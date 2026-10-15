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Avanti tutta! Red Pill episodio 100

Non vi accontentate della “pillola blu” dei media mainstream, provate RED PILL. Stasera alle 23 su NicolaPorro.it, Atlanticoquotidiano.it e i rispettivi canali YouTube. Ospite Fabio Dragoni

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Questa sera puntata numero 100 di Red Pill, il programma serale di Atlantico Quotidiano. Ogni giovedì, alle ore 23, con i nostri autori e numerosi ospiti approfondiremo i temi caldi della settimana con l’approccio critico e fuori dal coro che ci contraddistingue. Ospite Fabio Dragoni.

Prima all’assemblea di Assolombarda, poi alle Camere per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, Giorgia Meloni si mostra lucida e determinata a portare avanti la sua agenda nell’ultimo anno di legislatura, muovendosi con cautela e pragmatismo tra guerre, crisi energetica e rischi sul debito francese. Ma servirà più coraggio nell’ultima manovra di bilancio e con Bruxelles.

La rottura Trump-Zelensky e la tregua ancora lontana tra Russia e Ucraina.

Allarme Midterm per i Repubblicani: il voto si avvicina, i sondaggi sono negativi, i pronostici tutti a loro sfavore. Cosa può cambiare il trend?

Questi i temi che tratteremo nella puntata di questa sera. Se non vi accontentate della “pillola blu”, le solite narrazioni dei media mainstream, cosa state aspettando? Provate Red Pill. Tutti i giovedì alle 23 su NicolaPorro.itAtlanticoquotidiano.it e i rispettivi canali YouTube: @NicolaPorroZuppa e @atlanticoquotidiano.

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