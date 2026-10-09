Rogito online: come recuperarlo gratis con Spid o Cie

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Per anni ritrovare il rogito della propria casa ha significato rovistare in cartelle impolverate, telefonare al notaio o mettersi in coda a uno sportello. Oggi la strada è molto più corta: con un pc o uno smartphone e un’identità digitale si può risalire dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate ai dati catastali e ipotecari degli immobili di cui si è proprietari e, quando disponibile, scaricare l’atto di compravendita. Una funzione che esiste da tempo ma che molti ignorano, tanto che negli ultimi mesi sono stati soprattutto video e tutorial sui social a farla conoscere a un pubblico più ampio. Il punto di partenza, in ogni caso, resta uno solo: il portale ufficiale del Fisco.

Come entrare nell’area riservata

Il primo passaggio consiste nell’autenticarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Le chiavi d’accesso sono tre: Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) oppure Carta nazionale dei servizi (Cns). Una volta dentro, l’area personale funziona come uno sportello unico che raccoglie servizi molto diversi tra loro, dal cassetto fiscale alla dichiarazione precompilata, fino alle consultazioni sugli immobili. Tra le voci disponibili bisogna cercare quella intitolata «Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie degli immobili», che dà accesso all’insieme delle informazioni sul proprio patrimonio immobiliare.

La ricerca passo dopo passo

Da qui si avvia la ricerca legata al proprio nominativo. Il sistema restituisce l’elenco delle province in cui risultano immobili intestati al contribuente: si sceglie quella che interessa e poi l’unità specifica da consultare. Il passaggio successivo apre la documentazione collegata, dove va selezionata la voce relativa all’atto di compravendita per visualizzarlo e salvarlo sul proprio dispositivo. Nei casi in cui il documento sia effettivamente presente nella banca dati, si evitano così ricerche nell’archivio di casa e spostamenti inutili, con un risparmio di tempo che per molti proprietari non è affatto trascurabile.

Quando la consultazione è gratuita (e quando no)

C’è però un distinguo da tenere presente. La gratuità non vale per qualunque immobile. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria non costa nulla quando chi la richiede risulta titolare, anche solo per una quota, del diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento sul bene. Si parla in questo caso di «ispezione ipotecaria personale». Se invece si vogliono consultare immobili sui quali non si vanta alcun diritto, scattano i tributi previsti dalla normativa. L’ispezione consente di accedere a registri, note e titoli conservati presso i servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia, verificando le trascrizioni dei passaggi di proprietà ma anche iscrizioni e annotazioni riferite all’immobile.

Non solo il rogito

Ridurre il servizio alla sola ricerca del rogito sarebbe quindi limitativo. Attraverso le banche dati del Fisco si ottiene un quadro completo della situazione documentale di un immobile, informazione preziosa quando si mette in vendita una casa, si affronta una successione o si vuole semplicemente fare ordine. Le trascrizioni riguardano tra l’altro gli atti che trasferiscono la proprietà, le iscrizioni possono riferirsi alle ipoteche, mentre le annotazioni rendono pubbliche le modifiche intervenute successivamente, come la cancellazione di un’ipoteca o di un pignoramento. In pratica, un archivio digitale della storia del proprio immobile, raggiungibile senza dover passare per forza da uno sportello o da un intermediario.

Meno carte, meno code

Si tratta di uno degli effetti meno appariscenti, ma più concreti, della digitalizzazione dei rapporti tra cittadini e amministrazione fiscale. Visure, planimetrie e informazioni ipotecarie, che un tempo comportavano richieste formali, attese e moduli cartacei, sono via via confluite nell’area personale del contribuente. Il risultato è che anche un documento rilevante come quello che certifica l’acquisto della propria abitazione può, se presente nella banca dati, essere recuperato in pochi clic, con un alleggerimento reale degli oneri a carico dei proprietari. Un consiglio resta valido in ogni caso: accedere sempre partendo dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, diffidando di link arrivati via sms, email o da siti non riconducibili all’amministrazione finanziaria.

Enrico Foscarini, 9 ottobre 2026

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