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Per anni il dibattito europeo sull’energia è stato dominato da una parola d’ordine: transizione. Prima le rinnovabili, poi l’elettrificazione, quindi l’obiettivo dell’«elettrone pulito». Ma dietro ogni formula resta una domanda molto più concreta: come si produce l’energia necessaria per far funzionare un’economia sempre più elettrificata?

È questo il punto forse più interessante dell’intervento di Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, agli Stati generali dell’Energia organizzati da Forza Italia alla Camera. Un intervento che, al di là dell’allarme sui possibili problemi di approvvigionamento del gas durante l’inverno, contiene una critica più ampia al modo in cui l’Europa ha affrontato finora la questione energetica.

Dallo slogan alla realtà

«Noi passiamo da uno stereotipo all’altro. Si parlava solo di rinnovabile, adesso si è passati all’elettrificazione e diventa il tema portante», ha osservato Descalzi. Il problema, però, è che l’elettricità non è una fonte primaria. «L’elettrone non è un vettore energetico primario», ha spiegato, perché per produrlo servono gas, nucleare, carbone, rinnovabili e idroelettrico.

È una distinzione apparentemente tecnica, ma che ha conseguenze molto concrete. Se l’obiettivo è elettrificare trasporti, industria, riscaldamento e nuovi consumi legati alla digitalizzazione, non basta fissare un traguardo sull’elettricità consumata. Bisogna interrogarsi sulla capacità di generazione, sulle reti, sugli investimenti e sulle fonti che devono garantire continuità quando sole e vento non sono disponibili.

«La Cop31 è caduta su questa superficialità: quando si parla di elettrificazione, bisogna capire come si produce l’elettricità», ha detto Descalzi. La sua critica non è quindi rivolta all’elettrificazione in quanto tale, ma all’idea che essa possa essere considerata una soluzione autosufficiente.

Il confronto con Usa e Cina

Il passaggio più significativo riguarda proprio il confronto internazionale. «La Cina era d’accordo su elettrificare, ma non era d’accordo su come produrla», ha osservato il manager, ricordando che Pechino continua a utilizzare massicciamente il carbone per generare elettricità.

Da qui la sua lettura della competizione globale. «Usa e Cina sono in guerra per l’energia», ha affermato Descalzi, spiegando che intelligenza artificiale, robotica, spazio e difesa richiedono enormi quantità di energia. «C’è una corsa a chi ha il dominio dell’energia. Quando si toccano queste cose, la Cop fa fatica. L’Europa non è in questa competizione, è su un altro tema, sull’energia pulita».

È un cambio di prospettiva importante. Il punto non è stabilire se una fonte sia «buona» o «cattiva», ma capire quale combinazione di tecnologie consenta di produrre abbastanza energia, a costi competitivi e con un livello adeguato di sicurezza. È una questione che riguarda soprattutto l’industria europea, alle prese con costi energetici più elevati rispetto a molti concorrenti internazionali.

La sicurezza energetica torna al centro

La questione è diventata ancora più evidente sul fronte del gas. Descalzi ha spiegato che lo stop dal primo gennaio alle importazioni europee di Gnl di produzione russa, insieme alle difficoltà legate allo Stretto di Hormuz, potrebbe ridurre l’offerta disponibile. «Sarà un problema per l’approvvigionamento e per i prezzi, perché si riduce l’offerta drasticamente», ha detto.

Ma anche in questo caso l’elemento interessante è la cautela con cui ha collegato il rischio alle condizioni climatiche. «Ci aspettiamo difficoltà, ma dipende molto dalla climatica, ovviamente», ha spiegato. Con un inverno mite l’impatto sarebbe inferiore, mentre con temperature rigide la perdita di circa 20 miliardi di metri cubi annui di disponibilità potrebbe diventare più problematica, soprattutto con stoccaggi europei già bassi. Il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha fornito una valutazione meno allarmata, ricordando che l’Italia dispone di circa 19 miliardi di metri cubi di riserve e sottolineando che, con il clima attuale, non prevede problemi di approvvigionamento.

La conseguenza è una sola: la sicurezza energetica richiede diversificazione. Rinnovabili, gas, accumuli, reti, nucleare e infrastrutture di importazione possono avere ruoli differenti in un sistema che deve contemporaneamente ridurre le emissioni e garantire energia quando serve.

Il nodo delle raffinerie

La stessa logica emerge nella riflessione di Descalzi sulle raffinerie. «Il problema non è solo il petrolio per noi, il problema sono le raffinerie, cioè la trasformazione del petrolio», ha spiegato, sostenendo che l’Europa si è mossa tardi sulla possibilità di mantenere capacità industriale nel settore. «L’ETS ha ucciso la chimica, ha ucciso la raffinazione come tutti gli altri grossi energivori», ha affermato, aggiungendo che il problema non riguarda soltanto la volontà di investire, ma la possibilità concreta di recuperare gli investimenti in un quadro regolatorio incerto.

Anche qui la questione può essere letta al di là della singola fonte energetica. Una politica industriale efficace non consiste necessariamente nel difendere ogni tecnologia del passato, ma nel creare le condizioni perché gli operatori possano valutare gli investimenti sulla base di prezzi, domanda, competitività e tempi di ritorno, senza che le regole cambino continuamente.

Il punto non è scegliere una sola fonte

La lettura più interessante delle parole di Descalzi, dunque, non è quella di una contrapposizione tra fossili e rinnovabili. È piuttosto la critica a una politica energetica che rischia di trasformare gli strumenti in obiettivi. Decarbonizzare non significa semplicemente sostituire una fonte con un’altra. Significa costruire un sistema capace di produrre energia sufficiente, affidabile e competitiva riducendo progressivamente le emissioni. E questo implica investimenti, infrastrutture, ricerca e soprattutto una certa dose di pragmatismo.

Lo stesso Descalzi ha riconosciuto che nell’ultimo anno l’Europa ha iniziato a cambiare approccio, spinta proprio dalla realtà dei prezzi e dalla difficoltà di competere. «Quando si incontra un muro solo un folle continua ad andare contro il muro», ha osservato. Ma il cambiamento, ha aggiunto, non può essere affidato soltanto alle buone intenzioni: «Quando si parla di energia bisogna pensare che dietro ci sono gli investimenti, ci sono scelte strategiche e la politica è fondamentale in questo».

È probabilmente questa la parte più attuale della sua riflessione. L’Europa non deve rinunciare agli obiettivi ambientali, ma deve smettere di considerarli separati dalla realtà economica e industriale. Perché l’energia non risponde agli slogan: risponde alla disponibilità delle risorse, agli investimenti, alla tecnologia, ai prezzi e alla domanda. E prima ancora che una questione climatica, è una questione di competitività e sicurezza.

Enrico Foscarini, 27 novembre 2026

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