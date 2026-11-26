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Ci sono numeri che valgono più di molte polemiche politiche. Il nuovo rapporto Enea-Cti sulla certificazione energetica degli edifici dice che nel 2025 il 49,9% degli immobili certificati in Italia si trova ancora nelle classi energetiche F e G, quelle più energivore. Le classi da A4 a B rappresentano invece appena il 15,4%. Rispetto al 2024 il miglioramento c’è, ma è minuscolo: +0,2 punti per le classi più efficienti e -0,9 punti per quelle più energivore. Nel residenziale, dove si concentra l’86,5% degli immobili censiti, le classi F-G arrivano al 47,8%.

Il dato sarebbe già significativo di per sé. Diventa però molto più interessante se lo si mette accanto al gigantesco esperimento di spesa pubblica per l’efficientamento energetico condotto negli ultimi anni. Perché nel frattempo lo Stato ha messo sul piatto una quantità di denaro difficilmente giustificabile con i risultati ottenuti.

Secondo l’Istat, considerando Superbonus e Bonus facciate, nel periodo 2020-2024 la spesa complessiva per queste agevolazioni ha superato i 180 miliardi di euro. E il conto del solo Superbonus, secondo gli ultimi dati Enea disponibili nel 2026, ha raggiunto circa 131,5 miliardi di oneri a carico dello Stato, a fronte di poco più di 122 miliardi di investimenti ammessi a detrazione. È difficile trovare un esempio più nitido di quanto possa diventare costosa una politica pubblica quando si decide di sostituire il mercato con l’incentivo fiscale.

Un assegno gigantesco per un obiettivo modesto

Sia chiaro: sostenere che il Superbonus non abbia prodotto alcun effetto sull’efficienza energetica sarebbe sbagliato. La Corte dei conti stima che, sulla base dei dati disponibili, gli interventi abbiano generato circa 22,5 TWh di risparmio energetico annuo, pari a 1,95 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Ma è proprio mettendo in relazione questo risultato con la spesa sostenuta che emerge la vera dimensione del problema.

La Corte ha calcolato per il Superbonus un costo medio di circa 5 euro per ogni kWh di energia risparmiata all’anno. Soprattutto, nella sua analisi costi-benefici ha stimato un tempo di ritorno dell’investimento pari addirittura al 2057, considerando insieme benefici privati e sociali. Se si considerano soltanto i benefici privati, il punto di pareggio arriverebbe addirittura al 2083. La stessa Corte conclude che, date le ipotesi utilizzate, l’analisi costi-benefici «sembrerebbe essere negativa».

Non è dunque corretto dire che il Superbonus non abbia prodotto risparmi energetici. È molto più grave: li ha prodotti a un costo enorme per la collettività. E qui entra in gioco la domanda che un liberale dovrebbe porsi prima ancora di discutere di cappotti termici, infissi o pompe di calore: era davvero compito dello Stato pagare la ristrutturazione delle abitazioni private?

Il bonus più costoso della storia

Il Superbonus era nato con un’idea apparentemente semplice: lo Stato avrebbe incentivato la riqualificazione energetica degli immobili e, attraverso il meccanismo del 110%, avrebbe trasformato un investimento privato in una grande operazione di politica industriale e ambientale. Il problema è che il meccanismo ha progressivamente perso qualsiasi rapporto tra costo dell’intervento e beneficio pubblico. Se il contribuente può ottenere un rimborso superiore alla spesa sostenuta, mentre può anche trasferire il credito a terzi attraverso cessione e sconto in fattura, l’incentivo economico a contenere il prezzo dell’intervento si indebolisce drasticamente.

Non sorprende quindi che la Banca d’Italia abbia rilevato come il Superbonus e il Bonus facciate abbiano comportato oltre 170 miliardi di spesa nel periodo 2021-2023, stimando inoltre che circa un quarto degli investimenti agevolati, per oltre 45 miliardi, sarebbe stato effettuato anche senza incentivi. In altre parole, una parte consistente della spesa pubblica ha finanziato comportamenti che si sarebbero verificati comunque.

E non finisce qui. Un’altra analisi della Banca d’Italia ha stimato che il Superbonus abbia contribuito per circa la metà dell’aumento dei costi di costruzione delle abitazioni registrato tra settembre 2021 e dicembre 2023. Il paradosso è evidente: lo Stato ha pagato per ristrutturare le case e, contemporaneamente, l’incentivo ha contribuito a rendere più costosa l’attività edilizia.

Il mercato è stato sostituito dal contribuente

La difesa classica dei bonus è che comunque quei soldi sarebbero rientrati attraverso la crescita economica, l’occupazione, l’Iva e le maggiori imposte pagate dalle imprese. Ma anche questo argomento ha limiti molto seri.

La stessa Banca d’Italia ha osservato che, considerando l’assenza di addizionalità di una parte degli interventi, non si può ritenere che gli effetti di retroazione sul prodotto abbiano compensato l’aumento delle detrazioni concesse. La valutazione dell’impatto economico complessivo porta inoltre a un moltiplicatore inferiore all’unità. Tradotto dal linguaggio degli economisti: lo Stato ha speso più di quanto abbia recuperato in termini di attività economica aggiuntiva.

È questo il punto che dovrebbe interessare chiunque abbia a cuore una politica economica liberale. Non è una questione di essere favorevoli o contrari al cappotto termico. È una questione di principio: se un proprietario ritiene conveniente migliorare la propria abitazione, deve poterlo fare liberamente, pagando l’intervento con le proprie risorse e valutando personalmente tempi e benefici dell’investimento.

Non è compito della fiscalità generale garantire che il conto venga pagato anche da chi vive in affitto, da chi non possiede una seconda casa, da chi non ha la possibilità di ristrutturare o da chi semplicemente preferisce spendere diversamente il proprio reddito.

Una distorsione evidente

La stessa Corte dei conti mostra quanto fosse inefficiente la struttura dell’incentivo. Gli interventi più costosi non erano necessariamente quelli con il migliore rendimento energetico. Pareti verticali e infissi, che hanno assorbito rispettivamente il 32 e il 25% delle risorse considerate nell’analisi, presentavano tempi di ritorno di 38 e addirittura 76 anni. Le pompe di calore e i sistemi ibridi risultavano invece molto più efficienti, con tempi di ritorno rispettivamente di 23 e 20 anni, ma hanno assorbito quote assai inferiori delle risorse.

È esattamente ciò che accade quando si stabilisce per legge un incentivo generalizzato invece di lasciare che sia il prezzo a orientare le scelte: il capitale non va necessariamente dove rende di più. E il problema non è soltanto economico. La Corte dei conti ha rilevato anche la tradizionale natura regressiva degli incentivi all’efficientamento, osservando che questi tendono a favorire investimenti che le fasce meno abbienti sostengono più raramente. L’effetto regressivo del Superbonus è stato attenuato dalla cessione del credito e dallo sconto in fattura, ma non è per questo scomparso.

Quasi metà degli edifici è ancora F o G

E allora si torna al punto di partenza. Il rapporto Enea-Cti non dimostra che il Superbonus sia stato l’unica causa della situazione energetica attuale degli edifici italiani: sarebbe metodologicamente scorretto attribuirgli ogni dato del patrimonio edilizio. Dimostra però qualcosa di politicamente molto più importante. Dopo anni di bonus edilizi straordinariamente generosi, dopo una spesa pubblica superiore a 180 miliardi considerando Superbonus e Bonus facciate, dopo una misura che ha trasformato lo Stato nel principale finanziatore della riqualificazione privata, quasi un edificio certificato su due è ancora nelle classi F e G. Nel residenziale la quota è del 47,8%. E il miglioramento registrato tra 2024 e 2025 è nell’ordine di pochi decimi di punto percentuale.

Non è il disastro energetico che alcuni potrebbero voler raccontare, perché gli interventi hanno effettivamente prodotto risparmi. Ma è qualcosa di più interessante per il dibattito sulla politica economica: un risultato energetico reale è stato ottenuto attraverso uno strumento finanziariamente sproporzionato. La Corte dei conti, del resto, osserva che il Superbonus ha ridotto i consumi residenziali di circa 2 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio tra il 2020 e il 2024, ma aggiunge che questo risultato è appena sufficiente a rispettare il vecchio PNIEC e non basta per raggiungere gli obiettivi più ambiziosi fissati per il 2030.

Basta con i bonus

Il problema, dunque, non è soltanto il Superbonus. È la filosofia economica che lo ha prodotto. Ogni volta che lo Stato promette di «stimolare» un settore distribuendo denaro pubblico, qualcuno deve pagare quel conto. E quel qualcuno non è un’entità astratta chiamata «lo Stato»: sono i contribuenti, attraverso imposte presenti e future, oppure i cittadini che dovranno sopportare un debito pubblico più elevato e una minore capacità dello Stato di finanziare ciò che davvero dovrebbe fare.

Il Superbonus ha concentrato enormi risorse sul comparto delle costruzioni, creando lavoro, domanda e profitti per le imprese del settore. Ma il fatto che una spesa pubblica generi attività economica non significa che sia economicamente conveniente. Se bastasse spendere per creare ricchezza, il problema della crescita sarebbe già stato risolto da tempo.

Uno Stato liberale dovrebbe fare esattamente il contrario: ridurre la spesa improduttiva, abbassare le tasse e lasciare alle famiglie e alle imprese la libertà di decidere dove investire il proprio denaro. Gli interventi realmente utili per l’efficienza energetica possono essere sostenuti, se necessario, con incentivi molto più selettivi, temporanei e soprattutto commisurati al beneficio ottenuto.

Il Superbonus ha invece dimostrato cosa succede quando si fa il contrario: si socializzano i costi, si privatizzano i benefici e si lascia al contribuente la fattura finale. Più che una politica ambientale, è stato un monumento alla spesa pubblica senza disciplina. E i quasi 180 miliardi che continuano a pesare sui conti pubblici sono la ragione migliore per chiudere definitivamente la stagione dei bonus e aprire quella, molto più difficile ma molto più liberale, del taglio della spesa e delle tasse.

Enrico Foscarini, 26 novembre 2026

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