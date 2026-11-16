Nvidia, Huang pensa al ritorno. Ma Bessent gli sbarra la strada

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Jensen Huang non si rassegna. A pochi giorni dalle dimissioni da amministratore delegato di Nvidia, arrivate giovedì 12 novembre dopo le rivelazioni sulle sue relazioni extraconiugali, una delle quali con Alice Huang, imprenditrice cinese ritenuta dall’intelligence americana una spia di Pechino, il cofondatore del colosso dei chip starebbe valutando un clamoroso ritorno. Lo scrive il Financial Times, secondo cui Huang ne avrebbe discusso con alcune persone di fiducia, mentre un suo alleato allestisce nella Silicon Valley una «war room» per fare pressione sul consiglio di amministrazione e cercare il sostegno della Casa Bianca. «Tutti quelli che contano nel mondo della tecnologia, al di fuori dei laboratori di frontiera, amano Jensen», ha confidato uno dei suoi sostenitori al quotidiano della City.

Musk, i grandi fondi e la petizione

Il fronte pro Huang si fa sentire. Elon Musk ha sottoscritto una lettera aperta che chiede al board di «riportare indietro Jensen», la petizione in suo favore ha superato le 160 mila firme e grandi azionisti come Brad Gerstner di Altimeter hanno chiesto di tenere aperte tutte le opzioni. Chi ha investito in Nvidia sa bene che la crescita del gruppo porta la firma del suo fondatore, e il titolo nell’ultimo mese ha lasciato sul terreno oltre il 20%. Per ora l’azienda è guidata ad interim dalla direttrice finanziaria Colette Kress, mentre il board sonderebbe anche candidati esterni, a partire dal numero uno di Arm, Rene Haas.

Bessent chiede di azzerare il vertice

A sbarrare la strada c’è però il segretario al Tesoro Scott Bessent, capofila dell’ala più dura verso la Cina, secondo cui il board dovrebbe cercare un capo fuori dall’azienda perché serve «uno scossone drastico». Su Alice Huang taglia corto: se sia una spia o no, «per me non ha importanza», perché «le debolezze di Jensen sono le sue debolezze». La domanda vera, ha spiegato a Fox News, è un’altra: «Qual era la cultura in Nvidia, e spingevano queste vendite apparentemente illecite per gonfiare ricavi e utili?». Non capita spesso, del resto, che un ministro indichi al consiglio di una società quotata dove cercare il proprio amministratore delegato.

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Megaspeed e i chip finiti in Cina

Un’indagine interna e un’inchiesta del dipartimento di Giustizia cercano di accertare se i chip avanzati venduti a Singapore siano stati dirottati in Cina. I numeri, ricostruisce il Corriere della Sera, difficilmente potevano passare inosservati: nella prima metà del 2025 il 22% del fatturato mondiale di Nvidia è finito nella piccola città-stato. Megaspeed, la società di Singapore guidata da Alice Huang, ha comprato apparecchiature Nvidia per 4,8 miliardi di dollari e oggi rivendica di condurre un’attività «legittima e lecita», precisando che l’imprenditrice l’ha lasciata il 30 agosto 2025. Altri operatori non facevano mistero del proprio ruolo: Aolani Cloud, fornitore di servizi cloud di Singapore, si presentava agli investitori come ponte ideale tra le imprese tecnologiche e i compratori cinesi di chip avanzati.

Chi sapeva a Washington

Gli allarmi, insomma, c’erano. Secondo il New York Times, Trump era stato informato circa un anno fa, il segretario di Stato Marco Rubio aveva messo per iscritto un avvertimento sulla relazione e Alice Huang era sotto sorveglianza elettronica. Eppure a dicembre 2025 la Casa Bianca ha dato il via libera alla vendita degli H200 alla Cina, accogliendo la tesi di Huang secondo cui la quota di Nvidia nel Paese era scesa «dal 95 allo zero per cento» e chiudere quel mercato significava regalarlo a Huawei. Nel mirino è finito anche il segretario al Commercio Howard Lutnick: tra i finanziatori dei data center asiatici al servizio della Cina compare Cantor Fitzgerald, la società affidata ai figli quando è entrato nel governo, accanto a nomi come BlackRock, Blackstone, Citadel e Bain Capital.

Il 18 novembre, tra Xi e il Congresso

Ora il Congresso prepara restrizioni all’export più severe, con Chuck Schumer che spinge per l’AI Overwatch Act e il Chip Security Act, mentre Lutnick prova a giocare d’anticipo con misure ministeriali più blande. La data da segnare è il 18 novembre: Trump vedrà Xi Jinping a Shenzhen e lo stesso giorno il Congresso aveva convocato Huang per dare spiegazioni. Il paradosso è evidente: l’uomo che per due anni ha lavorato per riaprire le porte della Cina rischia di vedersele richiudere in faccia. E un ritorno al timone, in questo clima, è tutto fuorché scontato.

Enrico Foscarini, 16 novembre 2026

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