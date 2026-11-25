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C’è una cosa che il fisco italiano non ha mai imparato a fare: fermarsi davanti a una tassa che appare semplicemente sbagliata. Può essere una tassa sulla casa, sul risparmio, sull’impresa, sul lavoro oppure, come in questo caso, su ciò che lo Stato considera moralmente discutibile. Cambia l’oggetto, ma non cambia il principio: se un’attività è lecita, perché dovrebbe essere tassata di più soltanto perché qualcuno la considera immorale?

La domanda torna d’attualità con l’emendamento alla manovra presentato da Giulia Pastorella di Azione, che propone di cancellare la cosiddetta tassa etica, cioè l’addizionale del 25% sui redditi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico. Il testo prevede l’abrogazione delle norme che hanno introdotto il prelievo e quantifica in 11,1 milioni di euro annui dal 2027 il minore gettito, da compensare riducendo un apposito fondo statale.

L’emendamento, al momento, non risulta tra quelli dichiarati inammissibili: dopo il primo vaglio della Commissione Bilancio, la cancellazione della porno tax figura ancora tra le proposte rimaste sul tavolo.

Una tassa nata da un giudizio morale

La storia della pornotax è già sufficiente a spiegare perché un liberale dovrebbe guardarla con sospetto. L’imposta è stata introdotta con la legge di Bilancio per il 2006 e prevede un’addizionale del 25% sui redditi prodotti dalle attività individuate dalla norma. L’Agenzia delle Entrate continua ancora oggi a indicarla tra gli adempimenti fiscali, compresi quelli relativi ai contribuenti Irpef e Ires.

Il problema non è soltanto l’aliquota. È la ragione stessa dell’esistenza dell’imposta. Lo Stato può certamente vietare ciò che è illegale, può reprimere lo sfruttamento, la violenza, la pornografia minorile e ogni condotta che violi i diritti altrui. Ma è un’altra cosa utilizzare il fisco per stabilire che un’attività lecita merita di essere punita economicamente perché considerata moralmente sconveniente. È precisamente il salto che un ordinamento liberale dovrebbe evitare: trasformare il giudizio morale dello Stato in una maggiorazione dell’imposta.

La morale non si paga con l’F24

Qui il punto è ancora più semplice. La pornografia può piacere o non piacere. Può essere considerata immorale, volgare, degradante oppure, al contrario, una forma di libera espressione. Ma queste valutazioni appartengono alla coscienza individuale, non al fisco.

Chi ritiene che la pornografia sia peccato ha a disposizione una quantità sterminata di strumenti per coltivare la propria morale. Può rivolgersi alla Chiesa cattolica o a qualunque altra confessione religiosa. Può educare i propri figli secondo i propri valori. Può semplicemente scegliere di non consumare determinati contenuti. Quello che non dovrebbe fare è chiedere allo Stato di usare l’agenzia delle Entrate come braccio secolare della morale.

In uno Stato laico e liberale, infatti, la domanda non dovrebbe essere se un’attività piaccia al governo, al Parlamento o alla maggioranza del momento. Dovrebbe essere molto più prosaicamente se quell’attività sia lecita e se il reddito prodotto debba concorrere alle spese pubbliche secondo regole generali e non discriminatorie.

Se il lavoro è legale, perché deve pagare di più?

La contraddizione emerge ancora meglio quando si guarda al lavoro concreto. Un creator che vende contenuti online non diventa fiscalmente più o meno meritevole a seconda della natura dei contenuti che produce. Se due persone hanno redditi analoghi e svolgono attività lecite, il fisco dovrebbe avere una ragione economica per trattarle diversamente, non una ragione morale.

Non è un dettaglio. È il principio della capacità contributiva portato alle sue conseguenze più elementari. La stessa obiezione è stata formulata da chi ha promosso la battaglia parlamentare contro la tassa. In occasione della precedente discussione, Giulia Pastorella e Marco Lombardo avevano contestato proprio il fatto che «tassare di più i lavoratori che si ritiene facciano un lavoro immorale, seppure legale, non ha nulla di etico». È difficile trovare una definizione più semplice della questione.

Il gettito è piccolo. Il principio è enorme

C’è poi un’altra domanda che dovrebbe interessare anche chi non ha alcuna simpatia per il settore: quanto incassa davvero lo Stato? Secondo i dati riportati nella discussione sulla tassa etica, nel 2025 il gettito è stato di appena 11,3 milioni di euro, contro i 158 milioni stimati quando l’imposta fu introdotta nel 2006.

Undici milioni non cambiano certo la sostenibilità dei conti pubblici italiani. E proprio qui emerge il paradosso: si conserva un’imposta che produce un gettito modesto e che, contemporaneamente, introduce nel sistema tributario una distinzione fondata sul giudizio morale.

Il fisco italiano ha bisogno di oltre 11 milioni per finanziare la sua macchina pubblica? Certamente. Ma potrebbe trovare una cifra del genere eliminando una delle tante spese marginali disseminate nel bilancio dello Stato. Il vero problema è un altro: perché mai dovrebbe essere necessario tassare un vizio per finanziare il welfare?

La tassa incentiva chi può andarsene

C’è poi la questione economica. La pornografia, soprattutto nell’epoca delle piattaforme digitali, è un’attività nella quale la produzione può essere spostata con relativa facilità. Il consumatore resta in Italia; il produttore, il creator o la società che organizza l’attività possono invece collocarsi altrove. È il classico problema delle imposte mirate: più si colpisce selettivamente una determinata attività, maggiore è l’incentivo a trasferirla dove il trattamento fiscale è più conveniente.

Non è necessario sostenere che la tassa etica sia stata l’unica causa della fuga dell’industria italiana per capire il meccanismo. L’Italia, che negli anni Novanta era tra i Paesi importanti nella produzione pornografica, è oggi fuori dal gruppo dei principali poli occidentali; tra questi figurano invece Stati come Ungheria e Repubblica Ceca. Un rapporto Eurispes già segnalava anni fa l’incertezza normativa italiana come uno dei fattori alla base del declino del settore.

E oggi Valentina Nappi, una delle protagoniste della mobilitazione contro la tassa, lo ha detto senza troppi giri di parole: «La tassazione non ha alcun effetto se non spostare ulteriormente le produzioni all’estero». Alla domanda sulle grandi produzioni ha aggiunto: «Si gira spesso in Ungheria». Insomma, se vuoi tassare qualcosa che può trasferirsi, devi mettere nel conto che qualcosa si trasferirà.

Il vero problema è la deriva del fisco

La pornotax è dunque un caso particolare di un problema molto più generale. Prima si tassa il tabacco perché fa male, poi l’alcol perché è un vizio, poi il gioco perché crea dipendenza, poi i consumi considerati inquinanti e infine qualsiasi attività che il legislatore ritenga socialmente indesiderabile. Il principio è sempre lo stesso: non basta più tassare in base alla capacità contributiva, bisogna anche correggere fiscalmente i comportamenti dei cittadini.

Ma una volta accettata questa impostazione, il limite diventa assai difficile da individuare. Se il legislatore può decidere che una persona deve pagare più tasse perché utilizza il proprio denaro per qualcosa che non piace allo Stato, perché fermarsi al porno? E chi stabilisce domani quali siano gli altri comportamenti sufficientemente impopolari da meritare una sovrattassa? È esattamente il genere di paternalismo fiscale che un’impostazione liberale dovrebbe rifiutare.

Prima il moralismo, poi il conto

Naturalmente questo non significa che tutto ciò che accade nell’industria pornografica debba essere lasciato senza regole. La tutela dei minori è un’altra questione e non va confusa con la tassazione morale degli adulti.

Del resto, il problema dell’accesso dei minori ai contenuti pornografici è già affrontato attraverso strumenti specifici. In Italia sono operative regole sulla verifica dell’età e l’Agcom ha già adottato provvedimenti di oscuramento contro siti che non si sono adeguati agli obblighi previsti. A livello europeo la Commissione sta inoltre lavorando con le principali piattaforme a sistemi di verifica dell’età più efficaci e rispettosi della privacy.

Proteggere un minore da un contenuto illegale o inadatto è una funzione dello Stato. Stabilire quanto debba pagare in tasse un adulto perché quel contenuto non piace al legislatore è un’altra cosa. Confondere le due istanze significa usare un problema reale per giustificare un principio fiscale discutibile.

Se servono soldi, si tagli la spesa

Alla fine resta la questione più scomoda. La tassa etica viene difesa, come molte altre imposte, perché «porta soldi». Ma in un Paese con una spesa pubblica enorme la domanda liberale dovrebbe essere esattamente l’opposto: perché dobbiamo trovare sempre nuovi soldi invece di chiederci se dobbiamo spendere quelli che già abbiamo?

Gli 11,1 milioni indicati nell’emendamento sono una cifra microscopica rispetto alla dimensione della finanza pubblica italiana. Se il problema è finanziare un welfare sempre più esteso, il modo corretto di affrontarlo non è andare a cercare nuovi vizi da tassare, ma interrogarsi sulla sostenibilità di prestazioni, trasferimenti e apparati che lo Stato ha accumulato negli anni.

Il fisco dovrebbe essere neutrale rispetto alle scelte lecite dei cittadini. Non deve premiare i virtuosi e punire i peccatori secondo la morale del governo di turno. Perché quando lo Stato comincia a decidere quali comportamenti meritano una tassa aggiuntiva, il problema non è più la pornografia. È il principio. E per un liberale il principio viene prima dell’F24.

Enrico Foscarini, 25 novembre 2026

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