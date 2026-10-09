Israele, Meghnagi: “Majorino odia gli ebrei? Confermo: da lui attacchi vergognosi. A Milano non serve un sindaco sessantottino”

A Milano tiene ancora banco scontro tra Pierfrancesco Majorino e Walker Meghnagi, presidente della Comunità Ebraica di Milano, che ha accusato il dem di “avercela sempre avuta con gli ebrei”. Questo dopo che Majorino ha rilanciato la proposta di interrompere il gemellaggio con Tel Aviv. Ma il consigliere regionale del Pd ha risposto annunciando querela nei confronti di Meghnagi. Milano Quotidiano ne ha parlato proprio con il presidente della Comunità Ebraica milanese. Che resta fermo sulla sua posizione: “Da lui attacchi continui e vergognosi, a Milano non serve un sindaco sessantottino”. L’INTERVISTA

Lei ha attaccato Majorino sostenendo che abbia sempre odiato gli ebrei. Su che basi ha fatto questa affermazione?

Io sostengo queste basi andando a leggere quello che ha scritto su Facebook, degli attacchi continui e vergognosi. Noi abbiamo bisogno di un sindaco che cura la città, che guardi la sicurezza, le case che mancano per il 20/30% di milanesi. Non abbiamo bisogno di un sindaco in continua battaglia col mondo, facendo battaglie del 68.

Quindi lei conferma le sue frasi?

Si, lui è fatto così. Secondo me Majorino non ha mai voluto confrontarsi. Ci sono anche personalità di destra, che hanno avuto la forza di intromettersi, di parlare e di chiedere.

Nella giornata di mercoledì molte associazioni di estrema sinistra in Italia hanno organizzato degli eventi per celebrare il 7 ottobre. Che effetto le fa questa cosa?

È una cosa terribile. La vittoria è quando non ci sono morti. Invece ci sono stati morti israeliani e Palestinesi. Noi non festeggiamo quando muore un palestinese, un musulmano o un buddista. Il fatto di festeggiare lo stesso giorno urlando, ci dimostra con chi abbiamo a che fare. Questa è la differenza di base.

Cosa ne pensa del ddl antisemitismo che il Governo vuole approvare?

Con il ddl antisemitismo hanno fatto un bellissimo lavoro tutti quanti. Perché lo hanno fatto dai riformisti del Pd a Fratelli d’Italia. Una cosa non vera che dicono è che non sarà possibile criticare Israele. Uno che vuole criticare un ministro israeliano può farlo. Lo critico anch’io. Accusare tutti gli ebrei del mondo di essere complici vuol dire antisemitismo. E lo si vede anche nelle strade.



L’antisemitismo è davvero in aumento in Italia?

L’antisemitismo è in aumento purtroppo. È aumentato del 400% secondo alcuni dati. Purtroppo Milano soffre più di tutte le altre città d’Italia.

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