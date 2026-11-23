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Oggi a Torino il prof. Giovanni Boggero, docente di diritto costituzionale, comparirà dinanzi ai suoi Colleghi, su ordine della Magnifica Rettrice, per rispondere sul piano disciplinare per avere espresso il suo dissenso per l’occupazione dell’Università durata alcuni giorni da parte del consueto manipolo di comunisti e ProPal con conseguente interruzione delle attività didattiche e danni stimati per circa 310 mila euro. Siamo sull’orlo del baratro e forse anche oltre: scuole, università e magistratura sono per una gran parte fuori controllo e conducono il Paese allo sfascio con fredda ed incrollabile determinazione. Oggi, manifestiamo la nostra solidarietà al prof. Roggero, consapevoli che quello che capita a lui oggi potrebbe capitare a tutti noi domani.

Marco Baldassari, 23 novembre 2026

Qui sotto un riassunto della vicenda:

Il professor Giovanni Boggero, docente di Diritto costituzionale all’Università di Torino, è stato convocato in rettorato il 23 novembre per una contestazione disciplinare. Il motivo preciso non è ancora noto, ma secondo il Corriere della Sera la vicenda sarebbe collegata alle sue dichiarazioni contro l’occupazione del Campus Einaudi, durante la quale aveva rivendicato il diritto di insegnare e degli studenti di seguire le lezioni. Le proteste dei collettivi hanno provocato oltre 300mila euro di danni, costringendo l’ateneo a sospendere le attività in presenza e a ricorrere alla didattica a distanza. A Palazzo Nuovo, anche dopo la fine dell’occupazione, le aule sono rimaste inagibili. A suscitare polemiche è anche il comportamento dell’università dopo l’aggressione alla giornalista Francesca Lai durante un incontro con Alessandro Barbero: nessuna condanna pubblica da parte dell’ateneo. Il paradosso denunciato è evidente: si convoca il professore che protesta, mentre si tace sulle violenze.

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