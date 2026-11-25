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Il commissario all’Economia Valdis Dombrovskis ha presentato il pacchetto d’autunno del semestre europeo con toni da allarme rosso: «Le nostre finanze pubbliche non si stanno muovendo nella giusta direzione. Siamo arrivati a un punto critico». Di qui l’invito agli Stati membri a «perseguire politiche fiscali prudenti». Peccato che la prima a non dare seguito a queste parole sia proprio la Commissione europea. Con Ursula von der Leyen ha assecondato ogni richiesta di flessibilità: prima la riforma del Patto di stabilità, poi le clausole di salvaguardia nazionale per difesa ed energia. E oggi, salvo la Bulgaria, chiude gli occhi davanti alle derive dei conti pubblici. Con un criterio che però non è uguale per tutti.

Italia sotto procedura con il deficit al 2,9%

L’Italia nel 2026 riporta il deficit al 2,9% del Pil, dal 3,1% del 2025, con un avanzo primario dell’1,2%. Eppure resta in procedura per deficit eccessivo e dovrà attendere la primavera per uscirne, «a condizione che ciò sia confermato dai dati di consuntivo e dalle previsioni di primavera 2027». Nel 2027 il disavanzo risalirà al 3,5%, ma con la clausola nazionale resterà sotto la soglia. Anche qui Bruxelles ha allargato le maglie, accettando di far rientrare nella clausola alcune spese per energia e difesa già messe a bilancio. Un aiuto, certo, ma che conferma quanto le regole siano diventate elastiche.

Germania, lo sforamento diventa «margine di errore»

Per Berlino la Commissione stima un deficit al 4,4% nel 2027, mentre il governo tedesco si spinge fino al 5,25 per cento. Anche scontando la clausola per la difesa, la Germania resta 0,3 punti sopra il tetto del 3%: abbastanza per far scattare la procedura. Invece la decisione slitta alla primavera, perché per Dombrovskis la deviazione è «all’interno del margine di errore di passate previsioni». Un funzionario della Commissione spiega che Berlino di solito spende meno del programmato, visti i cronici ritardi sulle infrastrutture, e conclude: «Per la Germania non abbiamo prove sufficienti per aprire una procedura per deficit eccessivo».

Francia, Belgio e Spagna: chiudere un occhio è la regola

Francia e Belgio, già in procedura, hanno deficit stimati oltre il 5% e debiti sopra il 100% del Pil, oltre a una crisi politica che mette a rischio la legge di Bilancio. Per Parigi la Commissione si è fidata di una telefonata del ministro Roland Lescure, ottimista sul voto del Parlamento. Il Belgio la manovra non l’ha nemmeno inviata, e a Bruxelles sono bastati i dati tendenziali. La Spagna non approva un bilancio da anni: dopo la clausola la deviazione 2027 è dell’1,3% del Pil, ma la procedura è rinviata a dopo le elezioni.

Un Patto di stabilità a geometria variabile

In tutto il pacchetto la Commissione si è mossa solo contro Ungheria, fuori dall’euro, e Bulgaria, che pagherà una multa simbolica dello 0,02% del Pil. Lo stesso funzionario chiede agli Stati di «essere cauti nell’usare la flessibilità», perché «andare oltre sarebbe dannoso per la credibilità delle regole e potrebbe portare a tassi più alti». Ma le regole sono credibili solo se vengono applicate, e a tutti. Ogni punto di deficit tollerato oggi è debito da rifinanziare a tassi crescenti e tasse da pagare domani. Il risultato è un Patto di stabilità a geometria variabile, severo con chi ha corretto i conti e indulgente con i grandi Paesi che continuano a spendere.

Enrico Foscarini, 25 novembre 2026

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