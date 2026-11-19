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Elly Schlein tiene stretti Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. I riformisti, invece, possono anche accomodarsi all’uscita. Il Partito democratico continua a perdere pezzi, tra addii polemici, strappi dolorosi e malumori sempre più difficili da nascondere. L’ultimo terremoto porta i nomi di Emanuele Fiano e Aurelio Mancuso, ma sarebbe un errore considerarlo un episodio isolato. La lista di chi ha abbandonato il Nazareno negli ultimi anni è lunga e racconta un problema politico che la segretaria sembra poco intenzionata ad affrontare: quanto è disposta a sacrificare dell’identità originaria del Pd pur di tenere in piedi il campo largo?

La rottura di Fiano, arrivata dopo il voto contrario dei dem alla legge contro l’antisemitismo, è probabilmente la più dolorosa sul piano simbolico. L’ex parlamentare, figlio di un sopravvissuto ad Auschwitz, ha annunciato l’addio tra le lacrime, denunciando una scelta incompatibile con la propria permanenza nel partito. La Schlein ha provato a convincerlo a ripensarci, senza successo. Poche ore dopo è arrivato anche l’addio di Mancuso, già presidente di Arcigay ed ex componente della direzione nazionale democratica. Il suo giudizio è persino più impietoso: il Pd avrebbe smarrito ogni vocazione riformista, trasformandosi in una formazione guidata dai movimenti e incapace di tollerare il dissenso interno.

Eppure gli scricchiolii arrivano da lontano. Nel maggio del 2023 Carlo Cottarelli, eletto come indipendente nelle liste dem, lasciò il Senato spiegando di non riconoscersi nello spostamento a sinistra del partito. Nell’aprile dello stesso anno Caterina Chinnici aveva abbandonato i democratici per aderire a Forza Italia. Nel marzo del 2025 è stata la volta di Annamaria Furlan, ex segretaria della Cisl, passata a Italia Viva dopo le divergenze sul lavoro, sul salario minimo e sulla partecipazione dei dipendenti alla gestione delle imprese. Anche in quel caso, a pesare era stata una linea considerata troppo vicina alle posizioni della Cgil.

Il 2026 ha poi accelerato l’emorragia. A febbraio Elisabetta Gualmini ha salutato il Pd per approdare in Azione, denunciando una vera e propria mutazione genetica del partito, ormai proiettato verso la sinistra radicale e l’asse con Conte, Landini, Fratoianni e Bonelli. A maggio Marianna Madia ha scelto Italia Viva e il progetto di un polo riformista, precisando però che il suo addio non nasceva da un dissenso con la Schlein. A giugno è arrivata la rottura di Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, che ha accusato il Nazareno di aver smarrito la propria natura riformista, soprattutto per le ambiguità sull’Ucraina e per l’eccessiva vicinanza al Movimento 5 Stelle.

Storie diverse, certo. Sarebbe semplicistico attribuire ogni uscita alla medesima ragione, ma il filo conduttore è difficile da ignorare. Il garantismo, la politica economica, il lavoro, il sostegno a Kiev, la lotta all’antisemitismo: su ciascuno di questi temi una parte della tradizione democratica sembra progressivamente perdere spazio. E ogni volta che emerge una contraddizione tra le sensibilità riformiste e le posizioni degli alleati più radicali, la scelta del Nazareno finisce per alimentare nuove tensioni.

Il disagio, del resto, non riguarda soltanto chi ha già sbattuto la porta. Piero Fassino, commentando al Foglio l’addio di Fiano, ha invitato il Pd a interrogarsi su quella che considera una grave perdita. E ha indicato senza troppi giri di parole le responsabilità politiche della situazione: “Si è fatto condizionare da Avs, M5s e Movimento Pro-Pal”. L’ex segretario dei Ds, astenutosi sul provvedimento contro l’antisemitismo, ha criticato anche la maggioranza per aver respinto gli emendamenti che avrebbero potuto favorire un’intesa. Ma il nodo interno resta: subordinare una posizione di principio alle convenienze elettorali rischia di diventare un errore fatale. E il malessere attraversa anche altri esponenti della minoranza dem, da Graziano Delrio in giù.

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Il paradosso è tutto qui. La Schlein lavora a una coalizione che dovrebbe allargare i confini del centrosinistra, ma nel frattempo vede restringersi quelli del proprio partito. Per non compromettere l’intesa con Conte, Bonelli e Fratoianni, il Pd rischia di rinunciare proprio a quella componente moderata, liberale e riformista che potrebbe risultare decisiva per contendere i voti al centrodestra. Senza contare che il campo largo continua a mostrare profonde divergenze su questioni fondamentali, dalla politica estera alle scelte economiche.

La segretaria rivendica un Pd plurale, inclusivo e progressista. Ma la pluralità non si misura soltanto nei congressi e nelle dichiarazioni di principio. Si misura anche dalla capacità di trattenere chi la pensa diversamente. E dopo Cottarelli, Furlan, Gualmini, Madia, Picierno, Fiano e Mancuso, la domanda diventa inevitabile: vale davvero la pena perdere un pezzo dopo l’altro del proprio partito pur di non perdere Giuseppe Conte?

Massimo Balsamo, 19 novembre 2026

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