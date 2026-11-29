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Sono 190.200 euro lordi all’anno. È la cifra alla quale può arrivare lo stipendio di un magistrato italiano alla settima valutazione di professionalità. Tradotto in tredici mensilità, significa oltre 14.600 euro lordi al mese. Una cifra che riporta al centro del dibattito non soltanto la questione degli arretrati, ma soprattutto il meccanismo attraverso il quale le toghe vedono crescere la propria retribuzione.

La polemica è esplosa dopo che il governo ha messo in discussione la sostenibilità degli aumenti riconosciuti a seguito delle sentenze sui criteri di calcolo. Ma il dato sulle retribuzioni consente di allargare lo sguardo: la magistratura italiana dispone già di una progressione economica particolarmente favorevole e che porta i compensi ai vertici della classifica europea.

Da 43mila a 190mila euro

Secondo le tabelle del ministero della Giustizia, un magistrato ordinario in tirocinio parte da una retribuzione annua lorda di circa 43.400 euro. Terminato il tirocinio, si sale a 59.600 euro. La prima valutazione di professionalità porta lo stipendio a circa 85.900 euro, mentre dopo la terza valutazione si raggiungono 117.500 euro.

Il salto prosegue con l’anzianità: 148.200 euro alla quinta valutazione e 190.200 alla settima. È una progressione nella quale il trascorrere degli anni assume un peso determinante e che consente a un magistrato arrivato al vertice della carriera di percepire più di 14.600 euro lordi mensili.

Il confronto europeo

Il dato diventa ancora più significativo se confrontato con gli stipendi medi degli altri lavoratori. Secondo lo EU Justice Scoreboard 2026, all’inizio della carriera un magistrato italiano guadagna circa 1,7 volte la retribuzione media nazionale. A fine carriera il rapporto arriva invece a 6,1 volte.

È uno dei valori più elevati d’Europa: soltanto la Danimarca presenta un rapporto superiore. Francia e Germania si fermano rispettivamente a 2,9 e 2,4 volte la retribuzione media nazionale per i magistrati delle massime istanze. Il dato italiano, dunque, non dipende soltanto dal livello iniziale degli stipendi, ma soprattutto dalla loro forte crescita nel corso della carriera.

Gratteri: «Guadagno 8.500 euro al mese»

In questo quadro si inseriscono anche le parole pronunciate dal procuratore di Napoli Nicola Gratteri al congresso dell’Associazione nazionale magistrati. «Guadagno 8.500 euro al mese e sono a fine carriera», ha detto, replicando alle polemiche sugli stipendi delle toghe. La sua proposta è stata di ridurre il proprio compenso di mille euro, ma di applicare lo stesso criterio anche ai dirigenti pubblici che guadagnano più di 8.500 euro e ai parlamentari che, secondo Gratteri, «sommando tutti i benefit, arrivano a 15mila euro e vanno mediamente due giorni e mezzo a settimana in Parlamento».

Il paragone con la politica, però, apre una questione più interessante di quella dello stipendio del singolo magistrato. Perché la magistratura è una categoria fortemente protetta, esattamente come lo sono, per altri aspetti, i parlamentari. E quando una categoria gode di garanzie eccezionali, la domanda non può essere soltanto quanto debba essere pagata, ma anche a quali responsabilità debba essere sottoposta.

Una casta con poche responsabilità

Il problema, infatti, non è che un magistrato guadagni 8.500 euro al mese. È che una retribuzione di questo livello si inserisce in un sistema nel quale l’autonomia della magistratura è diventata spesso sinonimo di scarsa possibilità di controllo dall’esterno.

L’indipendenza prevista dalla Costituzione è una garanzia indispensabile per impedire che il potere politico possa condizionare chi deve giudicare. Ma l’indipendenza non dovrebbe mai trasformarsi in irresponsabilità. Un professionista che sbaglia può essere chiamato a rispondere del proprio operato. Per un magistrato, invece, il confine tra l’errore professionale, l’interpretazione della legge e la responsabilità personale è molto più difficile da attraversare. Ed è proprio questa asimmetria che alimenta la percezione di una categoria intoccabile.

Non si tratta di sostenere che i giudici decidano sistematicamente secondo le proprie convinzioni politiche. Sarebbe un’accusa indiscriminata e ingiusta. Ma è altrettanto difficile negare che negli ultimi anni alcune sentenze abbiano alimentato un forte dibattito sul rapporto tra interpretazione giudiziaria e indirizzo politico, soprattutto quando sono in gioco temi etici, sociali o reati particolarmente controversi. In questi casi il cittadino deve poter avere la certezza che a prevalere sia la legge, non la sensibilità personale di chi è chiamato ad applicarla.

Quando l’indipendenza diventa un potere

Il problema diventa ancora più evidente quando la magistratura entra direttamente nel confronto sulle riforme che la riguardano. È successo con la riforma della giustizia, è accaduto con il referendum sulla separazione delle carriere e più in generale ogni volta che una parte della magistratura organizzata ha contestato le scelte del legislatore.

È legittimo che i magistrati, come tutti i cittadini, esprimano le proprie opinioni. Ma c’è una differenza sostanziale tra un dipendente pubblico e chi esercita uno dei tre poteri dello Stato. Se una categoria può opporsi politicamente alle riforme che ne modificano l’assetto, può poi giudicare quelle stesse norme e, infine, può anche rivolgersi ai giudici per contestare il modo in cui vengono determinati i propri stipendi, il problema non è più soltanto salariale. Diventa un problema di equilibrio tra poteri.

E adesso decidono anche lo stipendio

È qui che la vicenda degli aumenti assume un significato che va oltre il miliardo di euro circa di arretrati e maggiori oneri. Il sistema prevedeva un automatismo per evitare che la magistratura dovesse negoziare direttamente con il governo la propria retribuzione. Un principio comprensibile, perché l’indipendenza economica è parte dell’indipendenza dell’ordine giudiziario.

Ma il risultato rischia di essere paradossale: la categoria contesta il criterio con cui viene calcolato il proprio stipendio, ricorre davanti alla giustizia e ottiene un ricalcolo più favorevole. E a decidere sul ricorso sono organi della giustizia amministrativa composti da magistrati appartenenti allo stesso grande sistema professionale.

Non è necessario sostenere che vi sia stata una violazione della legge per riconoscere che il meccanismo presenta un evidente problema di opportunità e di percezione dell’imparzialità. Quando chi esercita un potere dello Stato finisce per incidere, attraverso un contenzioso, sulla determinazione del proprio trattamento economico, la trasparenza deve essere massima.

Costo medio 150mila euro

I numeri aiutano a capire la dimensione della questione. Al 31 dicembre 2025 risultavano 10.164 magistrati ordinari e il ministero della Giustizia indicava per questa platea un costo lordo complessivo di 1,523 miliardi di euro. Il calcolo porta a circa 149.800 euro lordi all’anno per magistrato, come media del costo stipendiale risultante dalle tabelle ministeriali.

È una media, naturalmente, e comprende professionalità e anzianità molto diverse. Ma è comunque un dato che rende difficile raccontare la questione come una battaglia di lavoratori sottopagati. La stessa progressione ufficiale mostra che si parte da circa 43mila euro lordi durante il tirocinio per arrivare a 190.200 euro alla settima valutazione professionale.

Il sistema va cambiato

Probabilmente gli aumenti riconosciuti dalle sentenze dovranno essere pagati. Le sentenze si rispettano, anche quando comportano un costo per lo Stato e anche quando il risultato non piace al governo. Il punto, però, non può finire qui.

Se la magistratura deve essere davvero indipendente, deve essere anche responsabile, trasparente e sottoposta a contrappesi. Non può essere una categoria che pretende autonomia quando si parla di organizzazione della giustizia, di riforme e di interpretazione delle norme e che, allo stesso tempo, beneficia di meccanismi particolarmente favorevoli quando si tratta della propria retribuzione.

Una democrazia liberale non si costruisce con poteri senza controlli. L’indipendenza non è un privilegio personale, ma una garanzia per il cittadino. E proprio per questo deve accompagnarsi alla responsabilità per gli errori, alla trasparenza delle decisioni e a regole che impediscano qualsiasi conflitto, anche soltanto percepito, quando sono in gioco interessi della categoria.

Dunque sì, se gli aumenti spettano per legge, vanno riconosciuti. Ma proprio questa vicenda dovrebbe diventare l’occasione per aprire finalmente il capitolo delle riforme che nessuno vuole affrontare: responsabilità effettiva, valutazione delle performance, maggiore trasparenza e un sistema di contrappesi capace di impedire che l’indipendenza delle toghe si trasformi nella indipendenza delle toghe da qualunque forma di accountability.

Enrico Foscarini, 29 novembre 2026

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