragazzi punti di riferimento solidi. E in realtà la vera emergenza educativa non inizia tra i banchi di scuola ma tra le mura domestiche: in quella schiera di genitori che si vantano di essere “i migliori amici” dei propri figli lasciando così i ragazzi orfani di adulti proprio mentre loro si illudono di restare eternamente giovani ignari che un ragazzo di amici ne troverà tanti nella vita, ma di padri e madri ne ha soltanto due.

Vincenzo Mangione, 29 novembre 2026

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