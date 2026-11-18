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La sovranità spaziale europea passa anche dal mercato. È questo il senso dell’operazione con cui la finlandese Iceye ha lanciato un’Opa volontaria totalitaria su Avio, mettendo sul piatto 41 euro per azione e puntando al delisting della società italiana dall’Euronext Milan. L’offerta, attraverso il veicolo italiano Iris 2, valorizza Avio circa 2,05 miliardi di euro e incorpora un premio del 21,3% rispetto alla chiusura del 16 novembre, del 29,6% sulla media ponderata per i volumi dell’ultimo mese e del 34,8% sulla media degli ultimi tre mesi.

L’obiettivo dichiarato è tutt’altro che una semplice acquisizione finanziaria. Iceye vuole mettere insieme satelliti, servizi di intelligence, gestione delle costellazioni, lanciatori e propulsione, creando un gruppo europeo verticalmente integrato capace di competere in un settore nel quale gli Stati Uniti hanno già sviluppato modelli industriali molto più completi. La società finlandese parla esplicitamente della nascita di un «campione europeo della sovranità spaziale e della difesa».

La logica industriale è chiara: Iceye dispone della tecnologia satellitare e di un portafoglio crescente nel settore della sicurezza e della difesa, mentre Avio controlla una parte strategica della catena di accesso allo spazio, grazie ai lanciatori Vega e alle competenze nella propulsione. L’acquisizione consentirebbe quindi di riunire sotto lo stesso tetto ciò che oggi è distribuito tra società diverse.

Sul tavolo 2,05 miliardi e un altro miliardo per l’Italia

Il valore esatto dell’operazione è di circa 2,05 miliardi di euro. La documentazione ufficiale indica infatti 50.064.811 azioni oggetto dell’offerta, comprese le azioni proprie di Avio, alle quali corrisponde un corrispettivo massimo di 41 euro per titolo.

Ma il vero elemento da guardare, dal punto di vista industriale, è quello che viene dopo l’assegno per gli azionisti. Iceye promette di investire un ulteriore miliardo di euro in Italia nei cinque anni successivi al perfezionamento dell’operazione, oltre agli investimenti già previsti da Avio. Le risorse dovrebbero servire ad aumentare la capacità produttiva, rafforzare ricerca e sviluppo, testing e proprietà intellettuale e soprattutto incrementare la frequenza dei lanci di Vega. Il piano prevede inoltre fino a 400 nuovi posti di lavoro altamente qualificati in Italia.

È un impegno significativo se rapportato alle dimensioni attuali di Avio. La società di Colleferro aveva indicato per il 2025 un portafoglio ordini atteso tra 2,1 e 2,2 miliardi di euro, ricavi tra 510 e 540 milioni e un Ebitda adjusted tra 30 e 36 milioni. Il valore attribuito dal mercato alla società incorpora dunque non soltanto i risultati attuali, ma soprattutto il potenziale di crescita della domanda nel settore dei lanciatori e della propulsione per la difesa.

Per Iceye, peraltro, l’operazione arriva dopo una raccolta di capitale di dimensioni considerevoli. Nel giugno scorso la società ha chiuso una raccolta Series F superiore a un miliardo di euro, con 450 milioni di nuovo capitale, a una valutazione superiore ai 10 miliardi di euro. Nel 2025 Iceye aveva superato i 250 milioni di euro di ricavi, i 100 milioni di Ebitda e disponeva di un portafoglio ordini contrattualizzato di circa 1,5 miliardi.

L’industria italiana resta al centro

Uno dei punti politicamente più delicati dell’operazione riguarda la permanenza delle attività in Italia. Iceye ha messo nero su bianco che «l’Italia rimarrebbe il centro delle attività di lancio e propulsione di Avio» e che intende «preservare il marchio e l’identità industriale italiana» della società, «mantenere l’attuale forza lavoro» e onorare gli impegni già assunti verso clienti e partner europei e americani.

È una promessa che assume un peso particolare considerando la natura strategica di Avio. La società non è soltanto un produttore di componenti aerospaziali: è uno degli operatori industriali europei con competenze nei lanciatori e nella propulsione, attività che hanno ricadute dirette anche sul comparto della difesa.

La stessa Iceye spiega che l’integrazione permetterebbe di dare maggiore visibilità alla domanda futura di Avio, sostenendo gli investimenti produttivi e una «maggiore frequenza dei voli di Vega». Il risultato, secondo il gruppo finlandese, sarebbe una maggiore capacità di lancio per clienti istituzionali e commerciali.

Leonardo osserva e il golden power pesa

La partita, però, non si chiuderà semplicemente con l’accettazione degli azionisti. Il primo grande interlocutore è Leonardo, che detiene il 18,04% di Avio ed è il principale azionista della società. Advent International possiede il 6,54% e Goldman Sachs il 5,33%. Nessun azionista esercita oggi il controllo su Avio.

L’amministratore delegato di Leonardo, Lorenzo Mariani, ha accolto l’offerta come «un buon segnale», sottolineando l’interesse di «un player importante come Iceye, che in pochi anni è riuscito a costruire una posizione estremamente rilevante sul mercato partendo quasi da startup».

Mariani ha però posto l’accento sul valore strategico dell’operazione: «È bello essere forti nella produzione di satelliti e di servizi ma se poi non si sa come andare in orbita è un problema». E, guardando al mercato dei lanci, ha osservato che «sicuramente SpaceX non è più una certezza come prima in termini di disponibilità per tutti».

Leonardo, ha spiegato il manager, valuterà quindi il dossier e dovrà coordinarsi «con le nostre autorità e il nostro governo» per capire quali saranno «gli ambiti e i vincoli che in termini di golden power il nostro governo penserà di mettere sul tavolo».

Dodici condizioni per arrivare al traguardo

Ed è proprio il golden power uno dei passaggi più delicati. Iceye ha fissato una serie di condizioni per il perfezionamento dell’Opa. La principale prevede il raggiungimento del 66,67% del capitale di Avio. Una soglia che, sulla base dell’attuale struttura azionaria, non appare irraggiungibile: il flottante è circa il 60,6%, mentre Leonardo e Advent insieme rappresentano circa il 24,5%, cui si aggiunge una quota di azioni proprie.

Ma l’autorizzazione italiana non è l’unico ostacolo. La documentazione prevede anche il via libera delle autorità competenti in materia di investimenti esteri di Francia e Regno Unito, l’approvazione della Commissione europea ai sensi della normativa sui sussidi esteri e quella del CFIUS americano. Sono inoltre previste procedure specifiche negli Stati Uniti per gli aspetti legati alla sicurezza della difesa e alle autorizzazioni ITAR.

Il percorso, dunque, è complesso. L’Opa potrà durare da un minimo di 15 a un massimo di 40 sedute di Borsa, ma il periodo di adesione partirà soltanto dopo l’approvazione Consob del documento d’offerta.

La scommessa sulla catena del valore

Il punto più interessante dell’operazione è però industriale. Iceye non vuole semplicemente comprare un produttore di razzi: vuole integrare verticalmente la filiera spaziale, dalla costruzione del satellite fino alla sua messa in orbita e alla gestione della missione.

«I governi devono avere il controllo delle proprie infrastrutture spaziali critiche, e l’Europa ne ha bisogno più di chiunque altro», ha dichiarato il cofondatore e amministratore delegato di Iceye Rafal Modrzewski. «Avio ha sviluppato le capacità di lancio e propulsione su cui l’Europa fa affidamento. Con il sostegno del capitale a lungo termine di Iceye, possiamo integrare la catena di fornitura, aumentare la produzione e rafforzare i programmi europei che già dipendono da tali capacità».

La conclusione del manager fotografa bene la filosofia dell’operazione: «Insieme possiamo costruire, lanciare e gestire sistemi spaziali sovrani lungo l’intera catena del valore, realizzati in Europa per i governi di tutto il mondo».

È un modello che guarda soprattutto alla riduzione della dipendenza europea da fornitori esterni, in un mercato nel quale l’accesso allo spazio è diventato una componente della sicurezza nazionale. E qui la logica dell’operazione presenta un elemento interessante anche dal punto di vista liberale: la risposta europea alla concorrenza americana e alla crescente domanda della difesa non passa, almeno in questo caso, dalla creazione di un nuovo carrozzone pubblico, ma dall’incontro tra capitale privato, tecnologia e competenze industriali già esistenti.

Una partita che va oltre Avio

L’Opa Iceye mette quindi in discussione anche la tradizionale geografia industriale europea. Una società finlandese, cresciuta nel mercato privato della tecnologia satellitare e valutata oltre 10 miliardi di euro, punta su una società italiana quotata che rappresenta uno degli asset più sensibili della filiera spaziale continentale.

Per l’Italia la sfida sarà trovare il punto di equilibrio tra tutela degli asset strategici e apertura agli investimenti. Il golden power serve a garantire che infrastrutture e tecnologie critiche non finiscano sotto un controllo incompatibile con gli interessi nazionali, ma l’operazione Iceye mette sul tavolo anche capitale, investimenti e nuova capacità produttiva.

Il fatto che il compratore prometta di lasciare a Colleferro il cuore delle attività di lancio e propulsione, mantenere l’occupazione e investire un altro miliardo di euro nel Paese rende l’Opa diversa dalla semplice acquisizione di un marchio italiano da parte di un gruppo straniero. La vera partita sarà capire se il capitale finlandese riuscirà a trasformare Avio nel tassello di una filiera europea più completa senza impoverirne le competenze strategiche italiane.

E soprattutto se il mercato riuscirà a fare ciò che finora l’Europa ha spesso tentato di ottenere attraverso programmi pubblici e accordi politici: costruire un campione spaziale europeo capace di competere sulla scala globale.

Enrico Fosarini, 18 novembre 2026

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