Negli ultimi giorni il Dow Jones ha perso circa 3000 punti, e ne ha lasciati per strada 5000 dal top di agosto. Lo S&P 500 in poco più di un mese è sceso di 700 punti. Il nervosismo ha preso quindi corpo in tutte le borse dall’Asia all’Europa.

Ma ragioniamo con calma. Innanzitutto ricordiamoci che il Dow Jones Industrial Average è l’indice soltanto delle 30 aziende maggiori degli Usa, e questa sua limitazione gli ha fatto ormai perdere molta della sua importanza dacché non è più in grado di riflettere l’intero andamento del listino azionario americano.

Resta comunque evidente un calo generalizzato dei mercati, a partire dallo Standard & Poor’s 500, l’indice azionario che misura l’andamento di 500 tra le maggiori società quotate nelle borse degli Stati Uniti. Perché siamo in presenza di questa discesa?

Le cause del calo

C’è stato un posizionamento difensivo in liquidità. Secondo quanto riportato da Reuters, proprio in questa settimana gli investitori hanno immesso 117,97 miliardi di dollari nei fondi del mercato monetario statunitense – il maggiore afflusso settimanale degli ultimi sei mesi – mentre gli operatori di mercato valutavano gli esiti delle elezioni e gli ingenti investimenti di capitale nel settore dell’Intelligenza Artificiale.

Inoltre, sebbene nel 2026 le azioni statunitensi abbiano registrato un rialzo di circa l’11-12 per cento da inizio anno, la volatilità autunnale è stata determinata in gran parte da correzioni nelle valutazioni dei settori tecnologico e dell’Intelligenza Artificiale, oltre che dagli adeguamenti delle politiche post-elettorali.

La vittoria Dem nel midterm al momento non ha giovato per nulla ai mercati, ma si tratta soltanto di sensazioni, timori, e conseguenti reazioni automatiche degli algoritmi: nulla di catastrofico che riguardi l’economia reale.

Dallo Stretto di Hormuz transitano 20 milioni di barili di greggio al giorno, come prima della guerra; il prezzo del petrolio Brent è ottimamente calato di dieci dollari al barile assestandosi a 92$, e il WTI addirittura a 83$; al 19 novembre 2026, il prezzo medio della benzina negli Stati Uniti è di 3,72 dollari al gallone, con una diminuzione di 0,57 dollari rispetto al mese scorso.

L’incontro dei Tre Grandi a Shenzhen è stato visto positivamente da chi auspica il dialogo mondiale e non lo scontro globale, e, per quanto diplomatico e con molti aspetti riservati, il comunicato congiunto finale apre prospettive incoraggianti. Quindi nell’ambito delle crisi geopolitiche internazionali la situazione, pur difficile, resta ottimisticamente fluida. Certo, lo sarebbe molto di più se i guerrafondai europei – Macron e Kallas in testa – si togliessero dai piedi e a Zelensky fosse offerta una pensione dorata dall’altra parte del mondo.

Rallentamento IA

Eppure i mercati stanno comunque subendo un contraccolpo. La spiegazione risiede nella scelta degli investitori di ridurre il rischio in attesa di indicazioni più chiare sulla prospettiva di crescita economica e sul futuro finanziario dei maggiori gruppi tecnologici. Si teme, soprattutto, un rallentamento degli investimenti nell’Intelligenza Artificiale, dopo l’euforia iniziale.

Se Nvidia ha dovuto ingoiare un ulteriore ribasso di quasi il 3 per cento dopo la pubblicazione del report aziendale trimestrale di qualche giorno fa, che si è andato ad accumulare al -37 per cento da ottobre, ci sono però segnali di tenuta per il resto del comparto tecnologico. Non dimentichiamo che il Nasdaq, benché sceso negli ultimi giorni, in un anno ha fatto +8,16 per cento e in cinque anni +48,71 per cento.

L’inflazione

Il problema resta l’inflazione, o, meglio, la falsa inflazione. Su base mensile destagionalizzata, l’inflazione generale Usa è scesa allo 0,4 per cento in ottobre, dallo 0,6 di settembre, sebbene sia rimasta al di sopra delle aspettative di mercato dello 0,3. Nel frattempo, l’inflazione del CPI core è rimasta inaspettatamente invariata allo 0,3 per cento, anche al di sopra delle previsioni dello 0,2.

Ma come al solito non si tratta di inflazione, ossia i prezzi dei beni di consumo non sono aumentati a causa di un eccesso di denaro nelle tasche dei consumatori. Tutt’altro. I prezzi sono aumentati soltanto per i rincari speculativi e truffaldini delle compagnie energetiche, che hanno causato un effetto domino su tutti gli altri prezzi al consumo.

Rialzi dell’energia privi di qualsiasi ragion d’essere. Si pensi ai rincari sul petrolio non stabiliti dall’effettiva situazione reale dei depositi di greggio bensì esclusivamente dai futures di Borsa, ossia su scommesse speculative degli investitori.

Rialzo dei tassi

Ciononostante le banche centrali, in primis la Fed – siano dannate per l’eternità – stanno già organizzandosi per aumentare i tassi con la solita scusa che in tal modo si ridurrebbe la cosiddetta “inflazione”, risultato che non avviene mai e non può avvenire. Aumentando i tassi, ossia il costo del denaro, si fanno soltanto guadagnare di più le banche, si diminuisce il Pil e si impoverisce la gente, con privati e aziende costrette a fare i salti mortali per i mutui maggiorati. Una vergogna antica, un furto legalizzato, un espediente mafioso di cui un giorno i governi dovranno rendere conto alla storia.

Comunque, lo scenario di un rialzo dei tassi abbassa i mercati azionari, con conseguente aumento di acquisti di titoli di Stato e riduzione dei rendimenti obbligazionari sia in Usa sia in Europa. Sono stati pubblicati i verbali della riunione della Fed di ottobre in cui si prospettavano, appunto, questi rialzi, tuttavia ciò non ha finora provocato effetti particolari sui mercati dal momento che gli operatori avevano già incorporato nelle quotazioni la prospettiva di ulteriori innalzamenti dei tassi. Nel frattempo, le materie prime, come detto, hanno avuto un calo, attenuando la pressione “inflazionistica”, e pure i prezzi dei metalli si sono flessi del -5,3 per cento, a causa delle perplessità sul destino dell’Intelligenza Artificiale, che si teme possa non essere così superbamente roseo in futuro. Se nel 2027 avremo una correzione, prima della prossima estate si auspica una nuova ripresa dei mercati.

Niente panico

Insomma, questo è il momento di resistere, di non farsi prendere dal panico poiché non c’è niente di concretamente disastroso nell’economia attuale, ma occorre porre finalmente uno stop alle intemperanze europee sull’Ucraina e cominciare a normalizzare l’economia energetica del Continente riaprendo il dialogo vitale con la Russia.

La ricostruzione e stabilizzazione dell’Ucraina sarà un importantissimo fattore di sviluppo economico e finanziario per tutta l’Europa e pure per gli Usa. Se gli operatori di Borsa sfruttano intelligentemente questi scenari di notevole volatilità, con le attuali correzioni possono creare interessanti opportunità di guadagno per i risparmiatori.

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