Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Se fossi appena sbarcato dopo una lunga permanenza su Marte non ci avrei creduto: la Procura di Roma ha aperto un fascicolo nei confronti del partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, per nientepopodimeno che violazione della legge Scelba, la quale vieta di ricostituire il partito fascista.

L’iniziativa giudiziaria scaturisce da un esposto del Sindacato dei Militari, presentato lo scorso agosto. Secondo quanto riporta un articolo di Skytg24, i denuncianti segnalavano “una serie di condotte e proposte programmatiche che il Sindacato dei Militari ritiene gravi e lesive dell’ordine costituzionale”. Per questo si chiedeva all’Autorità competente di fare luce sulla possibile violazione della legge Scelba in merito alla ricostituzione del partito fascista da parte di Futuro nazionale. In particolare, nel documento presentato dal Sindacato si chiedeva, altresì, di verificare se il partito di Vannacci riproducesse in sostanza “il nucleo dottrinale antidemocratico e il metodo di lotta del fascismo”.

Molto secca la replica dell’avvocato di fiducia di Futuro Nazionale, Giorgio Carta: “Riteniamo le accuse del tutto infondate”. Ora, al di là del fatto che, evidentemente, neppure nel settore di chi indossa una divisa militare si riesce a uscire del tutto dal loop “fascismo-antifascismo”, come se questa paradossale dicotomia, a 83 anni dalla caduta ufficiale del regime mussoliniano, rappresentasse lo spartiacque tra la tirannia e le sorti certe e progressive della giusta e meritata felicità del popolo democratico.

Leggi anche:

Soprattutto perché tale dicotomia, sulla quale alcuni partiti e affini continuano a speculare senza ritegno, viene presentata come attuale e tremendamente rilevante, malgrado i grandi cambiamenti che stanno da tempo interessando le nostre società del benessere. Ma a parte ciò, c’è una doppia domanda delle cento pistole che è venuto spontaneo pormi: a chi giova tutto questo e a chi, in particolare, porta collateralmente danno tale iniziativa, soprattutto se essa dovesse avere sviluppi prolungati nel tempo?

Ebbene, molto sinteticamente una altrettanto doppia risposta mi sento di fornirla: sul piano dell’immagine, dato che alla fine non accadrà nulla di penalmente rilevante nei confronti di Futuro Nazionale, le inevitabili grancasse della propaganda progressista, gridando in coro “allarmi son fascisti”, non faranno altro che spingere parecchi indecisi dell’area della destra su chi votare a orientarsi verso un personaggio come Vannacci, il quale avrà buon gioco nel interpretare la vittima di un sistema illiberale che lo vuole far fuori a colpi di carte bollate.

Mentre, e qui veniamo alla seconda parte della domanda, se presumiamo un vantaggio per FN, dato che è improbabile che quest’ultimo possa entrare nell’attuale coalizione di governo, a rimetterci sarà proprio il centrodestra, perdendo pezzi importanti del proprio elettorato potenziale nelle frange più spostate a destra. A questo punto, considerando anche l’attuale equilibrio esistente tra i due schieramenti in lizza per il prossimo Parlamento, chi potrebbe beneficiare di questa strampalata indagine dovrebbe essere chiaro a tutti.

Claudio Romiti, 19 novembre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).