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L’intervista è di quelle dirompenti che dureranno un giorno perché il gioco della comunicazione è come i fuochi artificiali, il prossimo botto dev’essere sempre più deflagrante, più accecante e deve arrivare subito, senza tregua, senza respiro. Ma è una intervista definitiva quella di Quarta Repubblica a un pentito di Hamas e non uno qualunque, il figlio di un fondatore, perché dice le cose che si sanno, si conoscono, ma a sentirle da chi c’è dentro assumono tutt’altro significato, mettono più preoccupazione.

E chiamala preoccupazione! Cosa dice dunque questo Mosab Hassan Yousef, uscito dall’Islam, uscito dal Mossad, entrato nel cristianesimo? Dice le cose che chi ragiona, chi ha la dignità di vedere quel che c’è, conosce: che Gaza è un pretesto, che nessuno vuole la repubblica autonoma di Palestina, che quello che preme è Roma islamizzata come voleva Maometto: l’obiettivo ultimo e terribile, perché Roma è testa di ponte, vittoria definitiva che apre alla conquista totale, globale, prima Roma poi l’Italia del cattolicesimo infine l’Europa completa, a sfondare, a tracimare.

A trionfare. Yousef aggiunge che il resto non è rilevante e che Hamas è effettivamente in combutta con il partito comunista degli idioti, destinato a soccombere. E non è solo missione coranica: “fanatici ed estremisti” quelli di Hamas, ma i loro conti li sanno fare, hanno razziato centinaia di miliardi dall’inizio del secolo e del millennio, che dovranno essere islamici, sanno che Roma presa è anche un formidabile vettore di ricchezza, un simbolo di potenza assoluta e di legittimazione indiscutibile.

Quanto a Milano, dove un sindaco prossimo senatore comunista da dieci anni irride i suoi cittadini dandogli degli alienati, i pericoli di saccheggio e di conquista pura percezione, il razzismo e il fascismo prime ed uniche emergenze, la Milano degli assalti, delle barricate, delle vetrine del centro sbarrate, che è la mortificazione somma per una metropoli mondiale, dove il partito comunista candida gente dei Fratelli Musulmani che in Italia non vengono messi fuorilegge come in mezzo mondo islamico, la Milano dei maranza predoni e della strage polverizzata, quotidiana e fondamentalmente impunita, questa Milano avverte Yousef è in pericolo e grave pericolo, è il luogo che rischia per primo, ancor più di Roma. I milanesi lo sanno? Lo sanno ma sono rassegnati come chi non trova difesa né rifugio.

Mi ci trovo poche giorni fa e ad amici chiedo: ma è davvero così invivibile come sento dire questa città? Mi rispondono parafrasando il poeta, no, si può vivere, basta non viverla, basta non uscire di casa.

In particolare in quartieri ormai persi come il Corvetto, ma un po’ dappertutto è lo stesso. Alla Barona, a Lambrate, non parliamo di via Padova lunga chilometri ma dove non è consigliabile avventurarsi per chi arabo, islamico non è. Milano, non per caso, è quella che più preoccupa il Mossad, quella dove due balordi assai poco naturalizzati aggrediscono un rabbino, lo macellano a calci, vogliono finirlo ma i giornali del comunismo utile protestano, “sono nati qui, non potete espellerli”. Sono nati qui ma hanno nomi tunisini, facce tunisine e uno aveva promesso su Instagram: “la storia parlerà di me”. A suo modo ha mantenuto e adesso deve andare fuori dalla balle, lui e la sua mammina “che piange sempre” all’idea di lasciare insieme il Paese dei Balocchi, inshallah.

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Quattordici secoli che puntano all’Italia, a Roma e poi a Mediolanum dice Yousef che precisa: il 7 ottobre non dicevano Palestina libera, dicevano che Allah è Grande, più degli altri, più di Cristo anche se al cardinal Zuppi di sant’Egidio non risulta, la CEI ha fatto, per imporlo, un manuale per le scuole dove si glissa e si mente sul Corano, si dipinge Maometto il più grande tra i profeti, superiore a Gesù, degradato a profeta, un uomo santo per una religione santa! Anche il clero è di utili idioti? O considera utile l’Islam fin che dura? C’è uno schema ripete Yousef, ma gli avvertimenti, questo forse sfugge anche a lui, sono destinati a cascare disattesi nell’Italia degli struzzi. Come la strage innesco di Modena che tuttora la magistratura si ostina a non considerare tale, non parlate di Jihad ai giudici emiliani a dispetto di tonnellate di riscontri.

Ma dopo Modena l’islamismo criminale ha conosciuto una accelerazione vertiginosa. Anche i divulgatori del Corano in Italia sono un po’ scoperti, un po’ traballanti o meglio o sono dei franchi ignoranti, o sono dei biechi falsificatori se sfugge loro o si fanno sfuggire che, come avverte il figlio di Hamas, “Roma deve cadere nelle mani dei musulmani, come comanda Maometto, perché arrivi il giorno del giudizio”. Insomma, sta scritto. Il giorno del giudizio per l’Italia, per l’Europa è ogni giorno e la Resa è ogni giorno. La situazione è più seria di quanto si pensi, dice Yousef, ma chi lo ascolta? Chi scrive ci prova, ha scritto un libro su Amazon, lo ha chiamato la Rea e si è sentito dire: sei il solito esagerato.

Ma c’è poco da esagerare quando giovani indottrinati sfilano per conto della CGIL comunista, i cui delegati sfoggiano sciarpe che celebrano il 7 ottobre, paralizzando la tangenziale est in un tripudio di bandiere di Hamas; hanno appeso a un ponte uno striscione, “generazione maranza”, ma ci sono anche tanti ragazzini indigeni, già assoggettati. “Molti che vedono cosa succede a Milano non dovrebbero sottovalutarlo”. Ma a Milano la destra è divisa e a sinistra ci sono aspiranti sindaci che traggono linfa elettorale dal giro delle madrase, delle moschee, che riescono nell’impresa manicominale di riabilitare Stalin, nientemeno, come creatore di pace, prosperità e sicurezza, che vedono quale prima necessità cittadina “la creazione di una grande moschea”.

E a destra c’è chi si dichiara d’accordo, perché gli idioti, più o meno utili, non hanno confini e non hanno tessere, sono trasversali. “Alla fine questa minoranza islamica, quando diventerà maggioranza, schiaccerà ogni minoranza in qualunque sistema riesca a dominare”. Lo dice Yousef a Quarta Repubblica, ma è la stessa cosa che diceva Giovanni Sartori, sommo politologo, dieci, venti, trenta anni fa. I segnali c’erano, ci sono, ma se non li si vuole vedere è tutto inutile.

Max Del Papa, 17 novembre 2026

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