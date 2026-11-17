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L’Italia si avvicina all’uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo, ma per i contribuenti italiani c’è poco da festeggiare. La Commissione europea prevede che il deficit scenda al 2,9% del Pil nel 2026, sotto la soglia del 3% che aveva fatto scattare la procedura. Un risultato che consente a Bruxelles di guardare alla chiusura del dossier nella primavera del 2027.

Ma basta andare un po’ oltre il dato celebrato per capire che il problema dei conti pubblici italiani non è affatto risolto. La stessa Commissione prevede infatti che il deficit torni al 3,5% nel 2027, per poi scendere al 3,2% nel 2028. Il debito pubblico, intanto, resterà vicino al 138% del Pil.

Insomma, uscire dalla procedura non significa uscire dai vincoli di bilancio. E soprattutto non significa avere più soldi da spendere per tagliare le tasse o ridurre il peso dello Stato.

La procedura che Bruxelles può chiudere

La procedura per disavanzo eccessivo era stata aperta nel luglio 2024, quando il deficit italiano del 2023 era arrivato al 7,4% del Pil. Nel gennaio 2025 il Consiglio aveva raccomandato all’Italia di riportare il disavanzo sotto controllo entro il 2026, fissando anche precisi limiti alla crescita della spesa netta.

Ora il percorso sembra essere arrivato al traguardo. Ma attenzione: la procedura non è ancora formalmente chiusa. La Commissione dovrà verificare i dati definitivi del 2026 e valutare la traiettoria dei conti successivi.

È lo stesso commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, a spiegare che la partita non è ancora finita: «Se i dati definitivi del 2026 confermeranno un deficit sotto il 3% del Pil, valuteremo i disavanzi previsti per il 2027 e il 2028 per verificare se il superamento del 3% sia interamente spiegato dall’utilizzo della flessibilità fiscale prevista dalle clausole nazionali di salvaguardia per la difesa e la resilienza energetica richieste dall’Italia».

Se sarà così, ha aggiunto Dombrovskis, «potremmo chiudere la procedura per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia in primavera».

Il trucco della flessibilità

Ed è qui che arriva il punto più interessante. Perché il 3,5% di deficit del 2027 non significa necessariamente che l’Italia tornerà sotto procedura. Bruxelles ha infatti appena autorizzato l’utilizzo della National Escape Clause, la Nec, per consentire a Roma di aumentare la spesa per la difesa e per alcune misure di sicurezza energetica senza considerare automaticamente quell’aumento come una violazione del percorso di spesa concordato.

Il Consiglio ha attivato la clausola per l’Italia il 9 novembre. La flessibilità consente di deviare dalla traiettoria della spesa netta fino a un massimo complessivo dell’1,5% del Pil. Per la sicurezza energetica sono ammesse spese fino allo 0,3% del Pil all’anno e allo 0,6% complessivo nel periodo 2026-2028.

Tradotto: una parte dell’aumento della spesa pubblica può essere trattata con maggiore elasticità perché destinata a difesa e sicurezza energetica. Non è un assegno in bianco e non cancella le regole europee. Ma rende più facile spiegare perché il deficit possa tornare sopra il 3% senza far saltare automaticamente il percorso di rientro.

Il debito, però, non scompare

Qui sta il vero problema. La Commissione prevede per l’Italia un rapporto debito/Pil del 137,9% nel 2026, che dovrebbe salire al 138,8% nel 2027, prima di scendere appena al 138,2% nel 2028. Il dato italiano resterà il più alto dell’Unione europea.

Perciò il ritorno sotto il 3% del deficit non può essere confuso con un risanamento strutturale. Il saldo annuale migliora, ma lo stock di debito resta enorme e, secondo le stesse previsioni di Bruxelles, continuerà a crescere ancora nel 2027.

È il classico problema italiano: si riesce a ridurre il deficit senza riuscire a ridurre davvero il debito. E con una spesa per interessi che pesa sempre di più, lo spazio per finanziare nuovi interventi attraverso il bilancio resta limitato.

Safe: altri soldi, ma sono prestiti

Poi c’è Safe, il programma europeo per finanziare gli investimenti nella difesa. Qui il meccanismo è ancora diverso dalla Nec: Bruxelles non concede all’Italia la possibilità di fare più deficit, ma mette a disposizione prestiti europei destinati agli investimenti nella sicurezza.

Il programma europeo può arrivare complessivamente a 150 miliardi di euro. Per l’Italia la richiesta, inizialmente quantificata in 14,9 miliardi, è stata ridimensionata a circa 8 miliardi.

Il punto da non dimenticare è che si tratta di prestiti, non di trasferimenti a fondo perduto. Il denaro dovrà essere restituito. Safe può quindi aiutare a finanziare gli investimenti e a ottenere condizioni più favorevoli, ma non trasforma magicamente il debito italiano in ricchezza. La Nec concede spazio sul percorso della spesa; Safe mette a disposizione finanziamenti. Sono due strumenti diversi, che possono essere utilizzati contemporaneamente.

E per gli italiani cosa cambia?

La risposta, al momento, è piuttosto semplice: quasi nulla. L’uscita dalla procedura rappresenta certamente un miglioramento della posizione italiana nei confronti di Bruxelles e certifica il rientro del deficit sotto il 3%. Ma non libera risorse da destinare automaticamente a tagli fiscali, non riduce il debito e non elimina il vincolo sulla crescita della spesa pubblica.

Anzi, il paradosso è che il ritorno sotto il 3% arriva mentre la Commissione prevede ancora un’inflazione al 3,4% nel 2026 e al 3,1% nel 2027. Il costo della vita, dunque, resterà un problema ben più concreto per famiglie e imprese rispetto alla chiusura di una procedura europea.

E anche sul fronte della crescita non c’è da aspettarsi una svolta. La Commissione prevede un aumento del Pil reale dell’1% nel 2026, mentre per gli anni successivi il quadro resta caratterizzato da un rallentamento.

Una procedura in meno, un vincolo in più

Il punto politico, allora, è un altro. L’Italia non ha smesso di essere un Paese ad alto debito perché il deficit è sceso sotto il 3%. Ha semplicemente raggiunto un obiettivo fissato dalle regole europee.

La procedura può essere archiviata, ma resta il Patto di stabilità. Resta il percorso della spesa netta. Resta un debito vicino al 138% del Pil. E resta soprattutto la necessità di finanziare una maggiore spesa per la difesa senza scaricarne interamente il costo sui conti pubblici.

Per questo l’uscita dalla procedura è una buona notizia contabile e politica, ma non è una rivoluzione economica. Per il cittadino che paga le tasse cambia ben poco. La vera partita sarebbe utilizzare il miglioramento dei conti per ridurre strutturalmente la pressione fiscale, rendere più efficiente la spesa e riportare il debito su una traiettoria realmente discendente. Finché questo non accadrà, festeggiare il 2,9% rischia di essere soltanto festeggiare il ritorno dentro una regola che, peraltro, l’Italia non può permettersi di considerare il traguardo finale.

Enrico Foscarini, 17 novembre 2026

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